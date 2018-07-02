Дневник ЧМ-2018. Россия выбила Испанию, вратари вышли на первый план

В воскресенье, 1 июля, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись два матча 1/8 финала: Россия одолела Испанию, а Хорватия — Данию. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием стала сенсационная победа сборной России над командой Испании в 1/8 финала. Минувший день подтвердил, что в футболе чудеса случаются!

Творцами этого чуда стали абсолютно все футболисты национальной команды, вышедшие на игру с «фурией рохой» невероятно мотивированными. Их даже не сломил быстрый пропущенный мяч, на который они ответили точным пенальти в исполнении Артема Дзюбы.

Для форварда, проведшего последние полгода в тульском «Арсенале», этот гол стал уже третьим на текущем мировом первенстве. Дзюба — первый российский игрок, забивший в трех матчах мундиаля.

Артем Дзюба GettyImages

Во второй половине встречи и двух экстра-таймах россиянам пришлось тяжело. Они вынужденно работали без мяча и много передвигались вслед за юркими испанцами, что отнимало силы. Однако, сжав волю в кулак, они сражались и не позволили грозному сопернику почувствовать уверенность в собственных силах.

В серии пенальти Россия победила 4:3 и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В это до сих пор трудно поверить.

Герой дня

В данной номинации есть неоспоримый фаворит — героем дня стал Игорь Акинфеев, игра которого и позволила сборной России получить путевку в четвертьфинал.

Капитан команды отлично играл в основное и дополнительное время, но свои лучшие навыки приберег к серии пенальти, в которой отразил сразу два пенальти.

Особенно эффектным получился решающий сэйв после удара Яго Аспаса, во время которого страж ворот российской сборной завалился в сторону, но успел выставить ногу, которой и прервал полет мяча, вызвав шквал позитивных эмоций в «Лужниках».

Матч против Испании стал для Акинфеева 110-м за сборную России. По этому показателю он обогнал Виктора Онопко, а впереди находится только Сергей Игнашевич.

Игорь Акинфеев Getty Images

Неудачник дня

А вот главным неудачником дня можно назвать визави Акинфеева. Речь идет о голкипере сборной Испании Давиде Де Хеа.

На чемпионат мира представитель «Манчестер Юнайтед» прибыл в статусе едва ли не самой главной звезды в своем амплуа. Многие эксперты предполагали, что на мундиале он проявит себя с наилучшей стороны, чтобы оказаться в «Реале». Однако все пошло не по его плану.

В матче с Россией у Де Хеа не было много работы, ну а с той, что была, он явно не справился. В серии пенальти испанский голкипер не сделал ни одного сэйва, трижды пропустив после ударов по центру ворот.

Давид Де Хеа Getty Images

Всего на турнире Де Хеа пропустил шесть голов после семи ударов в створ его ворот. Ужасный показатель для топ-вратаря.

Курьез дня

Он тоже случился в матче Россия — Испания, притом в дебюте встречи в моменте с первым голом, когда Сергей Игнашевич случайно срезал мяч в свои ворота.

Ветеран сборной России боролся за позицию с Серхио Рамосом, немного потолкался, после чего начал валиться с ним на газон, а мяч, предательски ударившись о его ногу, оказался в сетке.

Курьезный момент Getty Images

Впрочем, эта ошибка стала последней для Игнашевича. В дальнейшем он действовал вполне эффективно, а также реализовал свой пенальти в послематчевой серии.

Статистика дня

Знаете, сколько успешных передач сделали футболисты сборной России за 120 минут в матче с Испанией? Всего 191! И все же это не помешало ей добиться успеха.

В то же время Испания сделала 1006 передач, что стало рекордом за последние 50 лет.

Эта статистика доказывает, что испанская тики-така уже не так опасна, как несколько лет назад.

Скорость дня

В матче между сборными Хорватии и Дании, который завершился победой «шашечных» по пенальти, был забит самый быстрый гол текущего чемпионата мира.

Датчанину Матиасу Йоргенсену понадобилось всего 57 секунд для того, чтобы открыть счет, поразив ворота Даниела Субашича.

Последний раз более быстрый гол на чемпионатах мира забивал форвард сборной США Клинт Демпси — в июне 2014 года в матче против Ганы за 29 секунд.

Позиция дня

Мы привыкли к тому, что в футболе на первый план преимущественно выходят нападающие: то все говорят о хет-трике Роналду, то о провале Месси, то о прическе Неймара.

Однако сегодняшний день стал настоящим бенефисом… вратарей. Мы уже упоминали о геройствах Акинфеева, но не можем не отметить также Даниела Субашича и Каспера Шмейхеля.

Хорват стал героем послематчевой серии, отразив сразу три пенальти! До него на подобном уровне это делал только португалец Рикарду – в матче против Англии в 2006 году.

Даниел Субашич Getty Images

Датчанин тоже сделал три сэйва при исполнении пенальти: два — в послематчевой серии, еще один — в овертайме, когда намертво забрал мяч в руки после удара Луки Модрича и подарил своей команде надежду.

Прощание дня

Матч против России стал последним для Андреса Иньесты в футболке национальной сборной Испании.

Воспитанник «Барселоны» дебютировал за «фурию роху» в 2006 году, провел 131 матч и забил 13 голов.

Иньеста был ключевым звеном победных для Испании Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012. В России, к сожалению, ему не удалось проявить себя во всей красе.

Андрес Иньеста Getty Images

Травма дня

Еще одним неприятным моментом игрового дня стала травма защитника сборной России Юрия Жиркова.

Он начал матч против Испании с первых минут, но после перерыва на поле не вернулся, уступив свое место Владимиру Гранату.

Как стало известно уже после игры, Жирков если и успеет восстановиться, то только к финальной игре ЧМ-2018, в которую попасть будет очень непросто.

Радость дня

Завершим наш дневник на мажорной ноте, взглянув на то, как футболисты сборной России праздновали исторический выход в четвертьфинал.

Все началось еще на футбольном поле.

Россияне не могли поверить своему счастью.

В раздевалке торжества продолжились.

Из уст футболистов вырывались сложные для восприятия слова.

Старались не отставать и болельщики, вместе с которыми праздник разнесся по всем улицам.

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