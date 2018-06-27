Кто к нам с мячом придет? Тунис

Рассказываем об «Орлах Карфагена» — футбольной сборной Туниса, ставшей первой африканской командой, победившей на чемпионатах мира.

Тунис – достаточно развитая по африканским меркам страна. Располагаясь в северной части континента, ее основная территория покрывает земли, которые более 2000 лет тому назад занимал знаменитый Карфаген, сражавшийся с Римской Империей за господство в Средиземном море. Впрочем, современные тунисцы имеют мало чего общего с карфагенянами – сейчас это страна арабского мира со всеми мусульманскими атрибутами, а наиболее родственной Тунису является современная Франция.

Французский след, первый взлет и победа в КАН-2004

Почему Франция? Все просто – много столетий Тунис был французской колонией, и до сих пор множество местных футболистов выступает в различных клубах Франции. В том числе, большая часть текущего состава национальной команды.

Футбол также пришел на эти земли с французами, и первый международный матч сборная Туниса, тогда еще являвшаяся колонией, тоже сыграла с Францией 11 марта 1928 года, потерпев крупное поражение 2:8. В дальнейшем команда продолжала играть товарищеские поединки, но по сути футбол Туниса начинает свой официальный отсчет с момента провозглашения независимости в 1956 году. Еще через год была основана Федерация футбола Туниса, и тогда же был сыгран первый официальный матч против Алжира (1:2). Так началась футбольная история «Орлов Карфагена» — новой грозной силы на африканском континенте.

Хотя назвать Тунис одной из самых успешных сборных Африки все-таки нельзя. Скорее, это крепкий середняк, который периодически выстреливает неплохими результатами, первый из которых пришел уже в 1960-м году, когда Тунис впервые принял участие на Олимпийских играх в Риме, заняв, правда, последнее место в группе с Данией (1:3), Аргентиной (1:2) и Польшей (1:6). Как видим, результаты оказались вполне пристойные для дебютанта, если не считать разгром в первом туре от поляков.

Спустя два года Тунис завоевал свои первые медали на Кубке Африканских Наций. Но, опять же, с одной оговоркой. В турнире принимало участие всего четыре сборные, которые играли в плей-офф формате – полуфиналы, финал и матч за третье место. Таким образом, в полуфинале Тунис проиграл Эфиопии (2:4), но в матче за бронзу оказался сильнее Уганды (3:0). Еще через три года на домашнем турнире с участием уже шести команд, Тунис добрался до финала, где лишь в дополнительное время уступил Гане (2:3).

Это был первый всплеск тунисского футбола, но следующего пришлось ждать очень долго. Он совпал с дебютом на чемпионате мира 1978 года в Аргентине, и лишь со средины 90-х годов «Орлы» на постоянной основе забронировали за собой позиции контендера среди африканских грандов.

Финал КАН-2004. Тунис — Марокко 2:1

В 1996 году Тунис лишь в финале КАН уступил хозяевам турнира Южной Африке (0:2), в 2000-м добрался до полуфинала сильнейшего Кубка Африки, а в 2004 –м завоевал свой первый и пока что последний титул КАН. Тунис уверенно выиграл группу, затем в четвертьфинале прошел Сенегал (1:0), в полуфинале в серии пенальти выбил Нигерию с Окочей, Йобо, Утакой (1:1 и 5:3), а в финале оказался сильнее Марокко (2:1).

С тех пор Тунис – постоянный участник КАН. Но в семи последующих турнирах сборная дважды не вышла из группы, а в остальных пяти случаях вылетала в первом же раунде плей-офф – на стадии четвертьфинала.

Тунис на чемпионатах мира

С момента основания местной федерации футбола и до первого отбора на чемпионат мира прошло всего два года. Однако ни на турнир в Швеции 1958 года, ни на следующие чемпионаты мира вплоть до 1978 года и мундиаля в Аргентине Тунис не выходил. Зато, впервые дебютировав среди сильнейших сборных планеты, африканцы удивили весь мир, и едва не вышли из группы.

Именно чемпионат мира 1978 года считается самым успешным в истории футбольного Туниса. Команда попала в одну группу с Польшей, ФРГ и Мексикой, и уже в первом туре с Мексикой одержала первую для африканских сборных победу на мировых форумах. Тунис пропустил с пенальти в конце первого тайма, но после перерыва сумел собратья и огорчить мексиканцев трижды – Али Кааби счет сравнял, Неджим Гхоммид вывел «Орлов» вперед, а Мухтар Дхуэб закрепил победу африканцев на 87-й минуте.

ЧМ-1978. Тунис — Мексика 3:1

Этот успех стал настоящей сенсацией. Футболисты, во главе с одним из самых легендарных игроков в истории Туниса Тареком Дхиабом, в один момент оказались героями страны. И хотя в следующем туре тунисцы минимально уступили Польше (0:1), в последнем матче группы они еще раз удивили мир, сыграв нулевую ничью с ФРГ Карла-Хайнца Румменигге. До выхода в плей-офф Тунису не хватило совсем чуть-чуть.

Но этот результат оказался лишь небольшим всплеском в истории. Следующего выхода на чемпионат мира пришлось ждать долгих 20 лет, в течение которых Тунис провалил четыре квалификации. Лишь в конце 90-х — начале 2000-х пришла новая эра успехов национальной команды, вершиной которой стала работа именитого французского тренера Роже Лемера, который привел Тунис к победе в КАН-2004, и пробился на чемпионат мира 2006 года в Германии.

Но до этого у Туниса было еще два подряд участия на мундиалях 1998 года во Франции и 2002 года в Японии и Южной Корее. Во Франции от африканцев, для которых эта страна была совсем не чужой, ждали более яркого результата, чем одна ничья в трех играх Англией (0:2), Колумбией (0:1) и Румынией (1:1). Правда, к чести Туниса, боролись они достойно. Второй и решающий мяч от Англии авторства Пола Скоулза «Орлы» пропустили лишь в конце матча, также, как единственный победный гол Колумбии, а с Румынией вовсе вели в счете, но опять-таки, пропустили в концовке. К тому же, остальные африканские команды, кроме Нигерии, также разочаровали, не выйдя из группы.

Спустя четыре года в Японии и Южной Корее история повторилась. В первом туре тунисцы уступили России, пропустив два мяча в середине второго тайма с интервалом в пять минут (отличились Егор Титов и Валерий Карпин), а во втором сыграли вничью с Бельгией (1:1). Для выхода в плей-офф нужно было побеждать в последнем туре Японию, но с хозяевами турнира африканцы не справились (0:2).

ЧМ-2002. Россия — Тунис 2:0

Ближе всего к выходу в плей-офф Тунис был спустя еще четыре года в Германии-2006. На этом турнире действующие на тот момент чемпионы Африки и участники Кубка Конфедераций были посеяны сразу во второй корзине, попав в группу с Испанией, Украиной и Саудовской Аравией. Команду тренировал знаменитый Роже Леммер, который шестью годами ранее привел Францию к победе на Евро-2000. В ней выступали такие известные игроки как Хатем Трабелси («Аякс»), Хамед Намуичи («Рейнджерс»), Адель Чедли, Явхар Мнари (оба — «Нюрнберг»), Яссин Шикауи (перешел в «Цюрих» год спустя) и Давид Джеммали («Бордо»).

В общем, Тунис имел высокие шансы на первый выход в плей-офф в своей истории, но уже в первом туре команда столкнулась с проблемами в матче с аутсайдером группы – Саудовской Аравией. Тунис открыл счет на 23-й минуте, но во втором тайме умудрился пропустить дважды, и лишь на второй компенсированной минуте спасся от поражения. Во втором туре с Испанией Тунис также быстро повел в счете, но снова смазал концовку, пропустив три мяча за 20 последних минут – отличились Рауль и Фернандо Торрес (дубль).

ЧМ-2006. Тунис — Украина 0:1

Учитывая, что Украина также проиграла Испании (0:4), но разгромила Саудовскую Аравию (4:0), Тунису в последнем туре нужно было обязательно побеждать, причем с разницей в два мяча. Но в итоге «Орлы» проиграли, пропустив единственный мяч с пенальти от Андрея Шевченко на 70-й минуте, да и еще и доигрывали поединок вдесятером.

Следующие чемпионаты мира 2010 и 2014 годов Тунис пропустил. Таким образом, лучшим результатом на мундиалях для команды остается дебютный турнир в Аргентине 1978 года. Тогда же, 40 лет назад, Тунис одержал свою первую и единственную победу. Так что игра с Панамой в заключительном туре текущего чемпионата мира в России хоть и не имеет турнирного значения для африканцев, но важна с точки зрения возможной второй победы на мировых форумах в истории сборной.

Лучший игрок в истории – Хатем Трабелси

Выше в статье мы уже упоминали имя Тарака Дхиаба, который был признан лучшим футболистом Туниса 20-го столетия. Это был выдающийся игрок своего времени – атакующий полузащитник, сыгравший больше 100 матчей за национальную команду. Но всю свою карьеру Дхиаб провел на родине в клубе «ЕС Тунис», лишь на два сезона отлучаясь в клуб Саудовской Аравии «Аль-Ахли».

Так что, при всем уважении к Дхиабу, мы отдали свое предпочтение защитнику Хатему Трабелси, который в свои лучшие годы считался одним из сильнейших правых защитников Европы. Трабелси построил достаточно сильную карьеру в «Аяксе», где провел пять успешных лет, сыграв 175 матчей и забив шесть мячей. С «Аяксом» Трабелси дважды стал чемпионом Голландии, а перед сезоном 2006/2007 перебрался в «Манчестер Сити». Хотя закрепиться в английском гранде Трабелси не сумел, но свои 20 матчей сыграл.

Хатем Трабелси

Что касается сборной, Трабелси уже в 21 год дебютировал на чемпионате мира 1998 во Франции, причем сразу с капитанской повязкой. Он также сыграл на двух следующих чемпионатах мира и был частью золотой команды Роже Леммера 2004 года, сумевший завоевать первый и единственный в истории Туниса Кубок Африканский Наций. 0