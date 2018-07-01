Кто к нам с мячом придет? Польша

Сейчас польский футбол известен благодаря звезде «Баварии» Роберту Левандовски, но в его истории были и более великие игроки и гораздо более весомые достижения.

Польша — страна с богатой, но очень непростой историей. Были времена, когда Польша сама была империей, а были, когда ее разрывали на части соседние государства. Сейчас Польша является одним из самых мощных государств Восточной Европы — влиятельным политическим и экономическим игроком Старого Света. Со спортом у поляков тоже все очень даже неплохо, и даже несмотря на вылет национальной футбольной команды страны уже по итогам группового раунда чемпионата мира в России, в истории этой сборной были гораздо более успешные, и даже великие времена.

Львовский след, первые шаги и расцвет 70-х

По иронии судьбы, первый футбольный союз Польши был образован совсем не в Варшаве и даже не в Кракове, а в украинском Львове в 1911 году. В принципе, на то время в городе действительно проживало много поляков, при этом сама территория входила в состав Австро-Венгрии, и Польши как таковой не было. Логично, что в сложившейся геополитической ситуации особых футбольных достижений в годы до первой мировой войны польский футбол не имел.

Вторая попытка создать футбольный союз состоялась уже после Первой мировой войны и после создания польского государства на обломках Австро-Венгерской империи. Федерация была образована в Варшаве, но первый международный матч сборная сыграла два года спустя в Будапеште с Венгрией, уступив 0:1. В это время поляки отчаянно боролись за независимость от едва образовавшегося после падения Российской империи Советского государства, так что футбол был делом десятой важности.

Но едва установился шаткий мир, Польша сразу же дебютировала на Олимпийских играх 1924 года, вылетев в первом раунде от сборной Венгрии (0:5). Следующего международного участия команда прождала 12 лет, сыграв на Олимпийских играх в Берлине 1936 года, но годы ожидания того стоили. В этот раз поляки поквитались с венграми в первом раунде 3:0, затем стали авторами сенсации в четвертьфинале, одолев самих британцев (5:4), и лишь в полуфинале команду остановила мощная по тем временам Австрия (1:3), а в поединке за бронзу «Кадра» уступила Норвегии (2:3).

История победы Польши на ОИ-1972 в Мюнхене

В общем, именно Олимпийские игры принесли польскому футболу самое значимое достижение в истории — победу на турнире 1972 года в Мюнхене, где поляки отцепили от финала Советский Союз, а в золотом матче одержали волевую победу над Венгрией (2:1). Еще дважды в истории, спустя четыре года в Канаде-1976 и в 1992 году в Испании, Польша выходила в финалы Игр.

В отличие от Олимпийских игр и чемпионатов мира, о которых речь пойдет ниже, чемпионаты Европы были явно не польским турниром. Лишь в 2008 году красно-белые впервые вышли на Евро, и с тех пор не пропустили ни одного из трех последних турниров, добившись наивысшего достижения (четвертьфинала) на Евро-2016. С другой стороны, учитывая жесткий отбор в финальную часть чемпионата Европы с самого начала его существования и ограниченное число участников, не только Польша участвовала в этом турнире реже, чем на чемпионатах мира.

Польша на чемпионатах мира

Как мы уже сказали, Польша начала свой международный путь на двух Олимпийских играх 1924 и 1936 годов. И еще до Второй мировой войны команда успела принять участие в дебютном для себя и третьем в истории чемпионате мира 1938 года во Франции. В квалификации поляки прошли Югославию по итогам двух матчей (4:0 и 0:1), но в финальной части, сразу же проходившей в формате плей-офф, вылетели в первом раунде от Бразилии (5:6).

ЧМ-1938. Бразилия — Польша 6:5

С другой стороны, этот матч считается одним из самых памятных в истории польского футбола. Хотя Бразилия в те времена еще не была ведущей футбольной страной, но уж точно считалась на голову сильнее Польше. Тем не менее, поляки поразили французскую аудиторию своей смелой игрой с южноамериканцами, а легендарный для Польши Эрнест Виллимовски отправил в ворота соперника четыре гола. Интересно, что сам Виллимовски, ставший первым футболистом, оформившим «покер» на чемпионатах мира, во время второй мировой войны успел поиграть также и за сборную Германии, наколотив 13 мячей в восьми контрольных матчах за «бундестим».

