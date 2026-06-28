Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в Google NewsПодписаться+

Групповой этап ЧМ закончился набором сюжетов, которые будут развиваться и в плей-офф. Англия выиграла группу и получила в соперники ДР Конго, Хорватия и Гана вышли на Португалию и Колумбию, Аргентина провела прощальный концерт перед 1/16 финала, а Австрия с Алжиром сыграли вничью и выбили с турнира Иран.

Англия — Панама 2:0

Группа L

Англия долго рисковала сама отправить себя в неприятную часть сетки. После 0:0 с Ганой команда Томаса Тухеля снова вязла в первом тайме, теряла мячи в центре и позволяла Панаме убегать в ответ. В прошлой игре сценарий был буквально под копирку — англичане держали мяч, но не могли создать достаточно опасных моментов.

Гол Беллингема

Развязал всё стандарт, на 62-й минуте Джуд Беллингем оказался первым на мяче после углового и протолкнул его в ворота. Потом Гарри Кейн забил головой и стал лучшим английским бомбардиром в истории чемпионатов мира с 11 голами. Панама даже успела забить свой первый мяч на турнире, но его отменили из-за офсайда.

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем globallookpress.com

Англия выиграла группу L и ушла от сетки с Португалией и Испанией. Теперь впереди ДР Конго в Атланте. Звучит просто, но игра с Ганой уже показала, что против компактных африканских команд Англии совсем не легко.

Хорватия — Гана 2:1

Группа L

Хорватии нужно было второе место, Гане хватало даже третьего. В итоге обе команды прошли дальше, но матч не был похож на аккуратную сделку. Хорватия забила первой, Гана отыгралась после долгой проверки ВАР, а Лука Модрич снова сделал так, что про его возраст вспоминали только после финального свистка.

Игроки сборной Ганы празднуют гол
Игроки сборной Ганы празднуют гол globallookpress.com

Угловой Модрича

Петар Сучич открыл счёт дальним ударом — и это был первый пропущенный гол Ганы на этом турнире. Во втором тайме Деррик Лукаcсен замкнул подачу на дальней штанге, и несколько минут Гана даже держала второе место в группе. Но на 83-й минуте Модрич подал угловой, Никола Влашич выиграл воздух и отправил Хорватию в плей-офф.

Луке Модричу — 40 лет, это был его 201-й матч за сборную, но в нужные минуты он всё ещё находит способ быть главным героем. Хорватия теперь сыграет с Португалией, а Гана будет противостоять Колумбии. Панама уехала домой без очков, но группа L в итоге отправила в плей-офф сразу три команды.

Хорваты празднуют гол
Хорваты празднуют гол globallookpress.com

ДР Конго — Узбекистан 3:1

Группа K

Узбекистан забил гол, который точно останется в хайлайтах турнира, но ДР Конго выиграла матч, обеспечив себе место в плей-офф и встречу с Англией. Элдор Шомуродов в первом тайме поймал мяч почти у лицевой и перебросил Лионеля Мпаси ударом с невозможного угла. Красивый и почти невозможный мяч, только этого оказалось мало.

Элдор Шомуродов празднует гол
Элдор Шомуродов празднует гол globallookpress.com

Камбэк Виссы

У ДР Конго сначала отняли великолепный гол Натанаэля Мбуку после ВАР, хотя решение выглядело очень спорно. Лёгкий контакт рукой в эпизоде задолго до удара стоил команде равного счёта, но после перерыва конголезцы не развалились. Йоан Висса спокойно реализовал пенальти, Фистон Майеле пяткой замкнул у ближней штанги, а всё тот же Висса в добавленное время оформил третий.

Для ДР Конго это первый плей-офф ЧМ в истории. Для Узбекистана — болезненный дебют без очков, но Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев и сама дорога на турнир уже показали, что эта сборная точно попробует вернуться на главную мировую арену. Англии же теперь нужно готовиться к команде, которая уже выстояла против Португалии в первом туре.

Висса забивает пенальти
Висса забивает пенальти globallookpress.com

Колумбия — Португалия 0:0

Группа K

Самый ожидаемый матч группового этапа в Майами закончился без голов, но точно не был скучным. Колумбия и Португалия уже были в плей-офф, поэтому играли свободно: 37 ударов, моменты у обоих ворот и гол Давинсона Санчеса в добавленное время, который был отменён полуавтоматическим офсайдом.

