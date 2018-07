Дневник ЧМ-2018. Торжествующие французы и несбывшаяся хорватская мечта

Главным событием дня стало то, что на планете появился новый чемпион мира — это сборная Франции по футболу, которая второй раз в своей истории выиграла мундиаль.

Вряд ли кого-то слишком сильно удивила победа французов, в противостоянии с Хорватией они были явными фаворитами.

Но, после прагматичного футбола, который подопечные Дидье Дешама показывали весь турнир, вряд ли кто-то ожидал увидеть искрометный финал с шестью забитыми мячами.

Матч и впрямь получился насыщенным — гол 19-летнего игрока, вратарская ошибка, автогол, пенальти — для полноты картины не хватало только удаления.

В результате, сборная Франции сделала последний шаг, которого ей не хватило на домашнем Евро-2016, и подняла над головами заветный трофей. И даже проливной дождь не мог омрачить радость этих парней.

Сборная Хорватии добилась лучшего результата в своей истории, но аппетит приходит во время еды и подопечные Златко Далича мечтали о победе.

И пусть они не завоевали Кубок мира, зато они завоевали сердца болельщиков по всему свету.

ФИФА вручила персональные награды по итогам ЧМ-2018.

Лучшим игроком турнира признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич, ему вручили «Золотой мяч» ЧМ.

В тройку также вошли бельгиец Эден Азар и нападающий сборной Франции Антуан Гризманн.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был назван лучшим молодым игроком ЧМ-2018.

Лучшим вратарем стал голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа — он получил «Золотую перчатку» за наибольшее количество сухих матчей.

«Золотая Бутса» за наибольшее количество голов на чемпионате мира у нападающего сборной Англии Гарри Кейна, наколотившего 6 мячей.

Главным героем дня стал французский нападающий Антуан Гризманн, признанный лучшим игроком матча с Хорватией.

GRIEZMANN HIT EM WITH THE FORTNITE DANCE pic.twitter.com/ZRkojkXwjg

В первом тайме Антуан заработал опасный стандарт и сам же реализовал его, заставив Манджукича срезать мяч в свои ворота, а также реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Перишича.

Но и после перерыва Гризманн продолжал создавать опасные моменты у ворот Субашича, что привело к третьему голу Франции. Антуан зацепился в чужой штрафной за прострел Мбаппе и отыграл на Погба, чей первый удар пришёлся в Ловрена, а второй стал голевым.

Pogba's goal for France vs Croatia #MUFC pic.twitter.com/jPJHWemNyW

Не обошлось и без противоречивости — есть мнение, что французский форвард «нырнул» в эпизоде, приведшем к штрафному и первому голу. Об этом заявил даже Гус Хиддинк.

Be honest did you think Griezmann dived??? 🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/MoVbd6SwOa