Великолепный Каспер и неизвестность для России

Сборная Хорватии одержала победу над командой Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Основное время встречи, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилось со счетом 1:1. Игра перешла в дополнительное время, после чего развязка наступила в серии пенальти, где больше повезло хорватам — 3:2.

Перестрелка на старте

«Дебют получился в хорошем смысле сумасшедшим. Вброс аута, паника в хорватской штрафной, Субашич не выручает, и Матиас Йергенсен проталкивает мяч в сетку уже на 57-й секунде. Есть самый быстрый датский гол в Кубках мира и отсылка к памятному 98-му, когда прежний рекорд установил другой Йергенсен — Мартин!

После такого дебюта "шашечным" пришлось переключать скорости практически на старте. На их счастье, пропустившие в этом году лишь один раз, датчане в обороне также не блеснули. Не смогли вынести мяч из собственной штрафной, а серия рикошетов оказалась в пользу оказавшегося прямо напротив ворот Манджукича.

Лишь во второй раз в истории чемпионатов мира команды сумели обменяться голами за четыре стартовых минуты. На турнире в Бразилии точно так же повеселили зрителей нигериец Муса и аргентинский гений Месси. Ну а быстрый гол ничего не гарантирует: за всю историю мировых первенств ни одна отличившаяся на 1-й минуте команда не сыграла на ноль», — констатировал Андрей Кузичев из «Спорт-Экспресса».

Касперу пока не удалось приблизиться к отцу

Блестящая игра Шмейхеля не спасла датчан Getty Images

«На этом чемпионате мира монополисты индивидуальных наград Криштиану Роналду и Лионель Месси пенальти уже не забивали. Присоединился к ним и Модрич, подаривший Касперу Шмейхелю еще один пунктик в актив при споре с его отцом. Дискуссии, кто из Шмейхелей более велик, теперь будут в Дании еще более актуальны.

Серия пенальти в матче с Хорватией могла помочь Касперу приблизиться к отцовским регалиям чемпиона Европы. Вратарь "Лестера" старался, как мог, но партнеры его не поддержали. В 1992-м Петер Шмейхель в единственной до матча с хорватами серии пенальти в истории сборной Дании потащил удар Марко Ван Бастена и вывел команду в финал. Но тогда и за датчан в серии пенальти было кому пробить — Хенрик Ларсен, Флемминг Поульсен, Ким Вильфорт. Нервы нынешнего поколения датчан оказались менее крепкими.

И хотя Петер Шмейхель победно вскидывал руки в ВИП-ложе "Нижнего Новгорода" после каждого сейва сына — в Сочи на четвертьфинал поедут хорваты. Сколько бы теперь экс вратарь "Манчестер Юнайтед" ни говорил, что Каспер намного сильнее и талантливее отца — актуальный спор "кто круче" будет упираться в количество достижений. Касперу в этом плане просто немного не повезло», — пишет обозреватель «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Модрич: с мячом и без мяча

Лука Модрич Getty Images

«Если кто-то из болельщиков, купивших билет на матч Хорватия — Дания, чуть-чуть задержался и появился на стадионе после четвёртой минуты, то ему можно лишь посочувствовать. Он пропустил всё самое интересное в первом тайме. Зато теперь, скорее всего, никогда не будет опаздывать на футбол. Хорваты владели преимуществом, но дальше голы требовалось добывать уже тяжёлым трудом. Правда, датчане в принципе давали пространство, мяч не так уж редко оказывался в штрафной Каспера Шмейхеля. К примеру, лидер "шашечных" Лука Модрич 43 раза коснулся мяча до перерыва, сделал три ключевые передачи. Для сравнения у звезды сборной Дании Кристиана Эриксена набралось только 26 касаний. Один из самых ярких эпизодов: падение Манджукича в штрафной Шмейхеля. Питана не поставил пенальти. Пожалуй, он был прав. Тем временем болельщики взбодрили себя, зарядив "Россия! Россия!". Готовили нашего будущего оппонента к атмосфере четвертьфинала.

Во втором тайме из сборной Хорватии словно стали выпускать воздух. "Шашечные" сели глубже, а инициатива ушла в руки команды Оге Харейде. Возможно, это был тактической план Далича с целью получить ещё больше свободного пространства для контрвыпадов, а скорее влияние физического состояния. Те кураж и скорость, которыми хорваты выделялись на групповом этапе, куда-то пропали. Возросло количество невынужденного брака, простых потерь мяча, нападающие оказались отрезаны от остальных партнеров.

Вслед за голами пропали голевые моменты. Правда, в концовке Модрич и компания проснулись, поддавили Данию. Тем не менее сборной Хорватии впервые на ЧМ-2018 не хватило 90 минут для победы», — рассказывает журналист «Чемпионата» Анатолий Романов.

Мы можем пройти еще дальше

«До этого дня ни Дания, ни Хорватия не играли дополнительного времени на чемпионатах мира. Им и так-то после ураганного начала было трудно включиться в матч по второму разу. Более спокойную концовку основного времени, более ненапряжное дополнительное время сложно даже придумать.

И более нервную концовку тоже! И более гениальную игру вратарей, более накрученный сценарий, где голкиперы — главные, главнейшие герои! Даниэл Субашич и Каспер Шмейхель вытащили по три пенальти в течение 15 минут! Каспер начал еще в дополнительное: тут выяснилось, что датчане могут производить нереальный шум. Фол датского защитника на трибунах сначала не поняли — но это как с гениальной рукой Луиса Суареса в 2010-м.

Только тогда Уругвай в итоге Гану прошел, а теперь датчане только отложили вылет. Но до него — еще пять вратарских сэйвов в серии пенальти. В такие моменты даже нейтральные российские болельщики, конечно же, выбрали сторону: каждый за кого-то болел. И каждого по столько раз бросало из жара в холод! Жар остался с Хорватией, а дрожать от обиды пришлось в итоге датчанам. Мы играем с хорватами в Сочи. С этими не очень внятными (впечатление только по 1/8 финала, в группе было гораздо бодрее) хорватами, которых так прижала необходимость оправдывать статус фаворита, что они сначала почти не пытались рисковать, а потом чуть не подарили сопернику победу. После такого дня есть уверенность: мы можем идти еще дальше!», — отметила корреспондент «Советского спорта» Татьяна Кокорина.

Хорватия — загадка для России

Хорваты испытали большие трудности Getty Images

«Этот матч окажется полезным для сборной России, для понимания того, что из себя представляет Хорватия — будущий соперник. Эта встреча немного опустила хорватов на землю, сдернула с них ореол неимоверной крутости и мощи. Все же в плей-офф начинается совсем другая игра. И если в группе они были просто неудержимы и проехались по всем, это не значит, что и в матчах на вылет все будет так же. С Данией хорваты показали, что тоже боятся ошибиться и ошибаются, что они не готовы сокрушать, а могут и осторожничать, терпеть.

Но сложность в том, что они способны сыграть против России в любой футбол. Могут взять и наброситься, а могут и в выжидательном режиме поиграть. И если про Испанию Черчесов говорил, что она играет в понятный нам футбол, то про Хорватию вряд ли такое скажешь. Хорваты играют в разный футбол, поэтому россиянам нужно приготовить что-то особенное и быть способными менять планы прямо по ходу поединка, проявить гибкость», — заметил обозреватель Soccer.ru Доскен Бахытулы. 0