Колумбия — Португалия
Колумбия — Португалия globallookpress.com

Носок Санчеса

Колумбия уже праздновала победу после идеальной подачи Хуана Кинтеро и удара головой Санчеса, но повтор показал: в офсайде был буквально носок бутсы колумбийца. Так Колумбия осталась с ничьей, но всё равно выиграла группу, а Португалия стала второй.

Колумбия выходит на Гану и получает более мягкий путь к четвертьфиналу. Португалия попадает на Хорватию, а дальше может выйти на Испанию. И ещё важный момент — потенциальная встреча Месси и Роналду в четвертьфинале точно не случится. Теперь они могут пересечься только в финале, если оба там окажутся.

Отменённый гол Санчеса
Отменённый гол Санчеса globallookpress.com

Аргентина — Иордания 3:1

Группа J

Аргентина уже выиграла группу, Иордания уже вылетела, и матч в Далласе больше походил на товарищеский матч перед настоящим турниром. Лионель Скалони поменял почти весь состав, Месси оставил на скамейке, а стадион всё равно жил ожиданием минуты, когда Лео выйдет на поле.

Штрафной Месси

До его появления Аргентина уже вела после штрафного Джовани Ло Чельсо и пенальти Лаутаро Мартинеса. Иордания ответила голом Мусы Тамари и хотя бы увезла с турнира мяч в ворота чемпионов мира. Потом вышел Месси, заработал штрафной в своей любимой зоне и пробил, а Язид Абулейла слишком рано дёрнулся к штанге. Шестой гол Лео на этом ЧМ, 19-й на чемпионатах мира вообще.

Лео Месси празднует гол
Лео Месси празднует гол globallookpress.com

Кроме того, Месси стал первым игроком, который забивал в семи матчах ЧМ подряд, а Аргентина получила Кабо-Верде в 1/32 финала. Да и вообще её сторона сетки не самая страшная: дальше могут быть Австралия или Египет, затем Колумбия или Швейцария. Это не гарантия полуфинала, но для действующих чемпионов путь выглядит максимально реалистично.

Австрия — Алжир 3:3

Группа J

Перед матчем все понимали: ничья выводит в плей-офф обе команды и выбивает Иран. После матча можно сказать то же самое, только без неприятного привкуса договорняка. Австрия и Алжир забили шесть голов, угловой флажок отдал голевую передачу, а в концовке за три минуты одна команда успела пройти дальше, вылететь и снова оказаться в следующей стадии турнира.

Флажок, Марез и Калайджич

Австрия повела после гола Марко Арнаутовича, но Алжир сравнял в эпизоде, который трудно придумать. Мяч уже уходил за лицевую, попал в угловой флажок и отскочил обратно в поле. Рияд Марез первым понял, что игра продолжается, а Рафик Бельгали после этого прорвался в штрафную и забил вот такой «дворовой» гол.

Рияд Марез
Рияд Марез globallookpress.com

Марсель Забитцер вернул Австрию вперёд, Марез быстро сравнял, а после паузы все будто вспомнили, что счёт 2:2 устраивает обе команды. Но на 93-й минуте Марез забил ещё раз и на несколько мгновений отправил Австрию домой, а Иран — в плей-офф. А уже на 96-й Саша Калайджич головой сделал 3:3. Австрия выходит на Испанию, Алжир — на Швейцарию, Иран вылетает из-за ничьей, которая была ожидаемой по таблице и абсолютно безумной по содержанию.

Саша Калайджич
Саша Калайджич globallookpress.com

Что будет дальше

Групповой этап завершён! Колумбия выиграла группу K, Португалия заняла вторую строчку и потеряла шанс на раннюю встречу Роналду с Месси. Иран стал одной из самых драматичных жертв таблицы третьих мест — его гол в добавленное время накануне отменил ВАР, а на следующий день иранцев окончательно выбил гол Калайджича.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Впереди — самое интересное, плей-офф ЧМ-2026! Матчи 1/16 подарят новые яркие моменты, о них мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».