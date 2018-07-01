Испания — Россия 1:1 (3:4 — по пенальти), обзор матча

В Москве в «Лужниках» завершился матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными

Команды обменялись голами в первом тайме, но по итогам второй половины игры победителя определить не смогли. В серии пенальти Акинфеев отразил два удара и вывел россиян в четвертьфинал.

Испанцы с первых минут пошли вперед и сумели забить быстрый гол на 12-й минуте. Марко Асенсио выполнил подачу со штрафного, а Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом отправил мяч в свои ворота.

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Подопечные Станислава Черчесова не изменили своей тактике и продолжили выжидать шанса на контратаках. В одном из эпизодов на ударной позиции оказался Александр Головин, однако мяч прошел рядом со штангой.

Ближе к концу тайма испанцы отдали инициативу, а российская атака активизировалась. На 40-й минуте Серхио Рамос в борьбе за верховой мяч рукой заблокировал удар, за что получил желтую, а судья поставил пенальти. Наказание исполнил Артем Дзюба, уверенно переиграв Давида Де Хеа.

Во втором тайме у россиян практически не было голевых моментов — команда Черчесова отошла к своим воротам и работала на удержание счета, а впереди оставался только Федор Смолов, заменивший автора гола Дзюбу.

Тем не менее, у испанцев тоже мало что получалось, если не считать позиционные атаки. Тотальное владение мячом лишь несколько раз привело к опасным моментам во владениях сборной России.

Ближе к финальному свистку испанцы все активнее начали штурмовать ворота Игоря Акинфеева, а Диего Косту на острие заменил Яго Аспас. Самым опасным моментом стал удар Андреса Иньесты на 85-й минуте, когда Игорь Акинфеев спас Россию, в том числе и после добивания от Яго Аспаса.

По ходу экстра-таймов силы покидали фаворита, а россияне активнее отодвигали игру от своих ворот. Самым опасным эпизодом стал проход и удар Родриго — Акинфеев совершил сэйв. Под проливным дождем российские футболисты дотерпели до финального свистка и серии 11-метровых.

В серии первыми отличились Смолов и Иньеста, затем точными были Игнашевич и Пике. А вот удар Коке отразил Акинфеев в правом углу ворот. Далее забили Головин, Рамос и Черышев. Решающим стал еще один сэйв от Акинфеева — Игорь ногой парировал мощный удар Аспаса. 4:3 — Россия идет дальше.

Сборная России сенсационно вышла в четвертьфинал мундиаля, где сыграет с победителем противостояния Хорватия — Дания. Это первый выход в эту стадию турнира в истории России.