Дневник ЧМ-2018. Торжествующие французы и несбывшаяся хорватская мечта

В воскресенье, 15 июля, на чемпионате мира по футболу, завершившемся в России, состоялся финальный матч, в котором сборная Франции одержала победу над командой Хорватии. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стало то, что на планете появился новый чемпион мира — это сборная Франции по футболу, которая второй раз в своей истории выиграла мундиаль.

Вряд ли кого-то слишком сильно удивила победа французов, в противостоянии с Хорватией они были явными фаворитами.

Но, после прагматичного футбола, который подопечные Дидье Дешама показывали весь турнир, вряд ли кто-то ожидал увидеть искрометный финал с шестью забитыми мячами.

Матч и впрямь получился насыщенным — гол 19-летнего игрока, вратарская ошибка, автогол, пенальти — для полноты картины не хватало только удаления.

В результате, сборная Франции сделала последний шаг, которого ей не хватило на домашнем Евро-2016, и подняла над головами заветный трофей. И даже проливной дождь не мог омрачить радость этих парней.

Сборная Хорватии добилась лучшего результата в своей истории, но аппетит приходит во время еды и подопечные Златко Далича мечтали о победе.

И пусть они не завоевали Кубок мира, зато они завоевали сердца болельщиков по всему свету.

Награды нашли героев

ФИФА вручила персональные награды по итогам ЧМ-2018.

Лучшим игроком турнира признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич, ему вручили «Золотой мяч» ЧМ.

В тройку также вошли бельгиец Эден Азар и нападающий сборной Франции Антуан Гризманн.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был назван лучшим молодым игроком ЧМ-2018.

Лучшим вратарем стал голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа — он получил «Золотую перчатку» за наибольшее количество сухих матчей.

«Золотая Бутса» за наибольшее количество голов на чемпионате мира у нападающего сборной Англии Гарри Кейна, наколотившего 6 мячей.

Герой дня

Главным героем дня стал французский нападающий Антуан Гризманн, признанный лучшим игроком матча с Хорватией.

GRIEZMANN HIT EM WITH THE FORTNITE DANCE pic.twitter.com/ZRkojkXwjg — Marina Molnar (@mkmolnar) 15 июля 2018 г.

В первом тайме Антуан заработал опасный стандарт и сам же реализовал его, заставив Манджукича срезать мяч в свои ворота, а также реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Перишича.

Но и после перерыва Гризманн продолжал создавать опасные моменты у ворот Субашича, что привело к третьему голу Франции. Антуан зацепился в чужой штрафной за прострел Мбаппе и отыграл на Погба, чей первый удар пришёлся в Ловрена, а второй стал голевым.

Не обошлось и без противоречивости — есть мнение, что французский форвард «нырнул» в эпизоде, приведшем к штрафному и первому голу. Об этом заявил даже Гус Хиддинк.

Be honest did you think Griezmann dived??? 🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/MoVbd6SwOa — ŞΔŇĐ¥ (@QueenSandy_CFC) 15 июля 2018 г.

Так это, или нет, мы доподлинно не знаем, да и ничего это уже не изменит. Игра Гризманна в матче в любом случае заслужила ему звание героя дня.

К тому же, с 4 голами на мундиале в России он стал лучшим бомбардиром французской сборной на чемпионатах мира с 1958 года. Тогда Жюст Фонтен забил 13 мячей.

Неудачник дня

Главным неудачником сегодняшнего дня стал хорватский нападающий Марио Манджукич, который отрыл счет в матче, срезав головой мяч в свои ворота после подачи со штрафного в исполнении Гризманна.

Кто знает, как повернулась бы игра, если бы хорваты не пропустили довольно быстрый гол и не были вынуждены идти вперед.

Небольшим утешением ему может служить тот факт, что это был первый автогол в истории финалов чемпионатов мира. Вошел в историю.

К тому же, Манджукич улучшил рекорд этого турнира по автоголам, доведя их число до 12. Больше мячей в свои ворота не забивалось никогда и нигде.

Гол дня

Лучший гол дня на счету хорватского полузащитника Ивана Перишича, сравнявшего счет в первом тайме.

После подачи «стандарта» хорваты выиграли три подряд верховых единоборства, Домагой Вида откинул мяч на Ивана Перишича, который легко ушёл от Канте на линии штрафной и мощно пробил в дальний угол.

Сэйв дня

В соревновании лучших вратарей турнира сильнее оказался голкипер сборной Франции Уго Льорис. В том числе и благодаря таким вот сэйвам.

Курьез дня

Впрочем, и на Льориса бывает проруха, как говорится. Вот что случается, когда голкипер слишком рано начинает мысленно праздновать чемпионство.

Замечтавшись при счете 4:1 в пользу Франции, Льорис буквально подарил мяч Марио Манджукичу, подарив заодно надежду хорватам.

Впрочем, он считает, что нет худа без добра.

Второй пропущенный мяч? При счете 1:1 я бы, скорее всего, так не сыграл. Ошибки — часть игры. Эта ситуация случилась при 4:1, когда игра была практически сделана. Важнее, что удалось мне спасти при счете 1:1. А в том эпизоде дело не только во мне — голу предшествовали еще и пасы назад. Мы вообще были шокированы. Вели в финале со счетом 4:1, не имея особо голевых моментов. Мы расслабились. После моей ошибки счет стал 4:2, все проснулись и довели матч до победы Уго Льорис

Инновация дня

В финальном матче чемпионата мира-2018 Франция — Хорватия арбитр Нестор Питана назначил пенальти в ворота хорватов после просмотра видеоповтора.

Судья усмотрел игру рукой в исполнении Ивана Перишича в собственной штрафной.

Это первое использование системы ВАР в истории финалов ЧМ. Правда, и применяется система лишь с нынешнего турнира. Тем не менее, момент исторический.

Празднование дня

Совершенно непонятно почему, но после победы в финале чемпионата мира, в раздевалке сборной Франции началась....мексиканская вечеринка.

¡VIVA MÉXICO CABRO...!🇲🇽 🇫🇷😂

Con un alegre español Pogba y Griezmann celebraron después de ganar la Copa del Mundo. 😆#Rusia2018 #FRA pic.twitter.com/C1S0J3C35T — Mente Futbolera (@somoslamente) 15 июля 2018 г.

Глядеть на то как Поль Погба в сомбреро (в котором на после после награждения щеголял Бенджамен Менди) вместе с партнерами по команде перебирает все известные им испанские слова было странно.

Единственное, что имело какой-то смысл — Антуан Гризманн, передающий привет Карлосу Веле, с которым вместе пылил за «Реал Сосьедад».

Прорыв дня

Хваленые «паспорта болельщиков» и усиленные по поводу прибытия главы государства меры безопасности оказались такими же дутыми, как и многое другое, поскольку не сумели остановить целеустремленных стрикеров, выбежавших на поле и огорчивших Деяна Ловрена.

Тем, кто недовольно ворчит по этому поводу, предлагаем подумать о том, что чемпионат мира закончился, а они остались. С чем?

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