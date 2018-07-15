Заработали вторую звезду. Франция повторила успех 20-летней давности

Сборная Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу 2018 года одержала победу над командой Хорватии со счетом 4:2. По разу в воротах Даниела Субашича расписались Антуан Гризманн, Поль Погба и Килиан Мбаппе. Марио Манджукич успел забить как в свои, так и в чужие ворота. Еще один точный удар на счету Ивана Перишича. Предлагаем узнать, как на это событие отреагировали СМИ.

Автогол Манджукича и рука Перишича

Автор «Советского спорта» Константин Кринский напомнил, как развивались события в первом тайме.

«Встреча началась не очень живо. Первые 15 минут команды прощупывали друг друга в попытках найти слабые места. Французы не желали владеть преимуществом и надеялись на контратаки, а хорваты, с мячом обретающие дополнительную уверенность, старались реализовать еще и территориальный перевес. Но при всем желании Хорватия первой пропустила. На 18 минуте Антуан Гризманн исполнил штрафной удар с правого фланга и попал в голову Марио Манджукичу. Автор победного мяча в полуфинале на этот раз забил в свои, пытаясь срезать мяч на угловой.

10 минут потребовалось сборной Хорватии, чтобы в четвертый раз в плей-офф ЧМ-2018 отыграться. Лука Модрич, исполняя штрафной удар, навесил на дальний угол штрафной, где правый защитник Шиме Врсалько скинул во вратарскую, откуда Манджукич скинул еще дальше. Там уже Домагой Вида подработал мяч для Ивана Перишича, а хавбек "Интера" после подработки смачно пробил с левой в дальний угол.

Но опять не повезло хорватам. После подачи с углового Перишич сыграл рукой в своей штрафной и существенно изменил траекторию мяча. Главный арбитр Нестор Питана указал на "точку" только после просмотра видеоповтора. Гризманн развел мяч и Даниэля Субашича по разным углам», — отмечает Кринский.

Ошибки вратарей

Журналист «Чемпионата» Олег Лысенко отметил, как неуверенно действовали вратари обеих сборных во втором тайме.

«На второй тайм из раздевалок команды вернулись в тех же составах, в которых начинали матч. Новые лица на газоне оказались внезапно. Не сказать, что футболистов появление на поле троицы фриков в полицейской форме привело в восторг. Хорватов оно точно раздосадовало. Пока волонтёры гонялись за непрошенными гостьями, а потом выволакивали под белы руки за кромку, "клетчатые" нервно переминались с ноги на ногу. Им эта пауза совершенно точно не была на руку — а французам позволила перевести дыхание после непродолжительного, но интенсивного штурма соперника.

"Страйкеров" ещё вели подтрибунными коридорами на встречу с настоящей полицией, а Франция уже упрочила своё преимущество. Первый удар Погба хорваты усилиями Ловрена блокировали, но повторным Поль вогнал-таки мяч куда следует.

Уж насколько силён духом Субашич — в противном случае не тащил бы пенальти на регулярной основе — но даже его третий пропущенный мяч, похоже, подкосил морально. В следующем результативном моменте Даниэль сработал больно уж нерешительно — даже не прыгнул толком после удара со средней дистанции Мбаппе.

Впрочем, Льорис четырьмя минутами позже переплюнул хорватского коллегу. Много было смешных голов на этом чемпионате, но таких ещё не видели. Кипер "Тоттенхэма" вздумал "убрать" Манджукича финтом у своей вратарской, а тот, не будь дураком, не купился на замах и наказал французского капитана за самонадеянность», — констатирует Лысенко.

Неслучайное чемпионство

Корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин заявил, что чемпионство сборной Франции никак нельзя назвать случайным.

«Последние минуты финала были нервными, но в то же время были по-футбольному интересными.

Да, Хорватия больше не забила. Да, она оказалась проигравшей в этом матче. Но этот турнир она запомнит, как лучший в своей истории. И множество болельщиков по всему миру влюбились в нее. Хорватия уезжает из России с любовью, вне всяких сомнений.

