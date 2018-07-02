Кто к нам с мячом придет? Япония

Рассказываем о самой успешной сборной Кубка Азии — сборной Японии, не пропустившей ни одного из последних шести чемпионатов мира.

Сейчас Япония — это высокотехнологичное государство, подарившее миру множество знаменитых брендов. Это страна с высочайшим уровнем жизни, с одной из сильнейших экономик мира и развитым обществом. Но всего этого Япония добилась уже после Второй мировой войны. А в начале прошлого века Японская империя, грезившая о господстве в Тихоокеанском регионе, была достаточно отсталой и агрессивной страной, которую мало заботил спорт в целом и футбол в частности.

От любителей 50-х до профессионалов 90-х

Хотя впервые футбольная команда Японии была представлена еще в 1917 году на спортивных играх региона с участием Филиппин, Японии и Китая, профильная федерация была создана лишь 12 лет спустя — в 1929 году, а первым значимым международным турниром для национальной команды стали Олимпийские игры в Берлине 1936 года. Японцы в первом раунде достаточно неожиданно обыграли Швецию (3:2), но уже во втором попали на действующих чемпионов мира и будущих Олимпийских чемпионов из сборной Италии, которые не оставили «самураям» никаких шансов — 0:8.

На этом скудные довоенные достижения Японии в футболе закончились. Находясь под временной администрацией США, японцы после Второй мировой занимались возрождением государства и полной реорганизацией экономики. Понятно, что футбол не был главной целью тех лет, и развивался лишь в любительском направлении, но определенных успехов он все же достиг — в 50-х и 60-х Япония дважды становилась бронзовым призером Азиатских игр, а в 1968 году — Олимпийских игр в Мехико. Но стоит отметить, что на Олимпийские игры футбольные сборные везли в основном как раз любительские команды, с которыми Япония вполне могла конкурировать.

Переломный момент для японского футбола наступил в конце 80-х начале 90-х. Сначала была образована полу-профессиональная футбольная лига, а в 1993 — первая профессиональная J-Лига, впоследствии ставшая одним из сильнейших футбольных чемпионатов Азии. Футбол получил серьезные финансовые вливания, в Японию поехали известные игроки, а сама игра стала привлекать на трибуны множество болельщиков — 10-15 тысяч зрителей на трибунах матчей Лиги были обычным явлением.

Не удивительно, что уже в 1992 году Япония впервые выиграла Кубок Азии по футболу, и затем еще трижды в 2000, 2004 и 2011 становилась сильнейшей сборной региона — лучшее достижении в истории турнира. К примеру, у Ирана и Саудовской Аравии по три титула, а у Южной Кореи только два. Япония также является единственной сборной не из американского региона, которая сыграла на Копа Америка в 1999 году.

Япония на чемпионатах мира

Расцвет 80-х и 90-х заложил фундамент для будущих достижений, и в 1998 году Япония впервые пробилась на чемпионат мира по футболу, с тех пор не пропустив ни одного мундиаля. Кроме того, чемпионат мира в России стал для японцев третьим, на котором они пробились в плей-офф. По странному стечению обстоятельств, Япония выходила из групп на каждом своем парном мировом форуме — втором, четвертом и шестом.

ЧМ-1998. Ямайка — Япония 2:1

На дебютном турнире 1998 года во Франции Япония откровенно провалились, заняв в итоговой классификации предпоследнее 31-е место. В группе с Аргентиной, Хорватией и Ямайкой японцы проиграли все три матча. С другой стороны, и хорваты и аргентинцы, являвшиеся фаворитами турнира (Хорватия в итоге добралась до бронзовых медалей), сумели отправить в ворота Японии лишь по одному мячу, причем балканская сборная дожала соперника только на 77-й минуте благодаря голу Давора Шукера. В последнем туре Масаши Накаяма, забив в ворота Ямайки (1:2), стал автором первого в истории гола Японии на чемпионатах мира. На этом же чемпионате дебютировал будущий полузащитник итальянской «Ромы» Хидетоши Наката.

ЧМ-2002. Япония — Россия 1:0

Но неудача во Франции не огорчила японцев, которые знали, что следующий мировой форум состоится на их земле — турнир 2002 года проходил в Японии и Южной Корее, где больше всех удивили корейцы, добравшись до полуфинала. Однако Япония тоже не подвела, пробившись в плей-офф с первого места в группе «Н». Подопечные известного французского тренера Филиппа Труссье сыграли вничью с Бельгией (2:2), и одержали две сухие победы над Россией (1:0) и Тунисом (2:0). Так Япония набрала первые очки на чемпионатах мира, впервые выиграла группу и впервые вышла в плей-офф, где в 1/8 финала в упорной борьбе уступила будущим бронзовым призерам — сборной Турции (0:1).

