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    Кто к нам с мячом придет? Панама

    Центральноамериканский Пеле, два финала Кубка КОНКАКАФ, чемпионы Центральной Америки и первая успешная квалификация к чемпионату мира. История футбольной сборной Панамы

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    Сборная Панамы перед дебютным ЧМ-2018
    Сборная Панамы перед дебютным ЧМ-2018
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    Панама удивила планету, просто пробившись на чемпионат мира, но в истории этой сборной также есть место титулам и громким победам.
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    Панама была бы абсолютно не примечательным государством в Центральной Америке, если бы не Панамский канал, построенный в начале прошлого века. Он осуществил революцию в морских перевозках. Теперь кораблям, чтобы попасть из Тихого в Атлантический океан, не нужно было обходить полсвета и Южную Америку – канал открывал прямой и короткий путь из Тихого океана в Карибское море, а с ним и в Атлантику. Оставаясь маленькой страной (всего около четырех миллионов жителей), Панама, в том числе благодаря доходам от Панамского канала, а также офшорам, является одной из наиболее экономически и политически стабильных стран Латинской Америки. Но так было не всегда…

    Футбол в Панаме – послевоенный всплеск и темные годы

    Строительство Панамского канала помогло стране поднять свою экономику, а с ней и социальную жизнь. Футбол быть следствием экономических перемен, но большого развития в этой стране не получил, в отличие от той же Коста-Рики.

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  • 19/06/2018

    • Местная федерация футбола была образована в 1937 году, а первый матч сборная страны сыграла год спустя против Венесуэлы (3:1). Но уровень команды оставлял желать лучшего. К примеру, в том же году панамцы сыграли со своими географическими соседями и одной из сильнейших футбольных стран региона Коста-Рикой, потерпев разгромное поражение 0:12 – самое крупное в своей истории. Не лучшим был и опыт первого чемпионата Центральной Америки и Карибского региона в 1941-м году. Панама, хоть и выиграла у Никарагуа, а также сыграла вничью с Кюрасао, в итоге заняла лишь четвертое место с пяти участников.

    Первый расцвет национальной сборной пришелся на послевоенные годы. В 1948-м сборная поднялась на третье место, опередив Кюрасао и Сальвадор, а три года спустя впервые выиграла турнир, который проходил в Панаме. Правда, участие в соревновании приняли всего три национальные команды – Панама, Коста-Рика и Никарагуа, так как в это время в регионе бушевала эпидемия полиомиелита. В итоге Панама дважды разбила Никарагуа (4:0 и 6:2), а в играх со своим главным соперником Коста-Рикой взяла победу и ничью, завоевав первое золото в своей истории.

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    • В следующие годы Панама сыграла еще на шести турнирах, в том числе на первом чемпионате КОНКАКАФ 1963 года, но результатами не блистала, а затем стране оказалось не до футбола – мятежи и революции, военный режим, наркоторговцы и политический хаос. Сборная еще собиралась для квалификаций на чемпионаты мира, но спорт точно не входил в главную повестку дня государства. В конце концов, смута завершилось печально для страны – в 1989 году США ввели в Панаму свои войска для «защиты демократии и политических свобод», но в большей степени, чтобы не потерять контроль над Панамским каналом.

    Лишь после вмешательства США ситуация в Панаме пошла на поправку, в том числе в футболе. Была основана первая в стране профессиональная лига, а сборная возобновила выступления на международном уровне, сыграв на Кубке Центральной Америки в 1991 году и на Кубке КОНКАКАФ в 1993-м.

    В общем, постепенно, вместе с экономикой, в стране начал подниматься и футбол. Так мы подходим ко второй золотой эре сборной Панамы, начавшейся во второй половине 2000-х. В 2005 году Панама впервые в своей истории добралась до финала Кубка КОНКАКАФ, выбив в плей-офф сильные сборные Южной Африки (1:1 и 5:3 по пенальти) и Колумбии (3:2), и лишь в серии пенальти уступив в решающем матче сборной США (0:0 и 1:3). Через два года Панама вышла в финал чемпионата Центральной Америки, где снова уступила в серии пенальти – на этот раз Коста-Рике (1:1 и 1:4). Причем, что интересно, на групповом этапе панамцы обыграли соперника 1:0.

    Победа Панамы в Кубке Наций Центральной Америки 2009

    Наконец, еще через два года Панама добилась самого большого успеха в своей истории, выиграв Кубок Наций Центральной Америки 2009, отомстив Коста-Рике за поражение двумя годами ранее. Основное время финала также завершилось вничью (0:0), но в серии пенальти Панама забила все пять ударов – 5:3.

    В последующие годы Панама набирала обороты, и даже была близка к тому, чтобы выиграть Кубок КОНКАКАФ в 2013 году, но выбив на пути к финалу Кубу (6:1) и даже Мексику (2:1), в решающем матче панамцы снова, как и в финале 2005 года, проиграла США (0:1).

    Панама в квалификации к чемпионату мира

    Чемпионат мира в России стал дебютным для сборной Панамы – до этого национальная сборная страны ни разу не пробивалась на мировые форумы, а историческое достижение покорилось сборной после удачной квалификации. В решающем раунде фаворитами были Мексика и Коста-Рика, подтвердив свой статус результатами и заняв первые два места.

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    • А вот Панама вела борьбу с Гондурасом и США за оставшиеся два места – третье, дающее прямую путевку на ЧМ, и четвертое, обладатель которого играл стыковые матчи со сборной из конфедерации Азии. В итоге Панама, благодаря домашней победе в последнем туре над Коста-Рикой (решающий мяч на 88-й минуте забил Роман Торрес), заняла третье место, Гондурас по разнице мячей оказался четвертым (проиграл в квалификации Австралии). А США, сенсационно проиграв на выезде Тринидаду и Табаго (1:2) еще более сенсационно заняли предпоследнее место, и вообще никуда не вышли.

    Победный гол Романа Торреса на 88-й минуте матча с Коста-Рикой в отборе к ЧМ-2018

    Этот громкий успех стал настоящим праздником для страны, которая, как видим, не произвела особого впечатления на полях России, но свою скромную задачу уже выполнила – забила хотя бы один гол, причем не кому либо, а самой Англии. Впереди у сборной новая и более амбициозная цель – попробовать зацепиться хотя бы за ничью в игре с Тунисом.

    Лучший игрок в истории – Луис Эрнесто Тапиа

    Это имя мало что скажет даже искушенным футбольным болельщикам, но именно Тапиа был признан величайшим футболистом в истории Панамы, даже несмотря на то, что не является ни лучшим бомбардиром сборной, ни игроком, сыгравшем за нее больше всего матчей.

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    • Впрочем, Тапиа играл в футбол как раз в те годы, когда в Панаме бушевал кризис, и именно Тапиа стал автором первого гола Панамы в квалификациях к чемпионатам мира – в первом для сборной отборе к мундиалю 1978 года в Аргентине. Он же долгое время был лучшим бомбардиром сборной с 20 голами в 77 матчах, пока его не обошли действующие игроки национальной команды – Луис Тейяда и Блас Перес.

    Луис Эрнесто «Каскарита» Тапиа построил успешную карьеру в сальвадорском клубе «Альянса», с которым выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ в 1967 году и два чемпионата Сальвадора. В лучшие годы это был невероятно техничный игрок, которого часто называли «Пеле Центральной Америки». К слову, «настоящий» Пеле и Тапиа в итоге встретились на поле 19 марта 1971 года, в матче «Сантоса» и «Альянсы». 0

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