ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Дневник ЧМ-2018. Торжествующие французы и несбывшаяся хорватская мечта

    О главных событиях заключительного игрового дня на чемпионате мира по футболу в России

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Хорватии Сборная Франции Футбол Франции Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вся лентаСамое главное
    Франция — чемпион!Фотогалерея: Франция — чемпион! Сборная Франции Дневник ЧМ-2018. Торжествующие французы и несбывшаяся хорватская мечта Антуан ГризманнЗаработали вторую звезду. Франция повторила успех 20-летней давности
  • 19:56
    • Сборная Франции — победители чемпионата мира-2018     Короче, ЧМ. 14 и 15 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 22:57
    • Сборная Аргентины расторгла контракт с Сампаоли
  • 22:36
    • Дешам: Хороший ли Франция чемпион? Франция — чемпион мира
  • 22:25
    • Далич: Такие пенальти в финале ЧМ не назначают
  • 20:45
    • «Краснодар» подтвердил новость о трансфере игрока сборной Перу
  • 20:31
    • Модрич — обладатель «Золотого мяча» ЧМ-2018
    Все новости спорта
    Сборная Франции
    Сборная Франции
  • 4000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    В воскресенье, 15 июля, на чемпионате мира по футболу, завершившемся в России, состоялся финальный матч, в котором сборная Франции одержала победу над командой Хорватии. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Событие дня

    Главным событием дня стало то, что на планете появился новый чемпион мира — это сборная Франции по футболу, которая второй раз в своей истории выиграла мундиаль.

    Вряд ли кого-то слишком сильно удивила победа французов, в противостоянии с Хорватией они были явными фаворитами.

  • Заработали вторую звезду. Франция повторила успех 20-летней давности
  • СМИ — о победе сборной Франции над командой Хорватии в финале ЧМ-2018
  • Вчера

    • Но, после прагматичного футбола, который подопечные Дидье Дешама показывали весь турнир, вряд ли кто-то ожидал увидеть искрометный финал с шестью забитыми мячами.

    Матч и впрямь получился насыщенным — гол 19-летнего игрока, вратарская ошибка, автогол, пенальти — для полноты картины не хватало только удаления.

    В результате, сборная Франции сделала последний шаг, которого ей не хватило на домашнем Евро-2016, и подняла над головами заветный трофей. И даже проливной дождь не мог омрачить радость этих парней.

    Сборная Хорватии добилась лучшего результата в своей истории, но аппетит приходит во время еды и подопечные Златко Далича мечтали о победе.

    И пусть они не завоевали Кубок мира, зато они завоевали сердца болельщиков по всему свету.

    Награды нашли героев

    ФИФА вручила персональные награды по итогам ЧМ-2018.

    Лучшим игроком турнира признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич, ему вручили «Золотой мяч» ЧМ.

  • Франция — чемпион!
  • 33 фото
  • Вчера

    • В тройку также вошли бельгиец Эден Азар и нападающий сборной Франции Антуан Гризманн.

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был назван лучшим молодым игроком ЧМ-2018.

    Лучшим вратарем стал голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа — он получил «Золотую перчатку» за наибольшее количество сухих матчей.

    «Золотая Бутса» за наибольшее количество голов на чемпионате мира у нападающего сборной Англии Гарри Кейна, наколотившего 6 мячей.

    Герой дня

    Главным героем дня стал французский нападающий Антуан Гризманн, признанный лучшим игроком матча с Хорватией.

    В первом тайме Антуан заработал опасный стандарт и сам же реализовал его, заставив Манджукича срезать мяч в свои ворота, а также реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Перишича.

  • ЧМ-2018. Франция — Хорватия 4:2
  • 95 фото
  • Вчера

    • Но и после перерыва Гризманн продолжал создавать опасные моменты у ворот Субашича, что привело к третьему голу Франции. Антуан зацепился в чужой штрафной за прострел Мбаппе и отыграл на Погба, чей первый удар пришёлся в Ловрена, а второй стал голевым.

    Не обошлось и без противоречивости — есть мнение, что французский форвард «нырнул» в эпизоде, приведшем к штрафному и первому голу. Об этом заявил даже Гус Хиддинк.

    Так это, или нет, мы доподлинно не знаем, да и ничего это уже не изменит. Игра Гризманна в матче в любом случае заслужила ему звание героя дня.

    К тому же, с 4 голами на мундиале в России он стал лучшим бомбардиром французской сборной на чемпионатах мира с 1958 года. Тогда Жюст Фонтен забил 13 мячей.

    Неудачник дня

    Главным неудачником сегодняшнего дня стал хорватский нападающий Марио Манджукич, который отрыл счет в матче, срезав головой мяч в свои ворота после подачи со штрафного в исполнении Гризманна.

  • Де Брейне и Бельгия указали англичанам на недостатки
  • Причины, по которым англичане остались без медалей ЧМ-2018
  • Вчера

    • Кто знает, как повернулась бы игра, если бы хорваты не пропустили довольно быстрый гол и не были вынуждены идти вперед.

    Небольшим утешением ему может служить тот факт, что это был первый автогол в истории финалов чемпионатов мира. Вошел в историю.

