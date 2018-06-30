Кто к нам с мячом придет? Сенегал

Рассказываем о сборной Сенегала — «Львах Теранги», заставивших говорить о себе весь мир на мундиале 2002 года в Японии и Южной Корее.

Сенегал — страна в западной части Африки. Ее берег омывают воды Атлантического океана, а столица находится в городе Дакар, известном всем любителям автоспорта по ралли «Париж-Дакар». Хотя сам Дакар уже давно не принимает одну из самых знаменитых международных гонок, но название ралли сохранилось в первостепенном виде — теперь «Дакар» это ралли-рейд в Южной Америке. Таким образом, частичка Сенегала является знаменитым международным брендом.

От независимости до футбольного признания

Долгое время Сенегал был колонией Франции, так что именно французы привили местному населению любовь к футболу. Более того, в конце 90-х начале 2000-х почти вся сборная Сенегала состояла из игроков, выступающих во французских клубах. И лишь в последние годы много сенегальцев стали защищать цвета клубов Англии и Германии.

Несмотря на французское влияние, самостоятельной единицей футбол в Сенегале стал лишь после обретения государством независимости в 1960-м году. В том же году была основана местная федерация футбола, хотя первый международный поединок состоялся годом ранее с командой Британской Гамбии (3:2).

Так или иначе, но в те времена Сенегал не был серьезной футбольной силой — лишь пять лет спустя «Львы Теранги» дебютировали на Кубке Африканских Наций, который проходил в Тунисе. Первый блин получился удачным. Сенегалу удалось сыграть вничью с хозяевами турнира на групповом этапе (0:0) и разбить Эфиопию (5:1). Сенегал и Тунис набрали по три очка, и в финал турнира отбирали в результате обычного жребия. В итоге Сенегалу не повезло, в финал попал Тунис, а «Львы» в поединке за третье место уступили Кот-д-Ивуару (0:1).

В дальнейшем Сенегал еще дважды финишировал четвертым на сильнейшем турнире Африки — в 1990 году в Алжире и в 2006 в Египте, а самым высоким результатом оказался КАН-2002 в Мали, где «Львам» удалось дойти до финала и занять второе место, не пропустив при этом ни одного гола. Сенегал выиграл сложнейшую группу с Египтом (1:0), Тунисом (0:0) и Замбией (1:0), в четвертьфинале спокойно справился с Конго (2:0), а в полуфинале разбил хозяев турнира Мали (3:0).

Это была звездная команда под руководством известного французского тренера Бруно Метсу, где зажигали нынешний главный тренер сборной Алиу Сиссе, Анри Камара, Эль Хаджи Диуф, Мусса Ндиайе и Папа Буба Диоф. Но и Камерун выставил на турнир мощный состав, не просто так пробившись в финал — Ригобер Сонг, Лорен Этаме, Саломон Олембе и, конечно же, Самуэль Это’о, тогда еще игравший за испанскую «Мальорку». В итоге основное и дополнительное время матча завершились нулевой ничьей, а в серии пенальти более удачливыми оказались камерунцы (3:2).

В дальнейшем Сенегал больше не был так близок к победе в КАН, и лишь раз, в 2006 году, добрался до полуфинала. Затем дважды даже не квалифицировался в финальный раунд и лишь раз, в 2017 году пробился в четвертьфинал, но снова в серии пенальти проиграл Камеруну (0:0 и 4:5).

Сенегал на чемпионатах мира

В общем, как вы понимаете, Сенегал не слишком успешная сборная. Это заметно даже по текущему чемпионату мира, где подопечные Алиу Сиссе пролетели мимо плей-офф, уступив второе место в группе Японии лишь по показателю желтых карточек.

Кроме того, мундиаль в России стал для сборной Сенегала только вторым в истории, а впервые до этого команда сумела пробиться на чемпионат мира 2002 года, проходивший в Японии и Южной Корее. Впрочем, тогда результат сборной-дебютанта превзошел все ожидания, а прямое к нему отношение имел как раз опорный полузащитник Алиу Сиссе, носивший капитанскую повязку.

Как мы уже сказали, Сенегал в 2002 году был одной из наиболее перспективных африканских команд. Не удивительно, что «Львам» удалось, наконец, пробиться в финальную чемпионата мира, куда Сенегал отправился в статусе второй по силе сборной африканского континента. Правда, сенегальской сенсации вполне могло не состояться — в квалификации сборная набрала поровну очков с Марокко, опередив соперника только по разнице мячей.