А Франция уезжает из России в статусе чемпионов. Спустя 20 лет она возвращает себе титул, возвращает себе трофей. Команда Дешама могла кому-то не нравится, могла вызывать негативные эмоции, но никто не вправе назвать ее чемпионство случайным.

Французы в каждом матче были лучше своего соперника, прибавляли от игры к игре и максимально эффективно пользовались своими сильными сторонами и слабыми сторонами соперника. Браво, Франция! Но сегодня хочется, чтобы здравствовала не только Франция, но и Хорватия. И весь тот прекрасный футбол, который мы увидели на Чемпионате Мира в России! Спасибо всем! Это было восхитительно!», — подчеркивает Долинин.

Команда-победитель, команда-убийца

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов подчеркнул, что Франция сыграла в финале именно так, как это было нужно.

«Вопросов нет! Франция — чемпион. Абсолютно заслуженная победа. Команда-победитель, команда-убийца. Никого в России не было лучше. И никто не сделал для победы так много, как сделал Дешам.

Кто сейчас вспомнит, что Хорватия половину матча играла лучше? Когда это вообще что-либо меняло в футболе? Ты можешь быть красавчиком 45-60-70 минут, но ничего кроме лайков это тебе не принесет. Дешаму плевать на то, как оценивают Францию, осуждают ли его прагматичный стиль. Он просто делает результат.

Два стандарта в первом тайме принесли Франции два забитых мяча, а это очень много для финала. И уже не волнует, что на эти голы пришелся только один удар в створ, что хорваты полностью владели территорией и создавали отличные моменты, а Франция сознательно действовала вторым номером.

Техногенный чемпион? Да и пускай. Контратаки Мбаппе, автогол соперника, строгая игра в обороне — замечательно, если это приносит титул. Помог видеоарбитр? Еще лучше! Аргентинский судья долго смотрел телевизор прежде чем указать на точку. А когда указал и Гризманн развел Субашича и мяч, французские болельщики ликовали так, будто Погба только что положил в девятку с тридцати метров. Да здравствует Франция! Трехцветная машина по добыче побед», — пишет Зеленов.

Великая игра Гризманна

Тимоте Крепан в своем материале для France Football выделил игру полузащитника сборной Франции Антуана Гризманна.

«Хладнокровие и точность в самой важной игре в его карьере. Антуан Гризманн не смог по-настоящему зажечь игру, но именно он принимал непосредственное участие в трех первых голах своей команды.

Сначала он выполнил тот свободный удар, после которого Манджукич срезал мяч в свои ворота. Затем реализовал пенальти после трех минут разбирательств, в ходе которых арбитр Питана смотрел видеоповтор. Ну и его передача на Погба, после которой был забит переломный гол.

Итак, по итогам турнира Антуан забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Если на групповом этапе "Гризу" заметно волновался больше всех, то в финале сыграл ведущую роль, навсегда вписав свое имя в историю», — убежден Крепан.

Звезда на века

Доминик Северак из Le Parisien напомнил, что победа на чемпионате мира принесла Франции вторую звезду на футболку.

«После впечатляющей победы в финале "ле блё" завоевали новый титул чемпионов мира. Это случилось спустя 20 лет после того, как Зинедин Зидан и компания добились триумфа на родной земле. Страна ликует и празднует!

Дорога в рай для нас открыта, а двери туда нам распахнули французские футболисты, ведь они настоящие торговцы мечтами. Пользуйтесь этим сполна, это бесплатно! Франция победила в захватывающем матче, в котором хватало противоречивых эмоций, но все четыре гола принесли невероятный вкус сахара и меда.

Как и 20 лет назад, Франция заработала звезду. Вторая звезда будет вышита на футболке. Она останется там на века.

Ну а Дидье Дешам — это намного больше, чем просто тренер, ведь он стал чемпионом мира как наставник и игрок», — замечает Северак. 0