Матчи ЧМ-2026 по футболу, в большинстве случаев, будут проводиться вечером и ночью по времени европейской части. Каждый день мы измеряем в будильниках, стоит ли пожертвовать сном на этот раз. Сегодня старт раунда плей-офф — один матч 1/16 финала.

Южная Африка — Канада

22:00 мск, Инглвуд

Если одну из хозяек турнира — сборную Канады — ожидали увидеть на этой стадии турнира, то вот команда ЮАР здесь оказалась достаточно сенсационно, но нельзя сказать, что незаслуженно. Оба коллектива уже смогли выполнить главную задачу на соревнование, а теперь у них есть шанс ее перевыполнить и пройти еще дальше . Думается, что и южноафриканцы, и канадцы довольны соперником по 1/16 финала, ведь могли попасться намного более сильные оппоненты.

Южноафриканская сборная стартовала на турнире неудачно, но в последней игре смогла вырвать путевку в плей-офф. Сначала «бафана-бафана» проиграла другим хозяевам турнира — мексиканцам — с результатом 0:2. Потом Южная Африка сыграла вничью с Чехией (1:1) и в последней игре с Южной Кореей ее устраивала только победа. В подопечных Хуго Броса мало кто верил, но они смогли победить (1:0) благодаря голу Тхапело Масеко. Пока что именно эту африканскую сборную можно считать одной из главных сенсаций турнира .

Календарь и таблица ЧМ-2026

Сборная ЮАР уже показала лучший результат на чемпионатах мира . До этого южноафриканцы трижды выступали на мировом чемпионате, но из группы ни разу не выходили. Главным же достижение национальной команды ЮАР остается победа на Кубке африканских наций в 1996 году. Лидером сборной ЮАР, которая располагается на 60-й строчке в рейтинге ФИФА, можно назвать вратаря и капитана Ронвена Уильямса из «Мамелоди Сандаунс», который неоднократно спасал свою команду.

Канадская «националка» несколько увереннее, но все равно с проблемами вышла в плей-офф. В первой игре «кэнакс» смогли уйти от поражения в игре с Боснией и Герцеговиной (1:1), а во втором матче разгромили Катар (6:0) с хет-триком Джонатана Дэвида. Матч последнего тура со Швейцарией был для канадцев за первое место и хоть они и навязали борьбу, но уступили сопернику со счетом 1:2. В любом случае — задача выполнена, а о том поражении уже все забыли.

Для «красных», которые третий раз выступают на мировом чемпионате, это тоже лучшее достижение в истории . Ранее в 1986 и 2022 годах сборная Канады не смогла преодолеть групповой этап. Двукратные победители Золотого кубка КОНКАКАФ показывают приличный футбол и могут зайти далеко. И самое главное, что у команды есть лидеры. Защиту цементируют Алфонсо Дейвис и Дерек Корнелиус, в центре поля разрушают и созидают Исмаэль Коне и Тайон Бьюкенен, а на острие атаки забивает Джонатан Дэвид. В рейтинге ФИФА сборная Канады сейчас на 30-м месте, что является лучшим результатом в истории.

Чего ждем? Конечно, канадцы — фавориты. Во-первых, это домашний турнир для команды и у них будет отличная поддержка трибун. Во-вторых, состав у канадцев сильнее, чем у южноафриканцев. В-третьих, игра южноамериканской сборной выглядит интереснее, чем африканской. Но мы уже увидели, на что способна сборная ЮАР, поэтому легко Канаде точно не будет. Ждем упорную и бескомпромиссную игру, а победитель точно войдет в истории и впервые выйдет в 1/8 финала главного турнира четырехлетия .

сборная ЮАР globallookpress.com

Слово прогнозисту: Редактор отдела Футбол Никита Головахин не верит в то, что игра получится результативной, поэтому ставит на тотал меньше 1,5 за 2.86.

Ставить будильник?

⏰⏰⏰ — три будильника из трех. Один матч в день, удобное время, грех не посмотреть. Это уже плей-офф, поэтому пропускать матчи не рекомендуется. Можно поближе познакомиться с командами и посмотреть, на что они способны.

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Календарь и результаты ЧМ-2026 28-29 июня

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