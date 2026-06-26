28 июня в 3-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Панама и Англия. Начало игры — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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Панама

Турнирное положение: Панамцы прогнозируемо ходят в аутсайдерах своего квартета. Команда находится на 4-м месте в группе, не набрав ни одного очка в двух матчах.

При этом Панама в двух матчах не смогла отличиться ни разу. А вот в свои ворота команда пропустила два гола. Между тем, теоретические шансы на проход в плей-офф сохраняются.

Последние матчи: Панамцам крайне натужно дается созидание. Имея скромный подбор игроков, трудно рассчитывать на что-то весомое.

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В предыдущем туре группового этапа команда проиграла Хорватии (0:1). Да и поединок с ганцами также завершился поражением (0:1).

В пяти своих последних матчах Панама победила один раз. В этих поединках команда отличилась 7 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: Панамцам отчетливо не хватает опыта матчей на таком уровне. Тягаться с англичанами будет еще сложнее, как и сдержать Кейна.

И уж точно панамцы постараются дать бой одному из фаворитов Мундиаля. Правда, проблемы с реализацией вряд ли позволяют расcчитывать на позитивный итог.

Англия

Турнирное положение: Англичане намерены впервые за 60 лет выиграть чемпионат мира. Команда в турнирной таблице своей группы пребывает на первой строчке.

Причем Англия в двух турах разжилась 4 очками. Забили британцы 4 мяча при двух пропущенных. А вот в активе Харри Кейна пока всего два результативных выстрела. Ничего, еще нагонит!

Последние матчи: старт чемпионата мира для команды получился удачным. Англичане перестреляли Хорватию (4:2).

А вот потом случилась скромная ничья с Ганой (0:0). Англичане так и не смогли взломать крепкие африканские тылы, что не может не беспокоить Томаса Тухеля перед последним туром.

В своих пяти последних матчах Англия добыла 3 победы. В этих поединках команда отличилась 8 результативными ударами, пропустив в свои ворота три.

Состояние команды: Англичане намерены реабилитироваться за потерю очков в минувшем туре. Подбор игроков по именам у команды отличный, плюс Кейн явно вклинится в бомбардирскую гонку.

Нет сомнений, что Англия будет агрессивно атаковать. Подопечные Тухеля прекрасно понимают, что в таких матчах многое решает быстрый гол.

Даже при некоторой ротации англичане не должны иметь проблем с андердогом. Тот же Кейн уж точно не должен уйти с поля без гола. Плюс в хороших кондициях находится Джуд Беллингем.

На что ставят в матче Панама — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Панама — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия считается бесспорным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 8.00, а победа Панамы — в 13.00.

Надо сказать, что букмекерами тотал больше 2.5 рассматривается за 1.44, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.75.

Прогноз: Англичане после сухой ничьей с Ганой будут максимально агрессивны в атаке, да и пора бы отличиться Кейну.

2.10 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Панама — Англия позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.50 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.50 на матч Панама — Англия принесёт прибыль 2500₽, общая выплата — 3500₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.50.

Пять причин, почему ставка зайдет