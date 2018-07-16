Дневник ЧМ-2018. Торжествующие французы и несбывшаяся хорватская мечта

Событие дня
Главным событием дня стало то, что на планете появился новый чемпион мира — это сборная Франции по футболу, которая второй раз в своей истории выиграла мундиаль.
Вряд ли кого-то слишком сильно удивила победа французов, в противостоянии с Хорватией они были явными фаворитами.
Но, после прагматичного футбола, который подопечные Дидье Дешама показывали весь турнир, вряд ли кто-то ожидал увидеть искрометный финал с шестью забитыми мячами.
🇫🇷Мбаппе 👏👏👏— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 июля 2018 г.
Лучший молодой игрок #ЧМ2018 в деле
📺 Лучшие моменты 👉 https://t.co/sBUlKlg9tO pic.twitter.com/iMOUq2GmuP
Матч и впрямь получился насыщенным — гол 19-летнего игрока, вратарская ошибка, автогол, пенальти — для полноты картины не хватало только удаления.
В результате, сборная Франции сделала последний шаг, которого ей не хватило на домашнем Евро-2016, и подняла над головами заветный трофей. И даже проливной дождь не мог омрачить радость этих парней.
🇫🇷🇫🇷🇫🇷— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 15 июля 2018 г.
Браво, Франция! 🏆 pic.twitter.com/goEPHLur00
Сборная Хорватии добилась лучшего результата в своей истории, но аппетит приходит во время еды и подопечные Златко Далича мечтали о победе.
И пусть они не завоевали Кубок мира, зато они завоевали сердца болельщиков по всему свету.
Награды нашли героев
ФИФА вручила персональные награды по итогам ЧМ-2018.
Лучшим игроком турнира признан капитан сборной Хорватии Лука Модрич, ему вручили «Золотой мяч» ЧМ.
В тройку также вошли бельгиец Эден Азар и нападающий сборной Франции Антуан Гризманн.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был назван лучшим молодым игроком ЧМ-2018.
No words needed 😍#WorldCupFinal pic.twitter.com/mhkVLbyHfn— Goal (@goal) 15 июля 2018 г.
Лучшим вратарем стал голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа — он получил «Золотую перчатку» за наибольшее количество сухих матчей.
«Золотая Бутса» за наибольшее количество голов на чемпионате мира у нападающего сборной Англии Гарри Кейна, наколотившего 6 мячей.
Герой дня
Главным героем дня стал французский нападающий Антуан Гризманн, признанный лучшим игроком матча с Хорватией.
GRIEZMANN HIT EM WITH THE FORTNITE DANCE pic.twitter.com/ZRkojkXwjg— Marina Molnar (@mkmolnar) 15 июля 2018 г.
В первом тайме Антуан заработал опасный стандарт и сам же реализовал его, заставив Манджукича срезать мяч в свои ворота, а также реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Перишича.
Но и после перерыва Гризманн продолжал создавать опасные моменты у ворот Субашича, что привело к третьему голу Франции. Антуан зацепился в чужой штрафной за прострел Мбаппе и отыграл на Погба, чей первый удар пришёлся в Ловрена, а второй стал голевым.
Pogba's goal for France vs Croatia #MUFC pic.twitter.com/jPJHWemNyW— Devils Latest (@Devils_Latest) 15 июля 2018 г.
Не обошлось и без противоречивости — есть мнение, что французский форвард «нырнул» в эпизоде, приведшем к штрафному и первому голу. Об этом заявил даже Гус Хиддинк.
Be honest did you think Griezmann dived??? 🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/MoVbd6SwOa— ŞΔŇĐ¥ (@QueenSandy_CFC) 15 июля 2018 г.
Так это, или нет, мы доподлинно не знаем, да и ничего это уже не изменит. Игра Гризманна в матче в любом случае заслужила ему звание героя дня.
К тому же, с 4 голами на мундиале в России он стал лучшим бомбардиром французской сборной на чемпионатах мира с 1958 года. Тогда Жюст Фонтен забил 13 мячей.
Неудачник дня
Главным неудачником сегодняшнего дня стал хорватский нападающий Марио Манджукич, который отрыл счет в матче, срезав головой мяч в свои ворота после подачи со штрафного в исполнении Гризманна.
Кто знает, как повернулась бы игра, если бы хорваты не пропустили довольно быстрый гол и не были вынуждены идти вперед.
⚽️ Goal❗❗ #France 🇫🇷 1-0 #Croatia 🇭🇷— Football GIFs (@FootballGIFs4) 15 июля 2018 г.
