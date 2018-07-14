«Золотое поколение» завоевало бронзу. Бельгия переписала свою историю

Обновленный центр поля сборной Англии

Владимир Кудряшов в своем материале на Rusfootball.info заметил, что в стартовом составе сборной Бельгии оказались практически все сильнейшие игроки, чего не скажешь об Англии, которая перекроила середину поля.

«Перед матчем ходили слухи, что тренерские штабы обеих команд дадут проявить себя футболистам, которые большей частью проводили этот чемпионат на скамейке запасных. Мартинес порадовал публику, купившую билеты за немаленькие деньги — в основе вышел только один футболист, который до этого сыграл меньше 280-и игровых минут — это Тилеманс.

В составе англичан таких было аж пятеро — защитники Роуз и Джонс, полузащитники Дайер, Делф и Лофтус-Чик. Таким образом полузащита англичан на фоне звёзд мирового уровня в этой линии у бельгийцев выглядела слишком блекло.

После объявления составов стало понятно, на чьей стороне будет территориальное преимущество и процент владения мячом. Но здесь две стороны медали — настроил ли Мартинес своих уставших лидеров на матч, в котором никто не хотел играть или запасные, но свежие игроки сборной трёх львов смогут перебегать, перебороть соперников», — говорится в статье.

Лукаку должен пенять только на себя

Автор «Советского спорта» Евгений Ломоносов сделал акцент на бомбардирской гонке ЧМ-2018, которая осталась за английским форвардом Гарри Кейном, боровшимся с бельгийцем Ромелу Лукаку.

«Журналистов интересовала тема соперничества Гарри Кейна и Ромелу Лукаку. Британец забил шесть мячей, а бельгиец четыре. В очном споре бомбардиры должны были определить обладателя "Золотой бутсы". Других претендентов не оставалось. Да, у французов Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна была в запасе финальная игра, но до того они забили только по три мяча!

Наставник Бельгии Роберто Мартинес признался, что бомбардирская тема его совершенно не волнует: "Мы не обращаем внимания на индивидуальные награды. Ромелу в том числе. В матче с Японией у него был отличный шанс забить, но он выкатил мяч под удар партнеру! Нас интересует третье место. Оно будет лучше любого персонального приза".

До перерыва Лукаку подтвердил слова Мартинеса, показав себя командным игроком. Именно он начал голевую атаку Бельгии, точку в которой поставил Тома Менье: нападающий выиграл подбор за мяч в центре поля и снабдил игровым снарядом забежавшего по левому краю Несара Шадли, после прострела которого был открыт счет в матче. На 11-й минуте Лукаку мог отметиться голевой передачей, но Де Брейне, которого форвард "МЮ" нашел передачей, в штрафной площади накрыли защитники.

В начале второго тайма Лукаку мог выйти один на один с Пикфордом, но не сумел обработать мяч после проникающего паса Де Брейне. Вскоре нападающий был заменен. Лукаку мог достать Кейна в споре бомбардиром. Благодаря Де Брейне. В первом тайме также был момент, когда игрок "Манчестер Сити" делал форварду проникающий пас, но он тоже не обработал мяч. Кевин сделал все, чтобы Лукаку сравнялся с Кейном. Нападающий может пенять только на самого себя», — считает Ломоносов.

Сейв Алдервейрелда

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов отметил блестящий сейв Тоби Алдервейрелда во втором тайме, который помог Бельгии сохранить победный счет.

«В перерыве Саутгейт решился на двойную замену: убрал Роуза со Стерлингом, выпустил Джесси Лингарда и Маркуса Рашфорда. В результате перестановок налево ушёл Делф. Сборная Англии стала эффективнее работать с мячом на чужой половине.

Лукаку тоже довольно быстро покинул поле во втором тайме. Ему так и не удалось приблизиться к Кейну, хотя был ещё один шанс забить. Ромелу выскочил бы один на один после паса Де Брёйне, если бы не подвела обработка мяча левой ногой.

Кейн должен был забивать, когда бельгийцы прозевали аут и передачу от Лингарда, однако лучшему снайперу турнира не повезло. Гарри совсем немного не дотянулся до мяча.

Конечно, защита сборной Бельгии фокусировала внимание на Кейне, из-за чего проспала уже рывок Дайера. Быть бы голу Англии, если бы Тоби "Сломай язык" не совершил один из самых ярких сейвов ЧМ-2018, вынеся мяч с линии», — отмечает Романов.

Историческое достижение

Корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров подчеркнул, что сборная Бельгии добилась исторического результата, впервые в истории заняв третье место на мировых первенствах.

«Весь второй тайм бельгийцы исключительно оборонялись, но на 80-й минуте выдали такую контратаку, что, завершись она голом, абсолютно точно вошла бы в историю чемпионатов мира. Подобную красоту не описать, эту игру в одно касание, пяточки и спасение Джордана Пикфорда... Но свое "дьяволы" взяли двумя минутами спустя, когда Азар уже не оставил шансов вратарю "Эвертона", выскочив с тем один на один.

Бельгия сделала подарок своему тренеру, в пятницу отпраздновавшему 45-летие. "Суонси", "Уиган", "Эвертон" — именно в Англии Мартинес сделал себе имя, как перспективный тренер. Символично, что именно в игре с родоначальниками футбола испанец оказался в элите.

Сборная Бельгии идеально подошла Мартинесу для реализации его игровых принципов. В середняках АПЛ он также предпочитал действовать вторым номером, но без изяществ, на которые способны игроки уровня Де Брюйне, Азара, Мертнеса и дальше по списку.

Самая симпатичная команда ЧМ-2018 возвращается на родину с историческим достижением. Англичане, прыгнувшие выше головы — с деревянной медалью и с осознанием того, что работы еще не початый край», — констатирует Макаров.

Бельгия не изменила себе

Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Дмитрий Зеленов поблагодарил за игру Бельгию, которая, по его мнению, блестяще настроилась на утешительный финал.

«Мы еще раз увидели, как хорош де Брейне — действительно гениальный футболист, чей пас на Лукаку на 56-й минуте надо записать на золотой диск и отправить в музей бельгийского футбола.

Поняли, что даже в играх за бронзу можно героически катиться за мячом, как это сделал Алдервейрелд после выхода один на один Дайера — Тоби вынес мяч с ленточки. Ну, и конечно, убедились, что бельгийское поколение действительно классное. Гол Азара — глоток свежего воздуха в прагматике плей-офф.

Да и вся Бельгия такая. Спасибо этой команде за то, что не испугалась играть в футбол даже в самых ответственных матчах. Не изменила себе, это дорогого стоит. Однажды такой подход принесет и золото», — убежден Зеленов. 0