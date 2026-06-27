28 июня в рамках 1/16 финала ЧМ-2026 сыграют Южная Африка и Канада. Начало встречи — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.86.
Южная Африка
Перед матчем: Южная Африка заняла второе место в группе А, набрав четыре очка за три встречи при разнице мячей 2:3.
Последние матчи: На групповом этапе ЧМ-2026 южноафриканцы шли по нарастающей — поражение от Мексики (0:2), ничья с Чехией (1:1) и минимальная победа над Южной Кореей.
Перед мундиалем подопечные Хуго Броса провела товарищеские матчи с командами из Северной Америки, в которых разошлась миром с командами Никарагуа (0:0) и Ямайки (1:1)
Состояние команды: «Бафана-бафана» уже и так сотворили сенсацию, выйдя из своей группы со второго места в плей-офф, хотя в команду никто особо не верил.
Даже поражение от очередных хозяев турнира вряд ли станет репутационным ударом для Южной Африки, но соперник вполне себе проходимый.
Канада
Перед матчем: Канадцы заняли вторую строчку в группе B, набрав 4 очка за три тура при разнице мячей 8:3.
Последние матчи: Свои первые матчи на групповом этапе ЧМ-2026 канадцы провели по-разному — ничья с Боснией и Герцеговиной (1:1), разгром Катара (6:0) и поражение от Швейцарии (1:2).
Перед мундиалем подопечные Джесси Марша провели две встречи — сначала команда обыграла Узбекистан (2:0), а затем разошлась миром с Ирландией (1:1).
Состояние команды: Как и южноафриканцы, канадская сборная также впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира.
И если выход в 1/16 финала от будущих визави команды Джесси Марша были сенсацией, то от «кленовых листьев» попадание в решающую стадию было ожидаемым.
Статистика для ставок
- Южная Африка в минувшей встрече одержала первую победу за последние восемь игр
- Канада забивает в последних пяти играх подряд
- Команды сыграют друг против друга во второй раз в истории — в прошлый раз ЮАР оказалась сильнее Канады при своих фанатах со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Канады явным фаворитом с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.70, а победа сборной Южной Африки — в 5.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.22 и 1.64.
Прогноз: Последние матчи с участием ЮАР не изобиловали забитыми мячами, да и первый матч плей-офф ЧМ для обеих команд будет вызывать определенное давление и не самое явное желание идти в атаку сломя голову.
Ставка: Тотал меньше 1,5 за 2.86.
Прогноз: Также можно поставить на то, что матч завершится минимальной победой одной из хозяек турнира.
Ставка: Победа Канады со счетом 1:0 за 4.70