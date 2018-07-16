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    Хорватия почти взобралась на вершину. Что дальше?

    Что ждет Хорватию после грандиозного успеха на чемпионате мира-2018

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    Иван Ракитич
    Иван Ракитич
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    ESPN рассказывает о разочаровании и одновременно успехе хорватов и рассуждает о главных задачах, которые должны быть поставлены перед хорватским футболом в ближайшее время.
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    Лука Модрич получил свой «Золотой мяч» лучшему игроку мира, принял поздравления от Джанни Инфантино и Владимира Путина, и продвинулся дальше. Далее на его пути располагались президент Франции Эммануэль Макрон, а также, одетая в красно-белое, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая с нетерпением ждала игрока. И если Модрич скрывал свои эмоции, то глава государства дала им волю. Она крепко обняла Модрича — этот замечательный символ нации, и визуально с трудом сдержала слезы.

    Лука Модрич
    twitter.com/HNS_CFF

    Поддержка со стороны государственных деятелей обычно переоценивается в такие моменты. Однако это было время объятий. За 15 минут до этого Деян Ловрен подошел ко всем партнерам по команде и обнял каждого. Там было много утешительных слов. И дольше всех Ловрен обнимал Ивана Ракитича, с которым уже на протяжении восьми лет вместе играет за сборную. Одному 30 лет, другому только исполнилось 29, два игрока, которые приближаются к концу своего пика, только что испытали горький опыт, добравшись до спортивной вершины.

    О чем могли бы задуматься все четверо в этот момент и в этой ситуации, которую никто из них не мог предвидеть?

    Для Грабар-Китарович это, по всей видимости, был момент переполнявшей ее гордости за 27-летнюю страну и ее взлет на вершину. У Модрича — опустошение, глубокое разочарование победителя, который подобрался вплотную к тому, чтобы вписать свое имя и свою сборную в футбольный пантеон, и больше может не получить подобного шанса. Возможно, Ловрен и Ракитич тоже задумались о том, смогут ли они еще раз добраться до такого уровня.

    Они отдали все, выжали все, что возможно, из уставших тел и умов, сражаясь до конца матча, в котором они по большей части доминировали, но в конечном счете уступили.

    Сборная Хорватии
    twitter.com/HNS_CFF

    «Меня переполняют эмоции. Глядя на счет, я думаю, он справедлив. Нужно поздравить французских футболистов и тренера. Думаю, победил сильнейший», — сказал президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер журналистам после того, как поздравил пытавшихся принять поражение от Франции хорватских игроков в раздевалке.

    Это отдельная тема — немедленная реакция Хорватии: не искать причину поражения в разочаровывающем решении VAR при счете 1:1. «Нам нужно уважать решения VAR, нам просто не повезло. Все, что я могу сказать», — отметил Шукер, не продемонстрировав желания поливать кого-то грязью или покинуть турнир с горьким привкусом.

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    • «Нужно с честью принимать поражение и уважать итоговый счет — таким был мой месседж игрокам», — сказал главный тренер хорватской сборной Златко Далич на послематчевой пресс-конференции. Это лучшая линия поведения для финала чемпионата мира. Все знали, что изменило ход игры, и Далич, хоть и сказал о том, что нельзя ставить такие пенальти в финале, также подчеркнул, что сейчас не время зацикливаться на негативных вещах.

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    • Наоборот — для Хорватии сейчас наступило время посмотреть вперед и понять, как этот опыт можно использовать в положительном ключе. Наблюдая за тем, как Модрич и Ракитич контролируют центр поля в финале, оказывая поддержку великолепному Ивану Перишичу, это не может не вызывать определенный трепет. Это было кристаллизацией всего того, что мы когда-либо знали об этих талантах мирового уровня, подтверждение того, что футбольные навыки, подобные этим, в конечном итоге могут процветать на той стадии, на которой заслуживают этого.

    Иван Перишич
    twitter.com/HNS_CFF

    Однако в этом есть и элемент неотложности: если это была логическая высшая точка для потрясающего поколения игроков, то что будет дальше?

    Далич, который сотворил чудо с этой командой, проведя у ее руля всего девять месяцев, был заслуженно проведен с пресс-конференции аплодисментами. В последние дни он говорил о необходимости развивать инфраструктуру в хорватском футболе, и это была тема, к которой позже вернулся Шукер.

    «Теперь у политиков есть время, чтобы решить, когда же у нас появится первый национальный стадион. Я был бы самым счастливым президентом, если бы мы получили небольшую помощь в вопросе инфраструктуры, включая новые поля. Это непросто. Мы хотим создать тренировочный лагерь для сборной, но ты не можешь строить, если у тебя нет разрешения», — сказал Шукер.

    Давор Шукер
    gol.dnevnik.hr

    Возможно, этот вопрос адресован Грабар-Китарович и ее коллегам. Хорватия определенно поможет себе, если сможет подкрепить таланты, которые она щедро производит, прочным фундаментом. Если и есть момент, чтобы взглянуть в будущее, то сейчас он как раз наступил — футбольные акции страны вряд ли могут быть выше.

    В нынешней сборной есть игроки, которые будут готовы вести за собой команду в 2022 году — прекрасный турнир провел тот же 24-летний вингер Анте Ребич. Однако за Модричем есть и разрыв поколений. Задача заключается в том, чтобы Хорватия соответствовала своему сегодняшнему стандарту на будущих чемпионатах мира, а не жила воспоминаниями о 2018-м через пару десятилетий. Ведь иногда так хорошо жить сегодняшним днем.

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    • «Это чемпионат мира. Для чего мы здесь, за что мы боремся? — риторически спрашивает Шукер, — За страну, за флаг, за футболки сборной».

    Перед финалом Ракитич говорил о том, что на поле им будут помогать 4,5 миллиона игроков — все население Хорватии. Они играли так, будто им нечего терять, бежали вперед даже при счете 1:4 и вернули себе надежду после ошибки Уго Льориса. Когда 90 минут матча завершились, тысячи фанов, которые приехали поддержать Хорватию, и теперь осознали реальность поражения, затянули длинную и вызывающую песню. В такой момент никто не будет задумываться о тренировочных полях или молодежных академиях. Если конечной целью спорта является добраться до самой вершины, разве это не то, чего Хорватия практически достигла?

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    • «Мы немного расстроены, но нам есть, чем гордиться», — сказал Далич. Как бы они не показывали это, однако Грабар-Китарович, Модрич, Ловрен, Ракитич и все остальные хорваты на стадионе чувствовали то же самое. Это был тот вечер, когда они могли держать голову высоко поднятой. А когда наступит новый день, задача будет заключаться в том, чтобы эти чувства уступили место новой надежде. 0

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