ЧМ-2002. Франция — Сенегал 0:1

В первом матче группы дебютного чемпионата мира Сенегалу предстояло сыграть с одним из главных фаворитов турнира Францией — действующими чемпионами мира и Европы. Но уже в первом туре Сенегал сделал весомую заявку на успех — гол Папы Бубы Диопа на 30-й минуте в ворота Фабьена Бартеза оказался единственным в матче и поверг в шок всю Францию. Впрочем, настоящий крах французов ждал впереди — ничья с Уругваем (0:0) и поражение от Дании (0:2) оставили звездную команду Анри, Лизаразю, Виера, Тюрама, Трезаге и Джоркаеффа без плей-офф.

ЧМ-2002. Дания — Сенегал 1:1

Зато Сенегал в следующем поединке сыграл вничью с Данией. Африканцы пропустили с пенальти в начале поединке от Йона Даля Томассона, но сумели отыграться во втором тайме благодаря голу Салифа Диао. Хотя вскоре будущий полузащитник «Ливерпуля» был удален с поля за вторую желтую карточку, но подопечные Метсу удержали важную ничью.

ЧМ-2002. Сенегал — Уругвай 3:3

В заключительном туре Сенегалу для выхода в плей-офф хватало даже ничьи с Уругваем, и «Львам» удалось выполнить эту задачу (3:3). Интересно, что после первого тайма сенегальцы вели в счете 3:0 благодаря дублю Бубы Диопа и голу Халилу Фадиги с пенальти. Вот только удержать преимущество не сумели — Ричард Моралес, Диего Форлан и Альваро Рекоба принесли Уругваю ничью, которая, впрочем, не помогла южноамериканской сборной пробиться в плей-офф — дальше прошли Дания и Сенегал.

ЧМ-2002. Швеция — Сенегал 1:2

Сумасшедший матч последнего тура дал положительный эмоциональный заряд команде, которая в первом раунде плей-офф сумела выбить Швецию с Хенриком Ларссоном и Златаном Ибрагимовичем. Причем шведы повели в счете на 11-й минуте благодаря голу Ларссона, но еще до перерыва Анри Камара возобновил статус-кво, а в дополнительное время принес Сенегалу одну из самых громких побед в истории.

ЧМ-2002. Сенегал — Турция 0:1

В принципе, при чуть большей доле везения Сенегал вполне мог добраться и до полуфинала, ведь в четвертьфинале им попалась мощная, но не самая звездная Турция с Хаканом Шюкуром и Рюшту Рекбером. Основное время завершилось нулевой ничьей, а в овертайме золотой мяч забил нападающий «Бешикташа» Ильхан Мансиз. Сенегал остался без шансов побороться за медали, а Турция затем уступила в полуфинале Бразилии (0:1), а в матче за бронзу обыграла хозяев мундиаля — Южную Корею (3:2).

Лучший игрок в истории — Анри Камара

В современном футболе мало кто не слышал о Садио Мане, одном из лучших игроков «Ливерпуля» и лидере национальной команды. Одним из наиболее талантливых нападающих своего времени был Эль Хаджи Диуф, карьера которого затронула даже «Ливерпуль». Али Сиссе также на хорошем уровне выступал в Европе, был капитаном сборной Сенегала на чемпионате мира 2002 года, и является ее действующим тренером.

Но, раз уж мы говорим не только о сенегальском футболе, но и конкретно о национальной команде страны, пока никто не сумел превзойти достижения легендарного нападающего Анри Камара, лидирующего как в списке лучших бомбардиров сборной (29 мячей), так и в списке футболистов, сыгравших больше всего матчей (99 поединков). В конце концов, именно Камара стал автором дубля в ворота Швеции в 1/16 плей-офф чемпионата мира 2002 и помог Сенегалу добиться самого высокого результата в своей истории.

Анри Камара

Клубная карьера нападающего также оказался насыщенной, но больше всего Камара запомнился своими выступлениями за британские клубы. В течение семи лет с 2003 по 2010 год Камара успел поиграть за «Вулверхэмптон», шотландский «Селтик», «Саутгемптон», «Уиган», «Вест Хэм», «Сток Сити» и «Шеффилд Юнайдет». Затем Анри перебрался в Грецию, где, что наиболее удивительно, до сих пор продолжает игровую карьеру! Сейчас 41-летний форвард защищает цвета клуба Ионикос, выступающего в третьем дивизионе Греции. 0