Кто к нам с мячом придет? Бельгия

Сейчас сборная Бельгии переживает едва ли не сильнейший период, но у бельгийцев были и более ранние успехи, которые до сих пор остаются самыми высокими результатами в ее истории.

Бельгия – одно из наиболее развитых государств мира. Даже столица Евросоюза и штаб-квартира НАТО находятся в Брюсселе, столице этой страны. А еще весь мир знает Бельгию по шоколаду, бельгийским вафлям, появившимся на свет в 17-м веке в Льеже, и, конечно же, по футболу, который считается самой популярной игрой в стране (а как иначе?).

Соосновательница ФИФА, скандал ОИ-1920 и серебро ЧЕ-1980

Учитывая соседство Бельгии с Францией на суше, и Англией по морю, вариантов, при которых футбол не набрал бы популярность в стране, просто не было. Считается, что именно англичане принесли этот вид спорта бельгийцам еще в середине 19-го века. Но первый официальный матч национальная команда сыграла с Францией гораздо позже — в 1904 году (3:3). Правда, были и более ранние поединки, в том числе против французов и голландцев, но тогда в составе бельгийцев нередко играли англичане, так что в официальный зачет результаты этих матчей не пошли.

В любом случае, бельгийцы не грустят по этому поводу и могут гордиться тем, что их страна вместе с Данией, Швейцарией, Германией, Испанией, Францией, Голландией и Швецией является сооснователем Международной федерации футбола (ФИФА), образованной в 1904 году. Вполне очевидно, насколько весомым были влияние бельгийцев в футболе на то время. Возможно, оно было даже слишком большим, ведь на Олимпийских играх в бельгийском Антверпене 1920 года случился один из первых по-настоящему громких скандалов в международном футболе.

Финал турнира, где встречались сборные Бельгии и Чехословакии, в первый и последний раз в истории не был доигран до конца. При счете 2:0 в пользу бельгийцев на 40-й минуте игроки сборной Чехословакии демонстративно покинули поле в знак протеста против необъективного, по их мнению судейства. К слову, судила тот матч английская бригада арбитров. Но уход с поля и подача протеста Чехословакии не помогла – протест отклонили, а сборную дисквалифицировали, так что серебряные медали достались Испании, а бронза Голландии.

Победа на домашних Олимпийских играх 1920 года до сих пор остается единственной победой Бельгии на крупных международных турнирах, а ближе всего к еще одному золоту бельгийцы оказались на Евро-1980 в Италии. Попав в группу с Англией (1:1), Испанией (2:1) и Италией (0:0), «Красные дьяволы» лишь за счет бОльшего количества забитых мячей заняли первое место, обойдя Италию. По формату турнира, победители двух групп сразу же встречались в финале, и здесь бельгийцам не повезло – дубль Хорста Грубеха принес победу Германии.

Финал ЧЕ-1980. Германия — Бельгия 2:1

Больше никогда Бельгия не была так близка к победам на крупных турнирах, и даже бронза домашнего ЧЕ-1972 не может считаться слишком выдающимся результатом, так как в турнире играли всего четыре команды – в полуфинале бельгийцы уступили Германии (1:2), а в матче за третье место одолели Венгрию (2:1). К слову, еще одной командой турнира была сборная СССР, разгромно уступившая в финале Германии (0:3).

Бельгия на чемпионатах мира

Как мы уже сказали, Бельгия была одной из стран-основательниц ФИФА, и оказалась одной из четырех европейских сборных, которые согласились сыграть на первом официальном чемпионате мира 1930 года в Уругвае. Правда, выступила на нем неудачно – ни одного забитого мяча и два поражения от США (0:3) и Парагвая (0:1).

Как ни странно, но с момента дебюта Бельгии на чемпионатах мира до первой победы сборной в рамках этого турнира, прошла целая футбольная вечность – 40 лет. На двух следующих чемпионатах мира 1934 года в Италии и 1938 года во Франции Бельгия вылетала в первых раундах (турниры проходили в формате плей-офф) – сначала от Германии (2:5), а затем от Франции (1:3). Чемпионат мира 1950 года и вовсе прошел без Бельгии – страна лишь восстанавливалась после Второй мировой войны, в течение которой потерпела значительные разрушения – уничтоженные города, промышленность и тяжелая экономическая ситуация.

