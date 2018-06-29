Кто к нам с мячом придет? Англия

Рассказываем о сборной Англии – национальной команде страны, подарившей планете современный футбол.

Англия как страна в представлении не нуждается. Это одно из самых могущественных государств мира с одной из сильнейших экономик. Впрочем, даже текущее положение островного государства на мировой политической карте не является высшим в ее истории. Всего каких-то 150 лет назад, когда футбол лишь зарождался на планете, Британская империя была настолько велика и настолько могущественна, что даже современные США не могут сравниваться с ней по степени своего влияния на мировой уклад.

Подарившие миру футбол

Сама по себе игра в мяч не является изобретением англичан. Подобие футбола было и в средние века, и даже ацтеки на другом конце света гоняли отрубленные головы врагов в виде мячика по полю (была у них такая забава). Однако футбол в том виде, в котором мы знаем его сейчас, с базовыми правилами, до сих пор использующимися в этой игре (количество игроков, размеры поля, запрет играть руками), стал известен именно на британских островах. Оттуда же он разошелся по всей планете, завоевав любовь и признание всех без исключения людей земного шара, независимо от цвета кожи, национальности или вероисповедания.

Именно мощь британской империи и ее колоссального флота (как военного так и гражданского), помогла распространению футбола в мире. Британские моряки, гонявшие мяч в портах по всему миру, приобщали к этой игре местное население. Британские войска и граждане королевства прикрепляли любовь к игре в многочисленных колониях империи по всему миру. У футбола, благодаря его простоте и дешевизне (достаточно мяча и более менее-ровной местности) просто не было шансов не стать видом спорта №1.

Но в мир футбол пошел чуть позже, в основном в конце 19-го начале 20-го столетий, а вот на самих островах первый в истории международный матч между двумя командами (Англии и Шотландии) был сыгран еще в 1870-м году. Но первым в истории футбола считается поединок 30 ноября 1872 года, проведенный между двумя этими командами на поле для крикета рядом с Глазго в Шотландии, и завершившийся нулевой ничьей в присутствии нескольких тысяч зрителей. Дальше Англия на протяжении многих лет играла схожие поединки с местными соперники – командами Уэльса, Ирландии и все той же Шотландии в рамках «Домашнего чемпионата Великобритании» — старейшего международного футбольного турнира в мире. К слову, доминировали тогда именно шотландцы, а не англичане.

Футбол в Англии в начале ХХ-го века

Но время шло, футбол постепенно становился игрой миллионов и миллиардов, и в начале 20-го века была создана ФИФА. Что интересно, без участия Великобритании. Странами-основателями Международной федерации футбола были Франция, Швейцария, Швеция, Дания, Бельгия, Испания и Голландия. Возможно, именно поэтому англичане долго не находили общий язык с ФИФА. А возможно и потому, что в силу своей консервативной натуры считали подобные объединения бесполезными. В конечном итоге, британские команды на тот момент были сильнейшими в мире — периодические встречи с представителями выше названных стран регулярно заканчивались разгромными победами англичан. Так что дела «карликов» их не волновали.

Впервые британский футбол вышел на официальный международный уровень на Олимпийских играх, но стоит признать, что на них играли именно британские команды. Традиция сохраняется до сих пор – в Олимпийских играх королевство выступает под флагом Великобритании, тогда как на чемпионатах Европы и мира Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия выступают каждая под своих флагом.

Собственно, именно поэтому мы не будем углубляться в историю Олимпийских достижений англичан, отметив лишь тот факт, что объединенная команда королевства выиграла золотые медали Игр 1900, 1908 и 1912 годов. С тех пор медалей у британцев не было, а отношение к футболу на ОИ также было весьма снисходительным – много лет сборная вовсе не участвовала в отборах к турниру.

В общем, пока англичане считали себя особенными и лучшими в мире, не принимая участия в довоенных чемпионатах мира, футбол шагнул так далеко вперед, что после второй мировой войны Англия, впервые сыграв на турнире под эгидой ФИФА, оказалась обычной себе командой. На чемпионатах Европы английская команда также появилась не сразу. В первом турнире 1960 года сборная не принимала участия, в финальную участь 1964 не пробилась, а в 1968-м в Италии заняла третье место из четырех сборных. Медали как бы получила, но, по сути, оказалась предпоследней. В полуфинале родоначальники футбола уступили Югославии, а в матче за бронзу обыграли Советский Союз (2:0).

Так что самым высоким достижением Англии на чемпионатах Европы считается домашний турнир 1996 года, когда англичане с великолепным Аланом Ширером дошли до полуфинала еврофорума, уступив в серии пенальти одному из своих самых неудобных соперников — Германии (1:1 и 5:6).