Antoine Griezmann scores❗#WorldCup pic.twitter.com/ANhucuJE7S
Небольшим утешением ему может служить тот факт, что это был первый автогол в истории финалов чемпионатов мира. Вошел в историю.
К тому же, Манджукич улучшил рекорд этого турнира по автоголам, доведя их число до 12. Больше мячей в свои ворота не забивалось никогда и нигде.
Гол дня
Лучший гол дня на счету хорватского полузащитника Ивана Перишича, сравнявшего счет в первом тайме.
⚽️ Goal❗❗ #France 🇫🇷 1-1 #Croatia 🇭🇷— Football GIFs (@FootballGIFs4) 15 июля 2018 г.
Ivan Perisić scores❗#WorldCup pic.twitter.com/pCC0AnkdSI
После подачи «стандарта» хорваты выиграли три подряд верховых единоборства, Домагой Вида откинул мяч на Ивана Перишича, который легко ушёл от Канте на линии штрафной и мощно пробил в дальний угол.
Сэйв дня
В соревновании лучших вратарей турнира сильнее оказался голкипер сборной Франции Уго Льорис. В том числе и благодаря таким вот сэйвам.
#France 🇫🇷 vs #Croatia 🇭🇷— Football GIFs (@FootballGIFs4) 15 июля 2018 г.
Great save by Lloris❗❗#FRACRO #FRA #CRO #WorldCup pic.twitter.com/Qpu0O5nOHq
Курьез дня
Впрочем, и на Льориса бывает проруха, как говорится. Вот что случается, когда голкипер слишком рано начинает мысленно праздновать чемпионство.
⚽️ Goal❗❗ #France 🇫🇷 4-2 #Croatia 🇭🇷— Football GIFs (@FootballGIFs4) 15 июля 2018 г.
Critical miss by Lloris, Mario Mandžukić scores❗#FRACRO #FRA #CRO #WorldCup pic.twitter.com/FLu92nP0JG
Замечтавшись при счете 4:1 в пользу Франции, Льорис буквально подарил мяч Марио Манджукичу, подарив заодно надежду хорватам.
Впрочем, он считает, что нет худа без добра.
Инновация дня
В финальном матче чемпионата мира-2018 Франция — Хорватия арбитр Нестор Питана назначил пенальти в ворота хорватов после просмотра видеоповтора.
Судья усмотрел игру рукой в исполнении Ивана Перишича в собственной штрафной.
#France 🇫🇷 vs #Croatia 🇭🇷— Football GIFs (@FootballGIFs4) 15 июля 2018 г.
Referee says...... IT'S A FOUL.#FRACRO #FRA #CRO #WorldCup pic.twitter.com/rTuatEG9WY
Это первое использование системы ВАР в истории финалов ЧМ. Правда, и применяется система лишь с нынешнего турнира. Тем не менее, момент исторический.
Празднование дня
Совершенно непонятно почему, но после победы в финале чемпионата мира, в раздевалке сборной Франции началась....мексиканская вечеринка.
¡VIVA MÉXICO CABRO...!🇲🇽 🇫🇷😂— Mente Futbolera (@somoslamente) 15 июля 2018 г.
Con un alegre español Pogba y Griezmann celebraron después de ganar la Copa del Mundo. 😆#Rusia2018 #FRA pic.twitter.com/C1S0J3C35T
Глядеть на то как Поль Погба в сомбреро (в котором на после после награждения щеголял Бенджамен Менди) вместе с партнерами по команде перебирает все известные им испанские слова было странно.
😂😂 @benmendy23 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/lCn75pRIQv— Equipe de France (@equipedefrance) 15 июля 2018 г.
Единственное, что имело какой-то смысл — Антуан Гризманн, передающий привет Карлосу Веле, с которым вместе пылил за «Реал Сосьедад».
Прорыв дня
Хваленые «паспорта болельщиков» и усиленные по поводу прибытия главы государства меры безопасности оказались такими же дутыми, как и многое другое, поскольку не сумели остановить целеустремленных стрикеров, выбежавших на поле и огорчивших Деяна Ловрена.
#France 🇫🇷 vs #Croatia 🇭🇷— Football GIFs (@FootballGIFs4) 15 июля 2018 г.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#FRACRO #FRA #CRO #WorldCup pic.twitter.com/FQOHJjbMYB
Тем, кто недовольно ворчит по этому поводу, предлагаем подумать о том, что чемпионат мира закончился, а они остались. С чем?