ЧМ-2002. Япония — Турция 0:1

На чемпионат мира 2006 года в Германии Япония ехала уже в статусе крепкого середняка, и не только благодаря опыту двух прошедших турниров. Хидетоши Наката на то время представлял английский «Болтон», опытный голкипер Йосикатсу Кавагучи несколькими годами ранее успел поиграть в Европе за английский «Портсмут» и датский Нордсьелланд, нападающий Атсуси Янагасива поиграл за итальянские «Сампдорию» и «Мессину», нападающий Наохиро Такахара представлял немецкий «Гамбург», полузащитник Сунсуке Накамура шотландский «Рейнджерс». В составе нашлось место даже натурализованному бразильцу Алессандро Сантосу.

ЧМ-2006. Япония — Австралия 1:3

Тем бОльшая горечь поражения настигла японских болельщиков уже в первом туре в игре с Австралией, в которой Япония, ведя в счете 1:0 до 84-й минуты, умудрилась пропустить три мяча за восемь минут (дубль Тима Кэхилла и гол Джона Алоизи). По сути, это поражение почти не оставляло шансов японцам на дальнейшую борьбу с Хорватией (0:0) и Бразилией (1:4). Команда заняла последнее место в группе.

На чемпионате мира 2010 года в Южной Африке Япония предстала омоложенной командой. Завершил карьеру в сборной Наката, зато появились Майсуке Мацуи из французского «Гренобля» и Кейсуке Хонда из московского ЦСКА. Ряд игроков команды после этого турнира в итоге также перебрались в Европу, включая вратаря Эйджи Кавасиму и полузащитника Макото Хасебе.

ЧМ-2010. Япония — Дания 3:1

В первом матче группового раунда Япония одержала важную и непростую победу над Камеруном (1:0) благодаря голу Кэйсуке Хонды, сделав весомую заявку на борьбу за выход в плей-офф. И хотя во втором туре японцы оказались биты голландцами (0:1), в третьем они разгромили Данию (3:1), заняв второе место. К слову, победа над датчанами с Йон Даль Томассеном, Деннисом Роммедалем и Даниэлем Аггером до сих пор остается одной из наиболее значимых в истории японского футбола. Впрочем, первый раунд плей-офф снова оказался непреодолимой преградой. Японию в серии пенальти (0:0 и 5:3) остановил достаточно мощный на то время Парагвай с Роке Санта-Крузом, Нельсоном Вальдесом, Лукасом Барриосом и Оскаром Кардозо.

ЧМ-2010. Япония — Парагвай 0:0 (3:5 пен.)

Именно турнир 2010 года в Южной Африке можно считать самым успешным в истории японской сборной, которая выступала не у себя дома, но также пробилась в плей-офф и показала очень качественную игру. При должной доле везения японцы могли бы рассчитывать даже на четвертьфинал, но своим шансом не воспользовались, а спустя четыре года в Бразилии снова провалились, заняв последнее место в группе с Кот-д-Ивуаром (1:2), Колумбией (1:4) и Грецией (0:0).

Лучший игрок в истории — Синдзи Кагава

Бросить вызов Кагаве вполне могли бы Кэйсуке Хонда, поигравший за итальянский «Милан», Хидетоши Наката, успешно выступавший за итальянскую «Рому», и нынешний игрок английского «Лестера» Синдзи Оказаки. Тем более, Кагава не является ни лучшим бомбардиром в истории сборной, ни игроком, сыгравшим за нее больше всего матчей. В конечном итоге, до российского мундиаля единственным чемпионатом мира для 29-летнего полузащитника стал провальный турнир 2014 года в Бразилии.

Но вина Кагавы в том результате весьма косвенная. Если же брать индивидуальные достижения атакующего хавбека, Кагава единственный японский футболист, добившийся столь высоких результатов в Европе. Перебравшись в 2010 году в дортмундскую «Боруссию», Кагава вместе с ней стал двукратным чемпионом Германии, а затем в сезоне 2012/2013 уже с «Манчестер Юнайдет» выиграл английскую Премьер-Лигу, забив шесть голов в 38 матчах. Затем в 2014 году Кагава вернулся в «Боруссию», снова став одним из ее лидеров, и был включен в символическую сборную Бундеслиги сезона 2015/2016.

Синдзи Кагава

Кагава продолжает свою карьеру в дортмундском клубе, успев сыграть на этот момент 146 матчей за «Боруссию», забив при этом 41 мяч. Это чрезвычайно умный и техничный игрок с хорошим голевым чутьем, который еще наверняка сыграет еще не один хороший сезон, ведь Кагаве нет даже 30 лет. 0