Переход Виллимовски под цвета сборной Германии не был чем-то странном в то время. Например, на чемпионате мира 1938 года немцы, аннексировав Австрию, выставили совместный с австрийцами состав, надеясь выиграть турнир. Правда, закончилось это знаменитым швейцарским провалом в первом раунде, о чем мы рассказывали в материале о сборной Швейцарии, но практика такая продолжалась и в дальнейшем. Не удивительно, что со стартом Второй мировой войны, которая началась как раз после разделения Польши между гитлеровской Германией и СССР, Виллимовски начал играть за Германию.

Война прошлась катком по Польше, восстановление которой заняло многие десятилетия, и лишь к началу 70-х в стране созрело первое и самое успешное поколение футболистов — Гжегош Лато, Казимерж Дэйна, Антони Шимановски, Ян Томашевски. Для большинства современных любителей футбола эти имена не скажут ровным счетом ничего, но это были звезды своего времени, которые больше всего запомнились англичанам…

Перед вторым для себя чемпионатом мира сборная Польши должна была бороться за выход в финальную часть со сборной Англии — великолепной командой с Петером Шилтоном и Алланом Кларком, которую тренировал Сэр Альф Рэмзи — тот самый, который семь лет назад привел англичан к единственной в истории победе на чемпионате мира 1966 года. Польша, несмотря на победу на Олимпийских играх 1972 года, оставалась неизвестной командой из-за железного коммунистического занавеса, а острый на язык именитый тренер Брайан Клаф даже назвал вратаря поляков Яна Томашевски «клоуном».

Квалификаця к ЧМ-1974. Знаменитый матч Англия — Польша 1:1 и бенефис Яна Томашевски

В общем, уже после отборочного турнира клоуном выглядел сам Клаф, а Томашевски стал настоящим героем последнего матча группы на Уэмбли, где Англии нужна была только победа, но игра завершилась ничьей 1:1. Англичане почти весь матч висели на воротах поляков, но забили лишь с пенальти и то, уступая 0:1, а Томашевски отразил больше 30 ударов по воротам. С учетом того, что в Польше «Орлы» выиграли 2:0, эта ничья помогла им занять первое место и впервые с 1938 года пробиться на мировой форум.

На чемпионате мира в Германии Польша стала настоящей сенсацией, выиграв все три поединка на первом групповом раунде, одолев Аргентину (3:2), разбив Гаити (7:0) и даже обыграв финалистов прошлого чемпионата мира Италию с Фабио Капелло (2:1).

ЧМ-1974. Польша — Италия 2:1

Лишь во втором групповом раунде Польша потерпела первое поражение после еще двух побед над Швецией (1:0) и Югославией (2:1). В решающем матче с будущими чемпионами мира сборной ФРГ, на кону в котором стояла путевка в финал, поляки пропустили единственный и решающий мяч от Герда Мюллера на 76-й минуте.

В игре за бронзу Польшу ждала встреча с Бразилией Ривеллино и Жаирзиньо, уступившей путевку в финал Голландии Йохана Кройффа. Явным фаворитом была команда в желто-зеленой форме, но очередное чудо от одного из лучших вратарей эпохи Яна Томашевски, и единственный мяч Гжегоша Лато принесли Польше сенсационные бронзовые медали чемпионата мира, а Лато — «Золотую бутсу» турнира. Гжегош Лато с семью голами стал лучшим бомбардиром чемпионата мира — единственный поляк в истории этого приза.

