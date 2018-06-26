Капитан сборной Панамы ждет настоящего сражения в матче с Тунисом

Капитан сборнойотметил, что матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира против командыбудет настоящим сражением.

«Это очень большой вызов для нас — сыграть с командой Туниса. Они сумели дать бой бельгийцам (2:5) и выступили довольно хорошо, но мы готовимся и постараемся проявить свои лучшие качества, настроены сыграть как можно лучше в следующем матче.

Тунис — довольно умелая команда. Мы попробуем просто показать интересную игру и постараемся сделать так, чтобы народ Панамы мог нами гордиться, это будет настоящее сражение», — цитирует ТАСС Балоя.

Напомним, Балой стал автором единственного забитого мяча сборной Панамы на чемпионатах мира, отличившись в игре против Англии (1:6). 0