Хорватия — Дания 1:1 (3:2 — по пенальти), обзор матча

Сборнаяодержала победу над командойв матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Основное время встречи, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилось со счетом 1:1.

Датчане вышли вперед уже на 1-й минуте. Последовал сильный бросок из аута в штрафную площадь, где Томас Делейни зацепился за мяч и отдал его Матиасу Йоргенсену, который нанес удар, а Даниел Субашич отбил сферу в свои ворота.

Хорваты отыгрались спустя три минуты. Шиме Врсалько, выполнил прострел, защитники сборной Дании не смогли вынести мяч подальше от ворот, он отскочил к Марио Манджукичу, расстрелявшему цель с близкой дистанции.

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После этого подопечные Златко Далича завладели инициативой, много атаковали, но до перерыва практически не создали опасных моментов. Можно отметить опасный удар головой от Деяна Ловрена и выстрел Ивана Ракитича, с которым без особых проблем справился Каспер Шмейхель.

Во втором тайме мы увидели в целом равную игру. Команды действовали крайне осторожно, что отразилось на зрелищности и на количестве голевых моментов.

Игра перешла в дополнительное время, в котором очень близки к победе были хорваты. На 114-й минуте Лука Модрич прекрасной передачей вывел Анте Ребича на свидание с вратарем, тот обошел Шмейхеля, но был сбит Йоргенсеном.

За пробитие 11-метрового взялся Модрич, однако переиграть Шмейхеля не смог — датчанин в прыжке забрал мяч в руки.

В серии пенальти сборная Хорватии все же вырвала победу — 3:2. У победителей свои попытки реализовали Крамарич, Модрич и Ракитич, а у проигравших — Кьер и Крон-Дели.

Сборная Хорватии вышла в четвертьфинал, где сыграет с Россией. Игра пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.