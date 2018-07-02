«Автобус» Черчесова не заглох. Россия выстояла, а Акинфеев взял два пенальти

Строго следовать плану

Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов отметил отличный настрой футболистов сборной России, которые не посыпались после пропущенного гола.

«Еще два дня назад стало известно, что тренерский штаб решил искать от добра добра и возвращается к схеме с пятью (то есть с тремя центральными) защитниками. Казалось бы, план, на котором, по моим данным, настаивал первый ассистент Черчесова, ответственный за анализ соперников, мастер тактики (теперь только так!) Мирослав Ромащенко, рухнул уже в начале матча, после нелепого автогола Игнашевича при участии Серхио Рамоса.

Но нет. Это было удивительно, но сборная России не посыпалась, не сдалась и, что самое важное, не ударилась в атакующую истерику, а просто продолжила строго следовать плану, выжидая свой момент. Что привело сначала к голевому моменту Головина и затем к голу Дзюбы с пенальти после игры рукой Пике.

Когда-то давно Фабио Капелло орал на Дзюбу за то, что тот самовольно взялся исполнять 11-метровый — но теперь Артему никто не мешал, а Черчесов лишь отвернулся в момент удара, чтобы спустя секунды увидеть ликование Дзюбы и теперь уже фирменный жест, воинское приветствие. На перерыв мы ушли при счете 1:1 — и с нулем шансов с игры у испанцев, которые катали мяч туда-сюда, вместо того чтобы наращивать преимущество», — отмечает Симонов.

Преимущество без опасности

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак заметил, что испанцы имели подавляющее преимущество, но не смогли им в полной мере воспользоваться.

«Вторая половина встречи, как и овертайм, прошли при подавляющем преимуществе испанцев во владении мячом, однако реальной опасности воротам Игоря Акинфеева их атаки практически не таили. Черчесов выпустил в перерыве Владимира Граната вместо уставшего Жиркова, а по ходу второго тайма дал поиграть свежим Денису Черышеву и Федору Смолову. Оба они себя мало чем проявили, зато заставили испанскую оборону держать ухо востро.

Йерро, возглавивший "красную фурию" за сутки до старта турнира, пытался задавить российскую команду и заставить ее ошибиться. В первую очередь с этой целью на поле появился Иньеста. И все-таки испанцев хватило лишь на то, чтобы немного потрепать Акинфееву нервы.

А в серии послматчевых пенальти Игорь продемонстрировал, почему годами не снимает майку с первым номером сборной России, парировав удары Коке и Яго Аспаса. У россиян отличились Смолов, Игнашевич, Александр Головин и Черышев. Пятого удара для победы даже не потребовалось», — констатирует Зибрак.

Игнашевич и Акинфеев — герои

Обозреватель «Чемпионата» Олег Лысенко выделил в составе сборной России ветеранов — Сергея Игнашевича и Игоря Акинфеева.

«Хорошо, что теперь в экстра-таймах позволено делать дополнительную, четвёртую замену. По тому, как медленно брёл Кузяев навстречу одноклубнику Ерохину, можно было понять догадаться, как же они чудовищно устали. Физически, морально. Все вместе и каждый по отдельности. Из оставшихся на поле только двое переживали дополнительное время на большом турнире — Акинфеев и Игнашевич, в том самом незабываемом 2008-м. Звучит фантастически, но именно наш суперветеран в первом дополнительном мини-тайме был расторопнее всех в центре обороны! Как он "съёл" молодого Яго Аспаса — топ-уровень!

А во второй пятнадцатиминутке и другой бронзовый призёр Австрии и Швейцарии привёл в восторг публику классным сейвом. Но самый, пожалуй, эмоционально сильный момент заключительных минут — это запасные игроки российской сборной, заводящие трибуны. Такого единения команды с болельщиками мы не видели 10 лет. А такой бури страстей в технической зоне — возможно, никогда. Когда Акинфеев на 120-й минуте выловил мяч — казалось, вся Москва взревела.

И это был ещё не финал. Такая потрясающая история не могла закончиться банально. Только так — только серией пенальти на пике напряжения! На негнущихся ногах и пульсе за 150 ударов в минуту.

Описывать её перипетии, простите, не буду — руки дрожат. Просто перечислю героев: Смолов, Игнашевич (и тут он!), Головин, Черышев, Акинфеев. Первые четверо всё забили, а Игорь взял два удара. Россия — в четвертьфинале! Ущипните меня, кто-нибудь!», — призывает Лысенко.

