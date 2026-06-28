Плей-офф чемпионата мира начинается с матча, который ещё пару недель назад вряд ли кто-то предсказал. ЮАР и Канада впервые сыграют в плей-офф ЧМ, а одна из команд сегодня гарантировано закончит турнир. Один матч, один вечер в Лос-Анджелесе — и либо продолжение сказки, либо возвращение домой.

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

21:40 Для Канады этот матч — гораздо больше, чем просто 1/16 финала. Сегодня она станет первой страной-хозяйкой в истории чемпионатов мира, которая сыграет матч своего домашнего турнира за пределами собственной страны. Но география вторична, по-настоящему важен только результат. Победа над ЮАР стала бы крупнейшим достижением мужской сборной Канады и, возможно, одним из самых запоминающихся моментов в истории канадского спорта. Цена выхода в следующий раунд измеряется не только эмоциями. Участие в 1/8 финала принесёт Канаде дополнительные призовые, и часть этих денег может вернуться в развитие футбола внутри страны — от детских программ до инфраструктуры. Поэтому этот матч вполне можно рассматривать как точку, которая способна изменить место футбола в канадской спортивной иерархии.

21:35 У Канады важное возвращение в обороне: Мойз Бомбито выходит в стартовом составе впервые с марта 2025 года После травмы ноги, полученной ещё в октябре в «Ницце», он постепенно возвращался в ритм, а в начале июня снова испугал канадцев, когда захромал в товарищеском матче с Узбекистаном. Ричи Ларея проводит уже 79-й матч за сборную и пока на этом турнире обходится без жёлтых карточек. Перед игрой он отдельно подчеркнул, что в плей-офф Канаде нужен быстрый старт: команда должна выйти «летящей» с первой минуты, а не постепенно входить в матч.

21:30 Канадцы начнут плей-офф в таком составе: Крепо, Джонстон, Корнелиус, Бомбито, Ларьи, Эуштакиу, Миллар, Салиба, Дэвид, Олувасейи, Бьюкенен.

21:25 Стартовый состав сборной ЮАР на первый матч 1/16 финала: Уильямс, Модиба, Мбокази, Мудау, Окон, Мокоена, Ситхоул, Апполлис, Мофокенг, Масеко, Макгопа.

21:20 Для Канады такой матч плей-офф — определённая психологическая ловушка. С одной стороны, соперник кажется удобнее многих других участников 1/16 финала. С другой — именно такие игры часто становятся самыми вязкими, когда фаворит обязан вести матч, публика ждёт продолжения домашнего турнира, а каждая минута без гола постепенно работает на андердога. Канаде нельзя превращать преимущество в стерильное владение, она будет вынуждена агрессивно идти в отбор сразу после потерь, чтобы ЮАР не успевала выстроить свой привычный оборонительный ритм.

21:15 Канада выходит в плей-офф в статусе фаворита, но едва ли может позволить себе смотреть на соперника сверху вниз. Группу хозяева прошли достаточно спокойно: разгром Катара показал атакующий ресурс, победа над Боснией и Герцеговиной дала ощущение контроля, а поражение от Швейцарии напомнило, что канадцам ещё есть, над чем работать. Впрочем, восемь голов на групповом этапе — прямое следствие того, как Канада умеет разгонять атаки и быстро доводить их до ударов.

21:10 Хет-трик Джонатана Дэвида в ворота Катара стал одним из самых ярких индивидуальных выступлений группового этапа, но важен не только счёт. Дэвид даёт Канаде особенно ценное в плей-офф спокойствие в штрафной, а рядом с ним у команды достаточно исполнителей, чтобы ЮАР не могла просто сесть в низкий блок и ждать. Если канадцы быстро найдут пространство между флангом и центральными защитниками, матч может раскрыться гораздо раньше, чем хотелось бы африканцам.

21:05 ЮАР прошла другой дорогой. После поражения от Мексики казалось, что турнир для команды закончится очень быстро, но победа над Южной Кореей изменила всё. Для «Бафана Бафана» выход в плей-офф значит, что команда способна прийти в себя после неудачного старта. Хуго Брос хорошо понимает формат таких матчей ¬– не обязательно владеть мячом больше, не обязательно играть красивее, но нужно быть точнее в тех пяти-шести эпизодах, которые изменят ход игры.

21:00 Игровой план ЮАР читается довольно ясно, команде придётся много защищаться, закрывать центр и не давать Канаде разгонять атаки через быстрый первый пас. Но просто отбиваться против канадцев опасно, слишком много будет давления, подборов и стандартов. Поэтому африканцам нужны выходы вперёд — пусть редкие, но не бездумные. Им важно не просто выбивать мяч подальше, а находить адресата, зарабатывать фолы, переносить игру на чужую половину и сбивать канадский темп.

20:55 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.86.