В итоге, единственный мундиаль, на который Бельгия смогла квалифицироваться в 50-х и 60-х годах, был чемпионат мира 1954 года в Швейцарии. Тот самый, на котором сенсационную победу одержала сборная Германии, обыграв в финале Венгрию Ференца Пушкаша (знаменитое «Чудо в Берне»). В общем, Бельгия не была в центре внимания этого турнира. Хотя в стартовом матче команда неожиданно сыграла вничью с Англией (4:4), в следующем поединке она была разбита Италией (1:4) и не вышла из группы.

ЧМ-1954. Англия — Бельгия 4:4

Несмотря на то, что следующий чемпионат мира для Бельгии случился лишь в Мексике 16 лет спустя, стоит признать, что за четыре года до этого бельгийцы были близки к тому, чтобы пробиться на ЧМ-1966 в Англии. Но в дополнительном матче уступили Болгарии (1:2), и в последний момент остались вне финальной части турнира.

Чемпионат мира 1970 года также оказался не слишком успешным для Бельгии, которая попала в группу с Сальвадором, СССР и Мексикой. Жребий благоволил «красно-черным» — в первом туре соперником оказался откровенно слабый Сальвадор, над которым была одержана крупная победа (3:0). Даже погром от СССР во втором туре (1:4) оставлял Бельгии шансы на выход в плей-офф – нужно было обыграть Мексику. Но единственный мяч Густаво Пеньи с пенальти в первом тайме принес два очка и путевку в плей-офф латиноамериканской сборной, а Бельгия еще на 12 лет пропала с радара мирового футбола.

ЧМ-1970. СССР — Бельгия 4:1

Квалификации к чемпионатам мира 1974 года в Германии и 1978 года в Аргентине сборная провалила, но к этому времени (в 1976 году) ее уже возглавил легендарный специалист Ги Тис, который вскоре привел своих подопечных к финалу на ЧЕ-1980 года.

Чтобы оценить масштаб личности Ги Тиса в бельгийском футболе, его можно сравнить с Валерием Лобановским. Тис был не просто успешным тренером – ему удалось вырастить целые поколения известных бельгийских футболистов – Мишелль Прюдомм, Эрик Геретц, Уитфрид ван Моер, Жан-Мари Пфафф и, конечно же, Ян Кулеманс. В целом, эпоха Тиса в сборной Бельгии насчитывает 15 лет, если не считать перерыв на один сезон 1989-90, и за это время национальная команда сыграла на трех чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы, добившись самых высоких результатов в истории.

Первым испытанием Тиса и его подопечных на чемпионатах мира стал турнир в Испании 1982 года. Но уже в первом туре Бельгия показала, что с ними нужно считаться, сенсационно обыграв действующих чемпионов мира — Аргентину во главе с Диего Марадоной (1:0). Единственный мяч в середине второго тайма забил знаменитый нападающий «Льерса» Эрвин Ванденберг.

ЧМ-1982. Аргентина — Бельгия 0:1

Правда, во втором туре бельгийцы сыграли уже не так успешно, забив лишь один мяч в ворота Сальвадора – откровенного аутсайдера, пропустившего в первом туре 10 мячей от Венгрии. Тем не менее, два очка в копилку бельгийцы положили, так что в последнем туре их устраивала даже ничья с Венгрией, успешно добытая благодаря позднему голу Александра Чернятинского (1:1).

Бельгия с первого места пробилась во второй групповой раунд, но здесь ее защитная модель игры потерпела крах – в играх против Польши (0:3) и СССР (0:1), «красно-черные» не забили ни одного мяча, заняв последнее место среди трех команд. В полуфинал вышла Польша, которая затем сенсационно взяла бронзу, обыграв Францию Мишеля Платини.

Спустя четыре года на турнире в Мексике Бельгия снова вышла из группы, но в этот раз гораздо тяжелее и лишь с третьего места. В первом туре подопечные Ги Тиса уступили Мексике (1:2), затем не без проблем взяли два очка с Ираком (2:1), а в заключительном поединке сыграли в результативную ничью с Парагваем (2:2).

ЧМ-1986. 1/8 финала. Бельгия — СССР 4:3

Но уже в плей-офф начались чудеса. В первом раунде Бельгии попалась сборная СССР, собравшая одну из сильнейших команд в своей истории. Бельгия казалась легким соперником для нашей команды, в которой блистал Игорь Беланов, но хет-трика обладателя «Золотого мяча» не хватило для победы – бельгийцы ответили точными ударами Винченцо Скифо, Яна Кулеманса, Стефана Демо и Николаса Клаессена (4:3).