    К тому же, Манджукич улучшил рекорд этого турнира по автоголам, доведя их число до 12. Больше мячей в свои ворота не забивалось никогда и нигде.

    Гол дня

    Лучший гол дня на счету хорватского полузащитника Ивана Перишича, сравнявшего счет в первом тайме.

    После подачи «стандарта» хорваты выиграли три подряд верховых единоборства, Домагой Вида откинул мяч на Ивана Перишича, который легко ушёл от Канте на линии штрафной и мощно пробил в дальний угол.

    Сэйв дня

    В соревновании лучших вратарей турнира сильнее оказался голкипер сборной Франции Уго Льорис. В том числе и благодаря таким вот сэйвам.

    Курьез дня

    Впрочем, и на Льориса бывает проруха, как говорится. Вот что случается, когда голкипер слишком рано начинает мысленно праздновать чемпионство.

    Замечтавшись при счете 4:1 в пользу Франции, Льорис буквально подарил мяч Марио Манджукичу, подарив заодно надежду хорватам.

    Впрочем, он считает, что нет худа без добра.

  • Второй пропущенный мяч? При счете 1:1 я бы, скорее всего, так не сыграл. Ошибки — часть игры. Эта ситуация случилась при 4:1, когда игра была практически сделана. Важнее, что удалось мне спасти при счете 1:1. А в том эпизоде дело не только во мне — голу предшествовали еще и пасы назад. Мы вообще были шокированы. Вели в финале со счетом 4:1, не имея особо голевых моментов. Мы расслабились. После моей ошибки счет стал 4:2, все проснулись и довели матч до победы
  • Уго Льорис

    • Инновация дня

    В финальном матче чемпионата мира-2018 Франция — Хорватия арбитр Нестор Питана назначил пенальти в ворота хорватов после просмотра видеоповтора.

  • Почему «большой» финал ЧМ будет зеркальным отражением «малого»
  • Рассказ о том, как статистика и логика позволяют предугадать события
  • Вчера

    • Судья усмотрел игру рукой в исполнении Ивана Перишича в собственной штрафной.

    Это первое использование системы ВАР в истории финалов ЧМ. Правда, и применяется система лишь с нынешнего турнира. Тем не менее, момент исторический.

    Празднование дня

    Совершенно непонятно почему, но после победы в финале чемпионата мира, в раздевалке сборной Франции началась....мексиканская вечеринка.

    Глядеть на то как Поль Погба в сомбреро (в котором на после после награждения щеголял Бенджамен Менди) вместе с партнерами по команде перебирает все известные им испанские слова было странно.

    Единственное, что имело какой-то смысл — Антуан Гризманн, передающий привет Карлосу Веле, с которым вместе пылил за «Реал Сосьедад».

    Прорыв дня

    Хваленые «паспорта болельщиков» и усиленные по поводу прибытия главы государства меры безопасности оказались такими же дутыми, как и многое другое, поскольку не сумели остановить целеустремленных стрикеров, выбежавших на поле и огорчивших Деяна Ловрена.

    Тем, кто недовольно ворчит по этому поводу, предлагаем подумать о том, что чемпионат мира закончился, а они остались. С чем?

    0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • По теме
  • От Кемпеса до Хёрста. Топ-5 финалов чемпионатов мира
  • 14/07/2018 в 23:57
    •
  • Прогноз
  • «СКА-Хабаровск» — «Армавир»
  • 1,84
  • Завтра в 12:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Варди не удалось спасти положение для сборной Англии
  • Сборная Англии сама отдала победу Хорватии
    • 02:13 12/07/2018     Сборная Франции
  • Франция убила игру, задушила Бельгию и вышла в финал
    • 02:24 11/07/2018     Поль Погба
  • Обесцвеченный. Как Погба пожертвовал собой ради сборной Франции
    • 17:57 14/07/2018
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Уимблдон. Джокович завоевал титул, обыграв в финале АндерсонаРезультаты заключительного игрового дня на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» Вчера в 22:150
  • 20:18
    • Дешам стал третьим в истории чемпионом мира в статусе игрока и тренера
  • 20:07
    • Гарри Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» ЧМ-2018
  • 18:40
    • Джокович обыграл Андерсона в финале Уимблдона
    «Краснодар» Футбол Заточка рогов: «Краснодар» готовится к старту сезонаВсе о подготовке ФК «Краснодар» к новому сезону РФПЛ Вчера в 21:540
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Два финала
  • 6,72
    •
  • 00:17
    • Далич не будет спешить с решением о продолжении работы
  • 23:52
    • Модрич: Работа арбитра в матче с Францией вызывает удивление
  • 23:32
    • Гризманн: Пенальти? Это была рука
    Пьер-Эмерик Обамеянг Футбол Обамеянг устрашает. «Арсенал» начал подготовку к старту сезона«Канониры» одержали победу над «Борхэм Вуд» Вчера в 20:070
  • 17:36
    • «Галатасарай» заинтересовался форвардом ЦСКА
  • 16:51
    • ЦСКА уверенно победил «Бешикташ»
  • 16:06
    • Ташаев помог «Спартаку» обыграть «Пролетер», «Динамо» разгромило «Арминию»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие