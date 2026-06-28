Групповой этап ЧМ закончился набором сюжетов, которые будут развиваться и в плей-офф. Англия выиграла группу и получила в соперники ДР Конго, Хорватия и Гана вышли на Португалию и Колумбию, Аргентина провела прощальный концерт перед 1/16 финала, а Австрия с Алжиром сыграли вничью и выбили с турнира Иран.

Англия — Панама 2:0

Группа L

Англия долго рисковала сама отправить себя в неприятную часть сетки. После 0:0 с Ганой команда Томаса Тухеля снова вязла в первом тайме, теряла мячи в центре и позволяла Панаме убегать в ответ. В прошлой игре сценарий был буквально под копирку — англичане держали мяч, но не могли создать достаточно опасных моментов.

Гол Беллингема

Развязал всё стандарт, на 62-й минуте Джуд Беллингем оказался первым на мяче после углового и протолкнул его в ворота. Потом Гарри Кейн забил головой и стал лучшим английским бомбардиром в истории чемпионатов мира с 11 голами. Панама даже успела забить свой первый мяч на турнире, но его отменили из-за офсайда.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Англия выиграла группу L и ушла от сетки с Португалией и Испанией. Теперь впереди ДР Конго в Атланте. Звучит просто, но игра с Ганой уже показала, что против компактных африканских команд Англии совсем не легко.

Хорватия — Гана 2:1

Группа L

Хорватии нужно было второе место, Гане хватало даже третьего. В итоге обе команды прошли дальше, но матч не был похож на аккуратную сделку. Хорватия забила первой, Гана отыгралась после долгой проверки ВАР, а Лука Модрич снова сделал так, что про его возраст вспоминали только после финального свистка.

Игроки сборной Ганы празднуют гол globallookpress.com

Угловой Модрича

Петар Сучич открыл счёт дальним ударом — и это был первый пропущенный гол Ганы на этом турнире. Во втором тайме Деррик Лукаcсен замкнул подачу на дальней штанге, и несколько минут Гана даже держала второе место в группе. Но на 83-й минуте Модрич подал угловой, Никола Влашич выиграл воздух и отправил Хорватию в плей-офф.

Луке Модричу — 40 лет, это был его 201-й матч за сборную, но в нужные минуты он всё ещё находит способ быть главным героем. Хорватия теперь сыграет с Португалией, а Гана будет противостоять Колумбии. Панама уехала домой без очков, но группа L в итоге отправила в плей-офф сразу три команды.

Хорваты празднуют гол globallookpress.com

ДР Конго — Узбекистан 3:1

Группа K

Узбекистан забил гол, который точно останется в хайлайтах турнира, но ДР Конго выиграла матч, обеспечив себе место в плей-офф и встречу с Англией. Элдор Шомуродов в первом тайме поймал мяч почти у лицевой и перебросил Лионеля Мпаси ударом с невозможного угла. Красивый и почти невозможный мяч, только этого оказалось мало.

Элдор Шомуродов празднует гол globallookpress.com

Камбэк Виссы

У ДР Конго сначала отняли великолепный гол Натанаэля Мбуку после ВАР, хотя решение выглядело очень спорно. Лёгкий контакт рукой в эпизоде задолго до удара стоил команде равного счёта, но после перерыва конголезцы не развалились. Йоан Висса спокойно реализовал пенальти, Фистон Майеле пяткой замкнул у ближней штанги, а всё тот же Висса в добавленное время оформил третий.

Для ДР Конго это первый плей-офф ЧМ в истории. Для Узбекистана — болезненный дебют без очков, но Элдор Шомуродов, Аббосбек Файзуллаев и сама дорога на турнир уже показали, что эта сборная точно попробует вернуться на главную мировую арену. Англии же теперь нужно готовиться к команде, которая уже выстояла против Португалии в первом туре.

Висса забивает пенальти globallookpress.com

Колумбия — Португалия 0:0

Группа K

Самый ожидаемый матч группового этапа в Майами закончился без голов, но точно не был скучным. Колумбия и Португалия уже были в плей-офф, поэтому играли свободно: 37 ударов, моменты у обоих ворот и гол Давинсона Санчеса в добавленное время, который был отменён полуавтоматическим офсайдом.

