прогноз на матч 1/16 финала ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.86

28 июня в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 сыграют Южная Африка и Канада. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.86.

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Южная Африка

Перед матчем: Южная Африка заняла второе место в группе А, набрав четыре очка за три встречи при разнице мячей 2:3.

Последние матчи: На групповом этапе ЧМ-2026 южноафриканцы шли по нарастающей — поражение от Мексики (0:2), ничья с Чехией (1:1) и минимальная победа над Южной Кореей.

Перед мундиалем подопечные Хуго Броса провела товарищеские матчи с командами из Северной Америки, в которых разошлась миром с командами Никарагуа (0:0) и Ямайки (1:1)

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бафана-бафана» уже и так сотворили сенсацию, выйдя из своей группы со второго места в плей-офф, хотя в команду никто особо не верил.

Даже поражение от очередных хозяев турнира вряд ли станет репутационным ударом для Южной Африки, но соперник вполне себе проходимый.

Канада

Перед матчем: Канадцы заняли вторую строчку в группе B, набрав 4 очка за три тура при разнице мячей 8:3.

Последние матчи: Свои первые матчи на групповом этапе ЧМ-2026 канадцы провели по-разному — ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), разгром Катара (6:0) и поражение от Швейцарии (1:2).

Перед мундиалем подопечные Джесси Марша провели две встречи — сначала команда обыграла Узбекистан (2:0), а затем разошлась миром с Ирландией (1:1).

Состояние команды: Как и южноафриканцы, канадская сборная также впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

И если выход в 1/16 финала от будущих визави команды Джесси Марша были сенсацией, то от «кленовых листьев» попадание в решающую стадию было ожидаемым.

На что ставят в матче Южная Африка — Канада Букмекерские коэффициенты на матч Южная Африка — Канада: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Южная Африка в минувшей встрече одержала первую победу за последние восемь игр

Канада забивает в последних пяти играх подряд

Команды сыграют друг против друга во второй раз в истории — в прошлый раз ЮАР оказалась сильнее Канады при своих фанатах со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Канады явным фаворитом с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.70, а победа сборной Южной Африки — в 5.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.22 и 1.64.

Прогноз: Последние матчи с участием ЮАР не изобиловали забитыми мячами, да и первый матч плей-офф ЧМ для обеих команд будет вызывать определенное давление и не самое явное желание идти в атаку сломя голову.

2.86 Тотал меньше 1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.86 на матч Южная Африка — Канада позволит вывести на карту выигрыш 1860₽, общая выплата — 2860₽

Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.86.

Прогноз: Также можно поставить на то, что матч завершится минимальной победой одной из хозяек турнира.

4.70 Победа Канады со счетом 1:0 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 4.70 на матч Южная Африка — Канада позволит вывести на карту выигрыш 3700₽, общая выплата — 4700₽

Ставка: Победа Канады со счетом 1:0 за 4.70