Испания наказала себя и прощается с золотым поколением

Сборная России сенсационно прошла команду Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. Приводим самое интересное в испанских медиа.

Максимальное наказание

«Отправление домой. Испания, не показавшая скорости, качественного резерва, без души и радости, при стерильном доминировании на поле, уступила по пенальти простой команде России», — пишет на своей передовице Marca.

«Максимальное наказание. Испания прощается с чемпионатом мира-2018 после 120 минут борьбы безо всякой игры, голов и против худшей по уровню российской команды. Коке и Яго Аспас не забили пенальти, Давид Де Хеа не парировал ни одного 11-метрового удара, и после такого удара будущее Фернандо Йерро во главе национальной команды повисло в воздухе», — отмечает на своей первой странице Mundo Deportivo.

Ya está aquí la portada de Mundo Deportivo del lunes 2 de julio de 2018 #portada #deportes pic.twitter.com/9wDw5GIE8B — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 1 июля 2018 г.

Испания — настолько же заурядна, как Иран и Марокко

«Для сборной Испании все сложилось так плохо во время этого чемпионата мира, что в конечном счете она должна винить только самих себя. На своем пути команда даже не встретилась ни с кем из известных соперников», — убеждена El Pais, которая то ли умышленно, то ли нет забыла о Португалии, как об одном из оппонентов «Селексьон» на групповом этапе.

«Не имеет значения, что "Фурию Роха" в итоге одолела Россия — этот коллектив настолько же зауряден, как Иран и Марокко. В этот мучительный день для Испании все оказывалось непреодолимой вершиной. Без футбола, команда не имела структуры и способа победить, из-за того, что они ощетинились против критики и не определились с настоящим врагом — самими собой».

Испания пострадала за импульсивное решение федерации

«Испания проиграла по пенальти в 1/8 финала сборной-хозяйке чемпионата мира-2018. Столь ужасный вылет прекрасно подходит тому абсурду, который происходил в национальной команде, с тех пор, как президент федерации Луис Рубиалес дебютировал на этом посту тем, что принес в жертву целый ее проект», — критикует Королевскую федерацию футбола El Mundo.

«Он не сумел простить неверность теперь уже бывшего главного тренера "Селексьон" Хулена Лопетеги, когда узнал, что в кануне российского мундиаля тот согласился на предложение »Реала« возглавить мадридский коллектив. Тем самым функционер оставил сборную без своего главного лидера за двое суток до начала турнира».

Конец золотого поколения Испании

«Среди шести чемпионов мира только Серхио Рамос, Серхио Бускетс наверняка останутся в сборной Испании после мирового форума 2018 года. Жерар Пике и Андрес Иньеста объявили о своем прощании с командой; также будет сложно решиться продолжать в ней выступления Давиду Сильве и Пепе Рейне», — отмечает на своих страницах Sport.es.

«Час пробил для определяющего поколения в истории испанского футбола. Переход к новой плеяде исполнителей выдается непростым. Сейчас перед нами откроется совершенно новая глава, где у руля "Фурии Роха" наверняка появится новый главный тренер, у которого нет связей с победным прошлым».

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