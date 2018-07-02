Кто к нам с мячом придет? Япония

От любителей 50-х до профессионалов 90-х
Хотя впервые футбольная команда Японии была представлена еще в 1917 году на спортивных играх региона с участием Филиппин, Японии и Китая, профильная федерация была создана лишь 12 лет спустя — в 1929 году, а первым значимым международным турниром для национальной команды стали Олимпийские игры в Берлине 1936 года. Японцы в первом раунде достаточно неожиданно обыграли Швецию (3:2), но уже во втором попали на действующих чемпионов мира и будущих Олимпийских чемпионов из сборной Италии, которые не оставили «самураям» никаких шансов — 0:8.
На этом скудные довоенные достижения Японии в футболе закончились. Находясь под временной администрацией США, японцы после Второй мировой занимались возрождением государства и полной реорганизацией экономики. Понятно, что футбол не был главной целью тех лет, и развивался лишь в любительском направлении, но определенных успехов он все же достиг — в 50-х и 60-х Япония дважды становилась бронзовым призером Азиатских игр, а в 1968 году — Олимпийских игр в Мехико. Но стоит отметить, что на Олимпийские игры футбольные сборные везли в основном как раз любительские команды, с которыми Япония вполне могла конкурировать.
Переломный момент для японского футбола наступил в конце 80-х начале 90-х. Сначала была образована полу-профессиональная футбольная лига, а в 1993 — первая профессиональная J-Лига, впоследствии ставшая одним из сильнейших футбольных чемпионатов Азии. Футбол получил серьезные финансовые вливания, в Японию поехали известные игроки, а сама игра стала привлекать на трибуны множество болельщиков — 10-15 тысяч зрителей на трибунах матчей Лиги были обычным явлением.
Не удивительно, что уже в 1992 году Япония впервые выиграла Кубок Азии по футболу, и затем еще трижды в 2000, 2004 и 2011 становилась сильнейшей сборной региона — лучшее достижении в истории турнира. К примеру, у Ирана и Саудовской Аравии по три титула, а у Южной Кореи только два. Япония также является единственной сборной не из американского региона, которая сыграла на Копа Америка в 1999 году.
Япония на чемпионатах мира
Расцвет 80-х и 90-х заложил фундамент для будущих достижений, и в 1998 году Япония впервые пробилась на чемпионат мира по футболу, с тех пор не пропустив ни одного мундиаля. Кроме того, чемпионат мира в России стал для японцев третьим, на котором они пробились в плей-офф. По странному стечению обстоятельств, Япония выходила из групп на каждом своем парном мировом форуме — втором, четвертом и шестом.
На дебютном турнире 1998 года во Франции Япония откровенно провалились, заняв в итоговой классификации предпоследнее 31-е место. В группе с Аргентиной, Хорватией и Ямайкой японцы проиграли все три матча. С другой стороны, и хорваты и аргентинцы, являвшиеся фаворитами турнира (Хорватия в итоге добралась до бронзовых медалей), сумели отправить в ворота Японии лишь по одному мячу, причем балканская сборная дожала соперника только на 77-й минуте благодаря голу Давора Шукера. В последнем туре Масаши Накаяма, забив в ворота Ямайки (1:2), стал автором первого в истории гола Японии на чемпионатах мира. На этом же чемпионате дебютировал будущий полузащитник итальянской «Ромы» Хидетоши Наката.
Но неудача во Франции не огорчила японцев, которые знали, что следующий мировой форум состоится на их земле — турнир 2002 года проходил в Японии и Южной Корее, где больше всех удивили корейцы, добравшись до полуфинала. Однако Япония тоже не подвела, пробившись в плей-офф с первого места в группе «Н». Подопечные известного французского тренера Филиппа Труссье сыграли вничью с Бельгией (2:2), и одержали две сухие победы над Россией (1:0) и Тунисом (2:0). Так Япония набрала первые очки на чемпионатах мира, впервые выиграла группу и впервые вышла в плей-офф, где в 1/8 финала в упорной борьбе уступила будущим бронзовым призерам — сборной Турции (0:1).
