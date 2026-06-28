Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня старт раунда плей-офф — один матч 1/16 финала.
Южная Африка — Канада
22:00 мск, Инглвуд
Если одну из хозяек турнира — сборную Канады — ожидали увидеть на этой стадии турнира, то вот команда ЮАР здесь оказалась достаточно сенсационно, но нельзя сказать, что незаслуженно. Оба коллектива уже смогли выполнить главную задачу на соревнование, а теперь у них есть шанс ее перевыполнить и пройти еще дальше. Думается, что и южноафриканцы, и канадцы довольны соперником по 1/16 финала, ведь могли попасться намного более сильные оппоненты.
Южноафриканская сборная стартовала на турнире неудачно, но в последней игре смогла вырвать путевку в плей-офф. Сначала «бафана-бафана» проиграла другим хозяевам турнира — мексиканцам — с результатом 0:2. Потом Южная Африка сыграла вничью с Чехией (1:1) и в последней игре с Южной Кореей ее устраивала только победа. В подопечных Хуго Броса мало кто верил, но они смогли победить (1:0) благодаря голу Тхапело Масеко. Пока что именно эту африканскую сборную можно считать одной из главных сенсаций турнира.
Сборная ЮАР уже показала лучший результат на чемпионатах мира. До этого южноафриканцы трижды выступали на мировом чемпионате, но из группы ни разу не выходили. Главным же достижение национальной команды ЮАР остается победа на Кубке африканских наций в 1996 году. Лидером сборной ЮАР, которая располагается на 60-й строчке в рейтинге ФИФА, можно назвать вратаря и капитана Ронвена Уильямса из «Мамелоди Сандаунс», который неоднократно спасал свою команду.
Канадская «националка» несколько увереннее, но все равно с проблемами вышла в плей-офф. В первой игре «кэнакс» смогли уйти от поражения в игре с Боснией и Герцеговиной (1:1), а во втором матче разгромили Катар (6:0) с хет-триком Джонатана Дэвида. Матч последнего тура со Швейцарией был для канадцев за первое место и хоть они и навязали борьбу, но уступили сопернику со счетом 1:2. В любом случае — задача выполнена, а о том поражении уже все забыли.
Для «красных», которые третий раз выступают на мировом чемпионате, это тоже лучшее достижение в истории. Ранее в 1986 и 2022 годах сборная Канады не смогла преодолеть групповой этап. Двукратные победители Золотого кубка КОНКАКАФ показывают приличный футбол и могут зайти далеко. И самое главное, что у команды есть лидеры. Защиту цементируют Алфонсо Дейвис и Дерек Корнелиус, в центре поля разрушают и созидают Исмаэль Коне и Тайон Бьюкенен, а на острие атаки забивает Джонатан Дэвид. В рейтинге ФИФА сборная Канады сейчас на 30-м месте, что является лучшим результатом в истории.
Чего ждем? Конечно, канадцы — фавориты. Во-первых, это домашний турнир для команды и у них будет отличная поддержка трибун. Во-вторых, состав у канадцев сильнее, чем у южноафриканцев. В-третьих, игра южноамериканской сборной выглядит интереснее, чем африканской. Но мы уже увидели, на что способна сборная ЮАР, поэтому легко Канаде точно не будет. Ждем упорную и бескомпромиссную игру, а победитель точно войдет в истории и впервые выйдет в 1/8 финала главного турнира четырехлетия.
Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Никита Головахин не верит в то, что игра получится результативной, поэтому ставит на тотал меньше 1,5 за 2.86.
Ставить будильник?
⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Один матч в день, удобное время, грех не посмотреть. Это уже плей-офф, поэтому пропускать матчи не рекомендуется. Можно поближе познакомиться с командами и посмотреть, на что они способны.
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