ЧМ-1974. Матч за бронзу. Польша — Бразилия 1:0

Лато, Дэйна и Томашевски снова зажгли через четыре года в Аргентине, сумев пробиться во второй групповой этап с первого места группы с ФРГ (0:0), Тунисом (1:0) и Мексикой (3:1). Однако во втором групповом раунде соперниками поляков оказались два титана Южной Америки — будущий чемпион мира Аргентина (0:2) и Бразилия (1:3), имевшая на поляков свои счеты. Так что Польше удалось обыграть лишь Перу (1:0), и довольствоваться итоговым пятым местом в общем зачете турнира.

К турниру 1982 года в Испании в составе сборной уже не оказалась ни Яна Томашевски ни Казимежа Дэйны, но ветерану Гжегошу Лато помогали вратарь Йозеф Млынарчик и полузащитник Збыгнев Бонек. Поляки по-прежнему были сильны, и с ними уже считались как с одним из фаворитов. Не удивительно, что красно-белые снова выиграли группу с Италией (0:0), Камеруном (0:0) и Перу (5:1), а во втором групповом раунде оставили за бортом турнира СССР (0:0) и Бельгию (3:0).

ЧМ-1982. Матч за бронзу. Польша — Франция 3:2

Впереди Польшу ждала Италия великолепного Паоло России, который оформил дубль в ворота «Орлов», отправив поляков во второй раз за последние три турнира бороться за бронзовые медали с командой Франции Мишеля Платини. Правда, сам Платини в этом поединке не играл, и возможно, это помогло Польше вырвать волевую победу. Пропустив на 13-й минуте от Рене Жирара, «Кадра» ответила тремя голами Андржея Шармаха, Стефана Маевски и Януша Купцевича, которые принесли ей победу 3:2 и вторые в истории бронзовые медали чемпионата мира.

Последним всплеском великого польского поколения футболистов стал чемпионат мира 1986 года в Мексике. Поляки уже без Лато, но с капитаном Бонеком с трудом выползли в плей-офф с третьего места в группе с Марокко (0:0), Англией (0:3) и Португалией (1:0), но были разбиты в первом раунде плей-офф Бразилией (0:4).

ЧМ-1986. Польша — Бразилия 0:4

На этом закончилась первая, и в принципе, единственная «золотая эра» польского футбола. Следующего чемпионата мира Польше пришлось ждать долгих 16 лет, но и на турнире 2002 года в Японии и Южной Корее, и в 2006 году в Германии «Кадра» не вышла в плей-офф. В 2002-м году Польша заняла последнее место в группе с Южной Кореей (0:2), Португалией (0:4) и США (3:1). В 2006-м оказалась третьей в группе с Эквадором (0:2), Германией (0:1) и Коста-Рикой (2:1). Не удачным для команды Роберта Левандовски, Куби Блащиковски и Лукаша Пищека оказался также текущий турнир в России, где поляки снова оказались вне плей-офф.

Лучший игрок в истории — Гжегош Лато

Конечно, Роберт Левандовски — одна из современных звезд европейского и мирового футбола. Польский форвард построил блестящую клубную карьеру в немецких грандах — дортмундской «Боруссии» и мюнхенской «Баварии». Левандовски с 55 голами является также лучшим бомбардиром в истории сборной, но наибольших успехов польский футбол и национальная сборная достигли в лучшие годы Гжегоша Лато и компании.

Как мы уже сказали, то польское поколение Лато, Томашевски и Дэйны было по-настоящему «золотым», несмотря на то, что взяло две «бронзы» чемпионатов мира. Ведь для далеко не самой футбольной страны это были великие достижения. И Гжегош Лато был одним из главных кузнецов двух бронз чемпионатов мира, а также золота Олимпийских игр 1972 года.

7 голов Гжежоша Лато на ЧМ-1974

Лато — единственный польский футболист, ставший лучшим бомбардиром чемпионата, выиграв «Золотую бутсу» чемпионата мира 1974 года. На клубном уровне форвард блистал в клубе «Сталь» из Мелеца, дважды выиграв чемпионат Польши в 1973-м и 1976-м годах, и дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата страны. В конце карьеры Лато также успел поиграть за бельгийский «Локерен» и мексиканский «Атланте». 0