Испанцы надеялись только на форс-мажор

Редактор «Спорта День за Днем» Кирилл Легков впечатлен тем, насколько хорошо сыграла сборная России сыграла в обороне.

«Да, Станислав Черчесов припарковал в штрафной "автобус". Но, кто, как говорится, за это упрекнет? Когда команда обороняется умело, за этим тоже наблюдать интересно. Особенно в матче с более авторитетным соперником. Четыре удара нанесли испанцы в створ ворот в основное время, но опасным по-настоящему выглядел только тот, что произвел Андрес Иньеста во втором тайме.

Наши оборонялись и числом, и умением, перекрывая все подступы к воротам, как защитники крепости. В этом был план. На это делалась ставка. "Мяч отдадим, инициативу — нет", — сказал перед игрой Станислав Черчесов. Так и вышло. Оборонялись наши инициативнее, чем соперники атаковали. В какой-то момент им недоело это делать, как показалось, а вот наши защищались все с большим удовольствием. Азарт!

Если бы не курьезный случай с Сергеем Игнашевичем, голов вообще могли не увидеть в этом матче. Надо же — вернуться в сборную, чтобы забить пяткой в свои ворота на чемпионате мира! Да еще не понять, как все произошло. С другой стороны, потом стало ясно — только при таких форс-мажорных обстоятельствах испанцы и могли забить», — пишет Легков.

Победа имени Черчесова

Александр Дорский в своем блоге на sports.ru заявил, что победа над Испанией стала возможна благодаря правильным решениям Станислава Черчесова.

«В матче с Испанией Черчесов вернулся к тому, что наигрывал полтора года, — к пяти защитникам. В середине у нас тоже было очень плотно: трио Самедов — Зобнин — Кузяев. За Самедова Черчесова критиковали почти все, но против Испании появление Александра было логично — он умеет смещаться в центр при позиционной обороне, что сегодня было необходимо. Черышев остался в запасе — Россия решила, что грамотная оборона важнее потенциальных забегов в контратаках.

До перерыва все работало — с игры Испания ничего не создала. Мы, правда, тоже — Дзюба вновь качественно цеплялся за мячи, но вывести кого-то на удар у России не получалось. Выручил стандарт. Угловой. В исполнении Самедова.

Самый опасный момент Испании случился в перерыве: Жиркова из-за травмы поменяли на Граната, а Кудряшова перевели налево. Федор не смог качественно поддерживать атаку, а Владимир сделал 5 неточных передач из 5, но кого сейчас это волнует? Сзади защитники "Рубина" не провалились — большего от них не требовалось.

Во втором тайме давление Испании увеличивалось, однако Черчесов снова сделал классную замену. Смолов не выигрывал борьбу у Рамоса и Пике, терял мяч в атаке, но идеально отработал против Бускетса в конце основного времени.

С 65-й по 90-ю минуты Бускетс отдал всего 9 передач — меньше только у Аспаса, который вышел на 80-й. До опорника испанцев дошло тоже только 9 пасов, 5 из них — на половине Испании, 1 — с углового, 1 — после аута. Федор, за эти 25 минут — дикий респект. Тренерам сборной за такое решение — тоже», — благодарит Дорский.

Вина Переса, Лопетеги и Рубиалеса

Роберто Паломар в своей статье для газеты Marca обвинил в провале сборной Испании представителей «Реала» и футбольной федерации, которые не поделили тренера.

«Все началось с Флорентино Переса, который с разрушительной силой ворвался в национальную команду. Затем крайне неэтично себя повел Хулен Лопетеги, после чего Луис Рубиалес окончательно добил сборную Испании.

Думать, что увольнение главного тренера перед стартом чемпионата мира не принесло негативных последствий, было бы наивно. Сократить все к плохой серии пенальти — слишком упрощенное и короткое резюме выступления на чемпионате мира.

Также не стоит винить во всем Фернандо Йерро, который по сути был вынужден взять весь негатив на себя. Теперь нужно просто извлечь что-то полезное из этого провала и вернуться домой.

Флорентино будет просто насвистывать и смотреть в потолок. Лопетеги и так находится там, где хотел быть, а вот Рубиалес должен искать нового тренера и думать о перестройке команды и всего проекта, которому явно не хватает спокойствия из-за действий функционеров.

Футболисты сыграли плохо, подготовились плохо и сделали шикарный подарок более слабому сопернику по 1/8 финала», — считает Паломар. 0