ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)Фотогалерея: ЧМ-2018. Испания — Россия 1:1 (3:4 пен.)
    Короче, ЧМ. 30 июня и 1 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 23:47
    • Хорватия одолела Данию и сыграет с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018
  • 20:49
    • Черчесов признал превосходство сборной Испании
  • 19:45
    • Сборная России обыграла Испанию в серии пенальти на ЧМ-2018
  • 19:17
    • Акинфеев, Игнашевич и Самедов установили рекорд сборной России
    Все новости спорта

    Хорватия одолела Данию и сыграет с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018

    Хорватия — Дания 1:1 (3:2 — по пенальти), обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Сборная Дании Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Хорватии одержала победу над командой Дании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Основное время встречи, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилось со счетом 1:1.

    Датчане вышли вперед уже на 1-й минуте. Последовал сильный бросок из аута в штрафную площадь, где Томас Делейни зацепился за мяч и отдал его Матиасу Йоргенсену, который нанес удар, а Даниел Субашич отбил сферу в свои ворота.

    Хорваты отыгрались спустя три минуты. Шиме Врсалько, выполнил прострел, защитники сборной Дании не смогли вынести мяч подальше от ворот, он отскочил к Марио Манджукичу, расстрелявшему цель с близкой дистанции.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    После этого подопечные Златко Далича завладели инициативой, много атаковали, но до перерыва практически не создали опасных моментов. Можно отметить опасный удар головой от Деяна Ловрена и выстрел Ивана Ракитича, с которым без особых проблем справился Каспер Шмейхель.

    Во втором тайме мы увидели в целом равную игру. Команды действовали крайне осторожно, что отразилось на зрелищности и на количестве голевых моментов.

  • ЧМ-2018. Хорватия — Дания 1:1 (3:2 пен.)
  • 81 фото
  • Вчера

    • Игра перешла в дополнительное время, в котором очень близки к победе были хорваты. На 114-й минуте Лука Модрич прекрасной передачей вывел Анте Ребича на свидание с вратарем, тот обошел Шмейхеля, но был сбит Йоргенсеном.

    За пробитие 11-метрового взялся Модрич, однако переиграть Шмейхеля не смог — датчанин в прыжке забрал мяч в руки.

    В серии пенальти сборная Хорватии все же вырвала победу — 3:2. У победителей свои попытки реализовали Крамарич, Модрич и Ракитич, а у проигравших — Кьер и Крон-Дели.

    Сборная Хорватии вышла в четвертьфинал, где сыграет с Россией. Игра пройдет 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.

    ЧМ-2018. 1/8 финала
    Хорватия — Дания — 1:1 (по пенальти — 3:2)
    Голы: 0:1 — 1 Йоргенсен, 1:1 — 4 МанджукичХорватия: Субашич, Ловрен, Стринич (Пиварич, 81), Врсалько, Вида, Модрич, Ракитич, Перишич (Крамарич, 97), Брозович (Ковачич, 71), Ребич, Манджукич (Бадель, 108)Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен (Шене, 46), Кнудсен, Йоргенсен, Дилэйни (Крон-Дели, 98), Эриксен, Дальсгор, Поульсен, Корнелиус (Йоргенсен, 66), Брэйтуэйт (Систо, 105)Предупреждение: Йоргенсен (115)
    0
    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • Мбаппе отправил Месси домой в лучшем матче ЧМ-2018
  • 30/06/2018 в 21:29
    •
  • Прогноз
  • Бразилия — Мексика
  • 2,04
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ‡агрузка...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удобный соперник для канадцев
  • «Ванкувер» — «Колорадо». Прогноз и ставки
  • 1,67
    •
  • Ждать ли от Бразилии и Мексики атакующей игры?
  • Бразилия — Мексика. Прогноз и ставки
  • 2,04
    •
  • Бельгия остановит хитрых «самураев»
  • Бельгия — Япония. Прогноз и ставки
  • 2,17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЧМ-2018. Хорватия — Дания 1:1 (3:2 пен.)Сборные Хорватии и Дании провели 1/8 финала чемпионата мира по футболу и выявили победителя только в серии послематчевых пенальти Вчера в 22:34
  • 20:18
    • Акинфеев: Не всегда же испанцам должно везти?
  • 19:25
    • Черчесов первым провел четвертую замену на ЧМ-2018
  • 18:24
    • Игнашевич — самый возрастной автор автогола в истории чемпионатов мира
    Польша на чемпионате мира 1974 года Футбол Кто к нам с мячом придет? Польша«Клоун»-герой Ян Томашевски, обладатель «Золотой бутсы» Гжегош Лато и две бронзы турниров 1974 и 1982 годов. История сборной Польши на чемпионатах мира по футболу Вчера в 17:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Надежда на Рамоса
  • 4,22
    •
  • 22:50
    • Хорватия и Дания не определили победителя в основное время
  • 22:35
    • Неймару нужно пять-шесть матчей для обретения максимальной формы
  • 22:18
    • Коке считает несправедливым результат матча с Россией
    Хильберто Рамирес Бокс Рамирес защитил титул, победы Сауседо и КонланаОбзор событий уик-энда в профессиональном боксе Вчера в 12:240
  • 18:04
    • Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
  • 16:35
    • Тульский «Арсенал» усилился болгарским полузащитником
  • 21:47
    • Хорватия и Дания забили по голу в первом тайме
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие