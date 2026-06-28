Сценарий встречи выстраивается вокруг классического противостояния тотального контроля и глубокой обороны. Англия, обладая значительным преимуществом в индивидуальном классе и структуре игры, будет доминировать через владение мячом и позиционные атаки, тогда как Панама практически наверняка уйдёт в плотный низкий блок с расчётом на минимизацию пространства.

До матча 20 сек. 20 секунд

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23:54 Исполняются национальные гимны команд.

23:52 Команды появились на поле!

23:50 В Ист-Ратерфорде идёт дождь, +18 градусов.

23:40 Главный судья: Абдулрахман Аль-Джассим (Катар); Ассистент: Талеб Аль-Марри (Катар); Ассистент: Сауд Аль-Макалех (Катар); Резервный: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария).

23:32 Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Марк-Израэль Гехи, Нико О'Райли, Джарелл Куанса, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Морган Роджерс, Гарри Кейн, Маркус Рашфорд, Букайо Сака.

23:30 Панама: Орландо Москера, Андрес Андраде, Амир Мурильо, Хосе Кордоба, Хорхе Гутьеррес, Фидель Эскобар, Карлос Харви, Кристиан Мартинес, Йоэль Барсенас, Пума, Томас Родригес.

23:25 Матч пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США), вместимостью 82 566 зрителей.

23:20 История противостояния насчитывает всего один официальный матч, который состоялся на чемпионате мира 2018 года и завершился убедительной победой Англия со счётом 6:1.

23:15 Англия подходит к матчу с четырьмя очками и статусом лидера группы, но с неоднозначными впечатлениями от игры. Разгром Хорватии 4:2 в первом туре сменился нулевой ничьей с Ганой, где при тотальном преимуществе по ударам и владению мячом (около 70%) команда так и не смогла вскрыть насыщенную оборону соперника. Проблема позиционной атаки остаётся ключевой: даже при высоком контроле мяча и 19 ударах по воротам Англия столкнулась с дефицитом креатива в финальной трети. Томас Тухель готовит ротацию, но не радикальную: возможны изменения в центре поля и на флангах, где появятся более свежие и атакующие игроки. При этом глубина состава остаётся серьёзным преимуществом — даже резерв способен поддерживать высокий темп и давление.

23:10 Панама подходит к заключительному туру уже без турнирной интриги: два поражения в двух матчах (0:1 от Ганы и 0:1 от Хорватии) лишили команду шансов на выход из группы, но при этом подчеркнули её дисциплину в обороне. Команда Томаса Кристиансена выстроена в гибридную систему с тремя центральными защитниками и активными латералями, переходящую в низкий блок 5-4-1, что позволяет сдерживать давление даже более классных соперников. Однако ключевая проблема остаётся неизменной — отсутствие атакующей остроты: в обоих матчах на турнире Панама не наиграла на гол по xG, а в игре с Хорватией нанесла лишь один удар в створ. Отдельным ударом стала травма Адальберто Карраскильи, который отвечал за креатив в центре поля и связывал линии — без него атака становится прямолинейной и предсказуемой.

23:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.10.