Колумбия — Португалия globallookpress.com

Носок Санчеса

Колумбия уже праздновала победу после идеальной подачи Хуана Кинтеро и удара головой Санчеса, но повтор показал: в офсайде был буквально носок бутсы колумбийца. Так Колумбия осталась с ничьей, но всё равно выиграла группу, а Португалия стала второй.

Колумбия выходит на Гану и получает более мягкий путь к четвертьфиналу. Португалия попадает на Хорватию, а дальше может выйти на Испанию. И ещё важный момент — потенциальная встреча Месси и Роналду в четвертьфинале точно не случится. Теперь они могут пересечься только в финале, если оба там окажутся.

Отменённый гол Санчеса globallookpress.com

Аргентина — Иордания 3:1

Группа J

Аргентина уже выиграла группу, Иордания уже вылетела, и матч в Далласе больше походил на товарищеский матч перед настоящим турниром. Лионель Скалони поменял почти весь состав, Месси оставил на скамейке, а стадион всё равно жил ожиданием минуты, когда Лео выйдет на поле.

Штрафной Месси

До его появления Аргентина уже вела после штрафного Джовани Ло Чельсо и пенальти Лаутаро Мартинеса. Иордания ответила голом Мусы Тамари и хотя бы увезла с турнира мяч в ворота чемпионов мира. Потом вышел Месси, заработал штрафной в своей любимой зоне и пробил, а Язид Абулейла слишком рано дёрнулся к штанге. Шестой гол Лео на этом ЧМ, 19-й на чемпионатах мира вообще.

Лео Месси празднует гол globallookpress.com

Кроме того, Месси стал первым игроком, который забивал в семи матчах ЧМ подряд, а Аргентина получила Кабо-Верде в 1/32 финала. Да и вообще её сторона сетки не самая страшная: дальше могут быть Австралия или Египет, затем Колумбия или Швейцария. Это не гарантия полуфинала, но для действующих чемпионов путь выглядит максимально реалистично.

Австрия — Алжир 3:3

Группа J

Перед матчем все понимали: ничья выводит в плей-офф обе команды и выбивает Иран. После матча можно сказать то же самое, только без неприятного привкуса договорняка. Австрия и Алжир забили шесть голов, угловой флажок отдал голевую передачу, а в концовке за три минуты одна команда успела пройти дальше, вылететь и снова оказаться в следующей стадии турнира.

Флажок, Марез и Калайджич

Австрия повела после гола Марко Арнаутовича, но Алжир сравнял в эпизоде, который трудно придумать. Мяч уже уходил за лицевую, попал в угловой флажок и отскочил обратно в поле. Рияд Марез первым понял, что игра продолжается, а Рафик Бельгали после этого прорвался в штрафную и забил вот такой «дворовой» гол.

Рияд Марез globallookpress.com

Марсель Забитцер вернул Австрию вперёд, Марез быстро сравнял, а после паузы все будто вспомнили, что счёт 2:2 устраивает обе команды. Но на 93-й минуте Марез забил ещё раз и на несколько мгновений отправил Австрию домой, а Иран — в плей-офф. А уже на 96-й Саша Калайджич головой сделал 3:3. Австрия выходит на Испанию, Алжир — на Швейцарию, Иран вылетает из-за ничьей, которая была ожидаемой по таблице и абсолютно безумной по содержанию.

Саша Калайджич globallookpress.com

Что будет дальше

Групповой этап завершён! Колумбия выиграла группу K, Португалия заняла вторую строчку и потеряла шанс на раннюю встречу Роналду с Месси. Иран стал одной из самых драматичных жертв таблицы третьих мест — его гол в добавленное время накануне отменил ВАР, а на следующий день иранцев окончательно выбил гол Калайджича.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Впереди — самое интересное, плей-офф ЧМ-2026! Матчи 1/16 подарят новые яркие моменты, о них мы обязательно расскажем. Превью уже доступно в нашей рубрике «Будильник ЧМ-2026».