От Кемпеса до Хёрста. Топ-5 финалов чемпионатов мира

Накануне решающего поединка ЧМ-2018 вспоминаем самые лучшие финалы чемпионатов мира.

5. ЧМ-1978, Аргентина — Нидерланды (3:1)

В этом финале сборная Аргентины победила в дополнительное время, но все могло обернуться совсем иначе. «Альбиселестес», казалось, должны выиграть матч в основное время, но только лишь ширина ворот сделала разницу между их поражением от Нидерландов по итогам 90 минут игры и ее продолжением в дополнительное время.

Южноамериканская команда вела в счете после первого тайма благодаря голу от Марио Кемпеса, но вышедший на замену Дик Наннинга восстановил равновесие за девять минут до конца матча. Оставались какие-то секунды перед дополнительным временем, когда Роб Ренсенбринк угодил в стойку ворот Аргентины. Еще один забитый Кемпесом мяч в экстра-тайме и гол от вингера Даниэля Бертони сокрушил голландцев и принес «альбиселестес» их первый титул чемпионов мира.

Финал ЧМ-1978

4. ЧМ-1974, ФРГ — Нидерланды (2:1)

Сборная Нидерландов подходила к этому финалу в качестве главных звезд мундиаля 1974 года, в то время, как Западная Германия, казалось, ехала на ручнике. Матч начался сенсационно, ведь арбитр Джек Тейлор назначил в ворота «Бундестима» пенальти после первой же атаки в игре, прежде чем хоть один немецкий футболист коснулся снаряда — это был первый 11-метровый, назначенный в финале чемпионата мира.

Приговор был успешно исполнен, но многие до сих пор считают, что это сослужило плохую службу Йохану Кройффу и компании. Их соперник сумел сравнять счет еще, а Герд Мюллер отметился победным голом еще до перерыва, после чего голландцы тщетно пытались восстановить равновесие. В итоге вожделенный трофей над головой подняла другая легенда — Франк Беккенбауэр.

Финал ЧМ-1974

3. ЧМ-1986, Аргентина — ФРГ (3:2)

Эта игра стала еще одно, где показал себя знаменитый немецкий характер, хотя в этом финале сборная Аргентины все же сумела выиграть после упущенного перевеса в два гола. Казалось, что ФРГ суждено проиграть, когда счет был 0:2 за 16 минут до конца основного времени поединка.

Тем не менее, забитый Карл-Хайнцем Румменигге мяч вселил надежду в команду Германии, после чего вышедший на замену Руди Фёллер восстановил равновесие на 81-м обороте секундной стрелки. Публика уже готовилась было к дополнительному времени, но блестящая передача от Диего Марадоны на 84-й минуте отправила в прорыв Хорхе Бурручагу, который и принес «альбиселестес» их второй и пока что последний трофей чемпионов мира.

Финал ЧМ-1986

2. ЧМ-1954, ФРГ — Венгрия (3:2)

Значение этого финала трудно переоценить не только в футбольном плане для обеих сборных, но даже — для обеих стран. Безусловный фаворит поединка, сборная Венгрии, повела в счете 2:0 уже на 8-й минуте после точных ударов от Ференца Пушкаша и Золтана Цибора, но уже через два оборота секундной стрелки Макс Морлок дал понять, что немцы не собираются сдаваться на милость легендарной команде «Араньчапат».

Уже на 18-й минуте Хельмут Ран восстановил равновесие, а за шесть минут до конца основного времени (какой злой будет ирония судьбы для Германии через 32 года!) он же сенсационно короновал ее на троне мирового футбола (тогда еще в первый раз). В истории Германии этот матч называется «Бернским чудом», а немецкий политолог Артур Хайнрих считает, что матч знаменовал начало экономического бума в стране, и называет день проведения матча датой рождения Федеративной Республики Германии.

Тем временем, раздосадованные венгры начнут волнения у себя в стране, которые станут прообразом для восстания, грянувшего через два года. В результате него в страну вторгся СССР, после чего погибли как минимум три тысячи венгров, а футболисты знаменитой «Араньчапат» бежали в свободную Европу.

Финал ЧМ-1954

1. ЧМ-1966, Англия — ФРГ (4:2)

В этом финале было всего по чуть-чуть. Было много забитых мячей, менялось лидерство в матче, Германия забила последним касанием в основное время, но проиграла после третьего гола Англии, который до сих пор вызывает споры — пересек ли мяч линию ворот после удара Джеффри Хёрста, или же нет.

До сегодня нет точного подтверждения, что был гол или же его точно не было, хотя немцы и шотландцы без всяких колебаний скажут вам, что сфера не пересекла линию ворот команды ФРГ. Англичане же в ответ могут только улыбнуться, помня, что это их пока что единственный успех на мундиалях.