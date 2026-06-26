28 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Панама и Англия. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
Панама
Турнирное положение: Панамцы прогнозируемо ходят в аутсайдерах своего квартета. Команда находится на 4-м месте в группе, не набрав ни одного очка в двух матчах.
При этом Панама в двух матчах не смогла отличиться ни разу. А вот в свои ворота команда пропустила два гола. Между тем, теоретические шансы на проход в плей-офф сохраняются.
Последние матчи: Панамцам крайне натужно дается созидание. Имея скромный подбор игроков, трудно рассчитывать на что-то весомое.
В предыдущем туре группового этапа команда проиграла Хорватии (0:1). Да и поединок с ганцами также завершился поражением (0:1).
В пяти своих последних матчах Панама победила один раз. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Панамцам отчетливо не хватает опыта матчей на таком уровне. Тягаться с англичанами будет еще сложнее, как и сдержать Кейна.
И уж точно панамцы постараются дать бой одному из фаворитов Мундиаля. Правда, проблемы с реализацией вряд ли позволяют расcчитывать на позитивный итог.
Англия
Турнирное положение: Англичане намерены впервые за 60 лет выиграть чемпионат мира. Команда в турнирной таблице своей группы пребывает на первой строчке.
Причем Англия в двух турах разжилась 4 очками. Забили британцы 4 мяча при двух пропущенных. А вот в активе Харри Кейна пока всего два результативных выстрела. Ничего, еще нагонит!
Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился удачным. Англичане перестреляли Хорватию (4:2).
А вот потом случилась скромная ничья с Ганой (0:0). Англичане так и не смогли взломать крепкие африканские тылы, что не может не беспокоить Томаса Тухеля перед последним туром.
В своих пяти последних матчах Англия добыла 3 победы. В этих поединках команда отличилась 8 результативными ударами, пропустив в свои ворота три.
Состояние команды: Англичане намерены реабилитироваться за потерю очков в минувшем туре. Подбор игроков по именам у команды отличный, плюс Кейн явно вклинится в бомбардирскую гонку.
Нет сомнений, что Англия будет агрессивно атаковать. Подопечные Тухеля прекрасно понимают, что в таких матчах многое решает быстрый гол.
Даже при некоторой ротации англичане не должны иметь проблем с андердогом. Тот же Кейн уж точно не должен уйти с поля без гола. Плюс в хороших кондициях находится Джуд Беллингем.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа Панамы — в 13.00.
Надо сказать, что букмекерами тотал больше 2.5 рассматривается за 1.44, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.75.
Прогноз: Англичане после сухой ничьей с Ганой будут максимально агрессивны в атаке, да и пора бы отличиться Кейну.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.50.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Атака англичан во главе с Кейном постарается реабилитироваться за сухую ничью с Ганой
- Панама еще не забивала на чемпионате мира
- Харри Кейн пока отличился всего двумя голами, хотя явно поборется за звание лучшего бомбардира турнира
- Панама в единственном очном поединке восьмилетней давности разгромно уступила англичанам (1:6)
- Англичане забили 7 мячей в трех своих последних матчах