Англия на чемпионатах мира

Как мы уже сказали, отношения футбольного союза Англии и ФИФА не были гладкими на заре становления организации. Так что в трех первых чемпионатах мира 1930, 1934 и 1938 годов англичане просто не принимали участия. Но уже после второй мировой войны сборная Англии пропустила лишь три мировых форума, и только потому, что банально не могла пройти квалификацию.

ЧМ-1950. США — Англия 1:0

Мир после войны стал другим, Великобритания уже не была столь мощна в мировой политике (на первый план вышли США и СССР), а Англия уже не была сильнейшей футбольной сборной. Это доказал первый послевоенный чемпионат мира в Бразилии 1950 года, где англичане на групповом раунде умудрились потерпеть поражение от США (0:1), ставшее одним из самых унизительных в истории сборной. К слову, в 2005 году в США даже сняли фильм об этом матче. В итоге команда не вышла из группы с Испанией (0:1) и Чили (2:0), а спустя четыре года в рамках подготовки к чемпионату мира в Швейцарии потерпела крупнейшее поражение в своей международной истории, проиграв в Будапеште легендарной сборной Венгрии, которую вел Ференц Пушкаш (1:7).

С другой стороны, чемпионат мира 1954 года вышел вполне неплохим для англичан, с оглядкой на послевоенные реалии. «Бело-красные» вышли из группы, обыграв Швейцарию (2:0) и расписав результативную ничью с Бельгией (4:4), но в четвертьфинале проиграли действующим чемпионам мира из Уругвая (2:4).

ЧМ-1954. Англия — Уругвай 2:4

На двух следующих турнирах 1958 года в Швеции и 1962 года в Чили Англия снова не была в центре внимания. В Швеции команда сыграла три ничьи в групповом раунде с Бразилией (0:0), СССР (2:2) и Австрией (2:2), но в дополнительном матче уступила Советскому Союзу (0:1) – единственный мяч в поединке забил Анатолий Ильин. С другой стороны, тогда Англия переживала трагедию команды «Манчестер Юнайтед», разбившейся в мюнхенской авиакатастрофе зимой того же года, так что результат чемпионата мира был не так важен. Через четыре года в Чили англичане снова вышли из группы, но попали на бразильцев, без шансов уступив 1:3.

Такие результаты угнетали английских болельщиков, особенного старшего поколения, которые свято верили в исключительную силу английского футбола. Так что местная ассоциация футбола добилась проведения чемпионата мира в Англии, что было вполне логично, учитывая огромные традиции британцев и их заслуги в популяризации этого вида спорта. Но турнир 1966 года в Англии стал как самым грандиозным успехом англичан, так и одним из наиболее скандальных турниров в истории чемпионатов мира.

В тому времени в Англии выросло первое легендарное поколение игроков – Бобби Чарльтон, Роджер Хант, Бобби Мур, Джеффри Херст. Этой команде действительно было по силам добиться самых высоких результатов. И матчи группового этапа подтвердили данное предположение – в первом туре Англия расписала нулевую ничью с Уругваем, но затем уверенно разобралась с Мексикой (2:0) и Францией (2:0), пробившись в плей-офф с первого места.

ЧМ-1966. Англия — Аргентина 1:0

В четвертьфинале соперником хозяев турнира стала Аргентина. В последующие годы эта команда еще не раз перейдет дорогу англичанам, но 23 июля 1966 год победу одержала Англия благодаря единственному и позднему мячу Джеффри Херста на 78-й минуте. Матч на стадионе Уэмбли наблюдало более 90 тысяч человек – англичане просто не имели права подвести болельщиков. Но эта встреча не обошлась без скандала — немецкий судья Рудольф Кряйтляйн достаточно спорно удалил с поля Антонио Раттину, после чего аргентинцы доигрывали поединок в меньшинстве и пропустили мяч уже вдесятером.

ЧМ-1966. Англия — Португалия 2:1

В полуфинале Англия встретилась с легендарным Эусебио, который тащил за собой скромную Португалию. Но усилий «португальского Пеле», забившего гол с пенальти в конце матча, не хватило для выхода в финал – Бобби Чарльтон до этого выстрелил дублем. Впервые в истории чемпионатов мира в финале должна была сыграть страна, заразившая всю планету любовью к этому виду спорта. До самого крупного в истории триумфа англичан оставался один шаг, но он оказался омрачен судейской ошибкой.

