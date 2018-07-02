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    Испания наказала себя и прощается с золотым поколением

    Реакция испанской прессы на матч Испания — Россия

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    Серхио Рамос (справа) — один из немногих представителей золотого поколения, кто останется в сборной Испании
    Серхио Рамос (справа) — один из немногих представителей золотого поколения, кто останется в сборной Испании
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    Сборная России сенсационно прошла команду Испании в 1/8 финала ЧМ-2018. Приводим самое интересное в испанских медиа.
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    Максимальное наказание

    «Отправление домой. Испания, не показавшая скорости, качественного резерва, без души и радости, при стерильном доминировании на поле, уступила по пенальти простой команде России», — пишет на своей передовице Marca.

    «Максимальное наказание. Испания прощается с чемпионатом мира-2018 после 120 минут борьбы безо всякой игры, голов и против худшей по уровню российской команды. Коке и Яго Аспас не забили пенальти, Давид Де Хеа не парировал ни одного 11-метрового удара, и после такого удара будущее Фернандо Йерро во главе национальной команды повисло в воздухе», — отмечает на своей первой странице Mundo Deportivo.

    Испания — настолько же заурядна, как Иран и Марокко

    «Для сборной Испании все сложилось так плохо во время этого чемпионата мира, что в конечном счете она должна винить только самих себя. На своем пути команда даже не встретилась ни с кем из известных соперников», — убеждена El Pais, которая то ли умышленно, то ли нет забыла о Португалии, как об одном из оппонентов «Селексьон» на групповом этапе.

    «Не имеет значения, что "Фурию Роха" в итоге одолела Россия — этот коллектив настолько же зауряден, как Иран и Марокко. В этот мучительный день для Испании все оказывалось непреодолимой вершиной. Без футбола, команда не имела структуры и способа победить, из-за того, что они ощетинились против критики и не определились с настоящим врагом — самими собой».

    Испания пострадала за импульсивное решение федерации

    «Испания проиграла по пенальти в 1/8 финала сборной-хозяйке чемпионата мира-2018. Столь ужасный вылет прекрасно подходит тому абсурду, который происходил в национальной команде, с тех пор, как президент федерации Луис Рубиалес дебютировал на этом посту тем, что принес в жертву целый ее проект», — критикует Королевскую федерацию футбола El Mundo.

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    Конец золотого поколения Испании

    «Среди шести чемпионов мира только Серхио Рамос, Серхио Бускетс наверняка останутся в сборной Испании после мирового форума 2018 года. Жерар Пике и Андрес Иньеста объявили о своем прощании с командой; также будет сложно решиться продолжать в ней выступления Давиду Сильве и Пепе Рейне», — отмечает на своих страницах Sport.es.

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