В четвертьфинале Бельгии попался еще один сильнейший соперник – Испания. В первом раунде испанцы благодаря покеру блестящего Эмилио Бутрагеньо разбили Данию (5:1), но Бельгия оказалась им не по зубам – в основное время Хуан Сеньор и Ян Кулеманс забили по мячу, овертайм закончился без голов, а в серии пенальти единственный промах Элойя Олая отправил в полуфинал Бельгию, где только будущий чемпион мира сборная Аргентины благодаря двум великолепным голами Диего Марадоны остановила бельгийцев – 2:0.

ЧМ-1986. Полуфинал. Аргентина — Бельгия 2:0

Матч за третье место с Францией тоже вышел неудачным – Бельгия повела в счете усилиями Яна Кулеманса, но в итоге была вынуждена отыгрываться (2:2), а в дополнительное время пропустила еще дважды и осталась в шаге от медалей чемпионата мира.

Далее Бельгия сыграла на четырех чемпионатах мира подряд, но трижды выходя в плей-офф вылетала уже в первом раунде. На чемпионате мира 1990 года в Италии команда уступила в дополнительное время Англии (0:1), спустя четыре года в США проиграла Германии (2:3), на турнире 2002 года в Японии и Южной Корее Бразилии (0:2), а во Франции-1998 даже не вышла из группы, пропустив в плей-офф Голландию и Мексику.

Середина 2000-х вовсе считается кризисной в бельгийском футболе, который потерял свое влияние, как на клубном уровне, так и на уровне сборных, которая не смогла пробиться на чемпионаты мира 2006 года в Германии и 2010 в Южной Африке. Лишь новое «золотое поколение» игроков подняло Бельгию на новый высочайший в истории уровень – Кристиан Бентеке, Ромелу Лукаку, Аксель Витцель, Муса Дембеле, Маруан Феллаини, Кевин Де Брюйне, Эден Хазар, Винсен Компани. Никогда ранее бельгийцы не могли похвастаться столь звездными игроками.

Именно эти парни помогли Бельгии добиться одного из лучших результатов в истории чемпионатов мира, пробившись в четвертьфинал турнира 2014 года в Бразилии. На групповой стадии Бельгия одержала три победы в трех матчах с Алжиром (2:1), Россией (1:0) и Южной Кореей (1:0), в 1/8 финала в дополнительное время прошла США (2:1), но в четвертьфинале была остановлена будущими финалистами турнира – сборной Аргентины (0:1).

ЧМ-2014. 1/8 финала. Бельгия — США 2:1

Чемпионат мира в России – возможно, последний шанс текущего «золотого поколения» бельгийского футбола хотя бы повторить лучший результат в истории национальной команды, а, возможно, даже впервые в истории завоевать медали турнира.

Лучший игрок в истории – Поль ван Химст

Возможно, в этой номинации было бы логичнее увидеть на данный момент уже лучшего бомбардира в истории сборной, нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, или одного из лучших защитников за всю эпоху бельгийского футбола, ветерана «Тоттенхэма» Яна Вертонгена, уже сыгравшего больше всего матчей в истории национальной команды. Однако и тот и другой еще продолжают карьеру, а Лукаку и вовсе лишь 25 лет – его золотые годы еще впереди.

Что касается Поля ван Химста, он блистал в «Андерлехте» 60-х – начале 70-х годов, сыграв в составе бельгийского гранда 457 матчей, в которых забил 233 гола. Вместе с клубом ван Химст восемь раз становился чемпионом страны и является одним из величайших игроков в истории «Андерлехта».

Поль ван Химст

В сборной Поль ван Химст также оставил весомый след, забив 30 мячей в 80 матчах за национальную команду (его рекорд затем побил Лукаку), и помог ей пробиться на чемпионат мира 1970 года в Мексике, а также выиграть бронзу чемпионата Европы 1972 года. Ван Химст четыре раза признавался лучшим игроком года в Бельгии, в начале 2000-х был назван лучшим футболистом страны за 50 лет, а в рейтинге IFFHS занял 39-е место среди сильнейших игроков 20-го века. 0