Финал ЧМ-1966. Англия — Германия 4:2

Финал ЧМ-1966 Англии и ФРГ на Уэмбли в присутствии более 96 тысяч зрителей стал настоящим украшением турнира. На гол немца Хельмута Халлера в начале первого тайма англичане быстро ответили точным ударом нападающего «Вест Хэма» Джеффри Херста, а на 78-й минуте его одноклубник Мартин Питерс вывел хозяев поля вперед, взорвав стадион. Победа была очень близко, но на 89-й минуте центральный защитник Вольфганг Вебер поверг в шок Уэмбли, сравняв счет. По иронии судьбы, за всю свою карьеру в сборной игрок «Кельна» забил всего два мяча, один из которых едва не похоронил английскую мечту.

Знаменитый гол Джеффри Херста в ворота Германии

А дальше было дополнительное время и знаменитый мяч Джеффри Херста на 101 минуте, который засчитал главный арбитр матча швейцарец Готтфрид Диенст после консультаций с лайнсменом – советским судьей Тофиком Бахрамовым. Как оказалось, мяч на самом деле не пересек линию, немцы обвинили в предвзятости Бахрамова, ведь в полуфинале именно ФРГ остановила путь сборной СССР в финал. Но в защиту судьи стоит отметить, что эпизод в динамике действительно выглядел спорным, а видеоповторов тогда не существовало. В конце концов, в истории чемпионатов мира было множество судейских ошибок, и гораздо более очевидных. Но именно эта стала одной из наиболее известных.

Германия уже не смогла отыграться, а на последней минуте добавленного времени Херст оформил хет-трик, установив окончательный счет в матче – 4:2. Англия в первый и пока что в последний раз в своей истории стала чемпионом мира.

ЧМ-1970. Германия — Англия 3:2

Это был настоящий триумф английского футбола, но спустя четыре года на чемпионате мира в Мексике ФРГ отомстила Англии, эффектно обыграв соперника в четвертьфинале. Англичане привезли прекрасную команду, которая вполне могла повторить успех четырехлетней давности. Они даже вели в счете 2:0 по ходу матча с немцами благодаря голам Алана Мюллери и Мартина Питерса, но случился кошмар на последних минутах поединка – голы Франца Бекенбауэра и Уве Зеелера помогли ФРГ перевести поединок в добавленное время, где точный удар Герда Мюллера принес Германии победу 3:2.

Первый всплеск английского футбола прошел. На чемпионаты мира 1974 года в Германии и 1978 года в Аргентине Англия даже не квалифицировалась, и лишь в 80-х годах снова подобралась к победе на мундиале.

Одним из самых обидных в истории сборной оказался чемпионат мира 1982 года в Испании. Команда легенды «Манчестер Юнайдет» Брайана Робсона и одного из самых «путешествующих» англичан 70-х-80-х Тревора Фрэнсиса не проиграла ни одного матча на турнире и не пропустила ни одного мяча, но в полуфинал так и не пробилась. В первом групповом раунде англичане выиграли все три матча у Франции Мишеля Платини (2:0), Чехословакии (2:0) и Кувейта (1:0), а во втором сыграли две нулевых ничьи с Испанией и ФРГ, пропустив в плей-офф немцев.

Гол рукой Диего Марадоны в ворота сборной Англии в четвертьфинале ЧМ-1986

Формат турнира изменился спустя четыре года в Мексике, но этот мундиаль начинался для сборной, где блистал Гари Линекер, невероятно тяжело. В группе англичане умудрились проиграть посредственной на то время Португалии (0:1), сыграли вничью с Марокко (0:0), и лишь в последнем туре вырвали путевку в плей-офф, разбив Польшу (3:0). Зато в первом раунде плей-офф был разгромлен Парагвай (3:0), а в четвертьфинале только дубль Диего Марадоны остановил Линекера и компанию (2:0). Это был тот самый матч, где Марадона забил гол рукой, впоследствии получивший название «Рука бога». Мы рассказывали об этой истории в материале об Аргентине, отметим лишь, что таким образом судьба, видимо, вернула Англии «должок» за финал против Германии 1966 года...

Наконец, через четыре года в Италии уже ветераны Линекер и Робсон привели Англию ко второму лучшему результату сборной в истории, пробившись в полуфинал. В группе англичане снова не впечатлили, расписав ничьи с Голландией (0:0) и Северной Ирландией (1:1), а также обыграв в последнем туре Египет (1:0). Плей-офф также шел тяжело – лишь на последней минуте добавленного времени полузащитник «Астон Виллы» Дэвид Платт принес победу над Бельгией (1:0), а в четвертьфинале Англия и вовсе вынуждена была отыгрываться в поединке против Камеруна. При счете 1:2 Гари Линекер на 83-й минуте реализовал пенальти, и в добавленное время снова с пенальти он же принес Англии победу (3:2).