На чемпионат мира 2006 года в Германии Япония ехала уже в статусе крепкого середняка, и не только благодаря опыту двух прошедших турниров. Хидетоши Наката на то время представлял английский «Болтон», опытный голкипер Йосикатсу Кавагучи несколькими годами ранее успел поиграть в Европе за английский «Портсмут» и датский Нордсьелланд, нападающий Атсуси Янагасива поиграл за итальянские «Сампдорию» и «Мессину», нападающий Наохиро Такахара представлял немецкий «Гамбург», полузащитник Сунсуке Накамура шотландский «Рейнджерс». В составе нашлось место даже натурализованному бразильцу Алессандро Сантосу.
Тем бОльшая горечь поражения настигла японских болельщиков уже в первом туре в игре с Австралией, в которой Япония, ведя в счете 1:0 до 84-й минуты, умудрилась пропустить три мяча за восемь минут (дубль Тима Кэхилла и гол Джона Алоизи). По сути, это поражение почти не оставляло шансов японцам на дальнейшую борьбу с Хорватией (0:0) и Бразилией (1:4). Команда заняла последнее место в группе.
На чемпионате мира 2010 года в Южной Африке Япония предстала омоложенной командой. Завершил карьеру в сборной Наката, зато появились Майсуке Мацуи из французского «Гренобля» и Кейсуке Хонда из московского ЦСКА. Ряд игроков команды после этого турнира в итоге также перебрались в Европу, включая вратаря Эйджи Кавасиму и полузащитника Макото Хасебе.
В первом матче группового раунда Япония одержала важную и непростую победу над Камеруном (1:0) благодаря голу Кэйсуке Хонды, сделав весомую заявку на борьбу за выход в плей-офф. И хотя во втором туре японцы оказались биты голландцами (0:1), в третьем они разгромили Данию (3:1), заняв второе место. К слову, победа над датчанами с Йон Даль Томассеном, Деннисом Роммедалем и Даниэлем Аггером до сих пор остается одной из наиболее значимых в истории японского футбола. Впрочем, первый раунд плей-офф снова оказался непреодолимой преградой. Японию в серии пенальти (0:0 и 5:3) остановил достаточно мощный на то время Парагвай с Роке Санта-Крузом, Нельсоном Вальдесом, Лукасом Барриосом и Оскаром Кардозо.
Именно турнир 2010 года в Южной Африке можно считать самым успешным в истории японской сборной, которая выступала не у себя дома, но также пробилась в плей-офф и показала очень качественную игру. При должной доле везения японцы могли бы рассчитывать даже на четвертьфинал, но своим шансом не воспользовались, а спустя четыре года в Бразилии снова провалились, заняв последнее место в группе с Кот-д-Ивуаром (1:2), Колумбией (1:4) и Грецией (0:0).
Лучший игрок в истории — Синдзи Кагава
Бросить вызов Кагаве вполне могли бы Кэйсуке Хонда, поигравший за итальянский «Милан», Хидетоши Наката, успешно выступавший за итальянскую «Рому», и нынешний игрок английского «Лестера» Синдзи Оказаки. Тем более, Кагава не является ни лучшим бомбардиром в истории сборной, ни игроком, сыгравшим за нее больше всего матчей. В конечном итоге, до российского мундиаля единственным чемпионатом мира для 29-летнего полузащитника стал провальный турнир 2014 года в Бразилии.
Но вина Кагавы в том результате весьма косвенная. Если же брать индивидуальные достижения атакующего хавбека, Кагава единственный японский футболист, добившийся столь высоких результатов в Европе. Перебравшись в 2010 году в дортмундскую «Боруссию», Кагава вместе с ней стал двукратным чемпионом Германии, а затем в сезоне 2012/2013 уже с «Манчестер Юнайдет» выиграл английскую Премьер-Лигу, забив шесть голов в 38 матчах. Затем в 2014 году Кагава вернулся в «Боруссию», снова став одним из ее лидеров, и был включен в символическую сборную Бундеслиги сезона 2015/2016.
Кагава продолжает свою карьеру в дортмундском клубе, успев сыграть на этот момент 146 матчей за «Боруссию», забив при этом 41 мяч. Это чрезвычайно умный и техничный игрок с хорошим голевым чутьем, который еще наверняка сыграет еще не один хороший сезон, ведь Кагаве нет даже 30 лет. 0