ЧМ-1990. Англия — Камерун 3:2

Впрочем, в полуфинале англичане снова встретились со своими старыми «друзьями» из ФРГ, проиграв в серии пенальти, а в матче за третье место уступили Италии Роберто Баджо (1:2). Несмотря на это, сборную дома встречали как героев.

Чемпионат мира 1994 года Англия пропустила – это был третий и последний в истории сборной мировой форум, на который англичане не вышли. С 1998 года и до сих пор Англия постоянный участник чемпионатов мира, причем на протяжении восьми лет с 1998 по 2006 она была одним из главных претендентов на победу в турнирах, но каждый раз звездному составу англичан что-то мешало.

ЧМ-1998. Англия — Аргентина 2:2 (3:4 пен.)

На чемпионате мира во Франции команда Алана Ширера, Дэвида Симена и Пола Скоулза заняла второе место в группе с Румынией (1:2), Колумбией (2:0) и Тунисом (2:0), а в первом раунде плей-офф во второй раз в истории была остановлена Аргентиной, где в этот раз блистали Габриэль Батистута и Хавьер Занетти. Основное время поединка, в котором удаление получил Дэвид Бекхэм, завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти англичане уступили 3:4.

ЧМ-2002. Бразилия — Англия 2:1

Через четыре года в Японии и Южной Корее Англия отомстила Аргентина в группе, обыграв соперника 1:0 и лишив его шансов на выход в плей-офф. Но добравшись до четвертьфинала сборную Дэвида Бэкхема, Майкла Оуэна, Рио Фердинанда, Сола Кэмпбелла, Пола Скоулза, Эмиля Хески и Эшли Коула остановила не менее звездная Бразилия с Роберто Карлосом, Кафу, Ривалдо, Роналдо и Роналдиньо. Оуэн открыл счет в середине первого тайма, но еще до перерыва Ривалду его сравнял, а на 50-й минуте Роналдиньо со штрафного забил один из красивейших мячей в истории чемпионатов мира, заставив ошибиться опытнейшего Дэвида Симена. Правда, через семь минут Роналданьо заработал красную карточку, вмиг превратившись из героя в антигероя, но даже в меньшинстве Бразилия удержала победный счет и в итоге стала чемпионом мира, обыграв в финале Германию (2:0).

ЧМ-2010. Германия — Англия 4:1

В Германии 2006 года Англия, к которой присоединились Стивен Джерард и Фрэнк Лэмпард, снова дошла до четвертьфинала, но в этот раз уступила Португалии в серии пенальти (0:0 и 1:3), в которой лишь Оуэн Харгривз сумел забить, а вот Лэмпард, Джерард и Каррагер свои попытки не реализовали. Еще через четыре года в Южной Африке Англию в первом же раунде плей-офф уничтожила Германи (4:1), нанеся одно из самых обидных поражений в истории. В 2014 году в Бразилии родоначальники футбола и вовсе опозорились, не выиграв ни одного матча и повторив худший результат с 1958 года – не вышли из группы. Правда, оконфузились не только красно-белые – Италия тоже не пробилась в плей-офф, а первые два места сенсационно заняли Уругвай и Коста-Рика.

Лучший игрок в истории – Бобби Чарльтон

Лучшим бомбардиром в истории сборной Англии не так давно стал Уэйн Руни (53 гола). Больше всего матчей за национальную команду сыграл легендарный вратарь Петер Шилтон. Настоящей иконой начала 2000-х стал Дэвид Бэкхем. Легендами английского футбола были Гари Линекер, Кэнни Далглиш и Бобби Мур, Алан Ширер, Джордж Бэст и Джеффри Хертс. Современным кумирами стали Фрэнк Лэмпард и Стивен Джерард. Но настоящий «number one» — это Бобби Чарльтон.

Сэр Роберт Чарльтон вполне мог и не стать легендой. В 1958 году он был пассажиром самолета того самого злосчастного рейса British Airways, разбившегося в аэропорту Мюнхена. Трагедия забрала жизни 44 человек – в том числе восьми игроков и трех тренеров «Юнайтед». Бобби Чарльтон оказался среди 23 выживших, и в последствии построил великолепную карьеру.

Бобби Чарльтон

Вместе со сборной Англии Чарльтон, игравший на позиции нападающего, выиграл первый и единственный в истории страны чемпионат мира 1966 года. Помог подняться после трагедии «Манчестер Юнайтед», который вместе с Чарльтоном стал первым английским клубом, выигравшим Кубок Европейских чемпионов 1968 года. Бобби Чарльтон также стал обладателем «Золотого мяча» 1966 года, и долгое время держал рекорды сборной Англии и «Манчестер Юнайдет» по количеству забитых мячей. 0