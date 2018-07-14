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    ЧМ-2018. Бельгия — Англия 2:0Фотогалерея: ЧМ-2018. Бельгия — Англия 2:0
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    Сборная Бельгии победила Англию и заняла третье место на ЧМ-2018

    Бельгия — Англия 2:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Англии Футбол Англии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Бельгии одержала победу над командой Англии в матче за третье место на чемпионате мира по футболу.

    Эден Азар
    Эден Азар
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    Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

    «Красные дьяволы» вышли вперед уже на 4-й минуте, когда Ромелу Лукаку отдал пас на фланг на Насера Шадли, а тот зряче прострелил в центр вратарской, где Тома Менье опередил защитника и с пары метров поразил цель.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В оставшееся до перерыва время хорошие моменты были у Кевина Де Брейне и Тоби Алдервейрелда, однако в первом случае «трех львов» спас Джордан Пикфорд, а во втором мяч пролетел выше ворот.

    Во второй половине встречи англичане стали рисковать, за что едва не поплатились на 57-й минуте, когда Лукаку мог выйти один на один с вратарем, если бы смог обработать мяч после передачи Де Брейне.

  • ЧМ-2018. Бельгия — Англия 2:0
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    • На 70-й минуте уже Англия создала момент. Эрик Дайер, обыгравшись с Маркусом Рашфордом, выскочил один на один с Тибо Куртуа и исполнил мягкую подсечку, но в последний момент мяч с «ленточки» вынес Алдервейрелд.

    Еще через три минуты тот же Дайер опасно бил головой, однако немного не попал в створ ворот.

    Окончательно все вопросы о победителе были сняты на 82-й минуте. Де Брейне исполнил отличный пас за спину Джону Стоунзу, Эден Азар легко убежал от защитника, сблизился с Пикфордом и точно пробил в ближний угол.

    Сборная Бельгии впервые в своей истории заняла третье место на чемпионате мира. Ранее ее лучшим достижением было четвертое место.

    Напомним, что в финальном матче 15 июля в «Лужниках» сыграют команды Франции и Хорватии.

    ЧМ-2018. Матч за третье место
    Бельгия — Англия — 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — 4 Менье, 2:0 — 82 АзарБельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, Витцель, Шадли (Вермален, 39), де Брейне, Тилеманс (Дембеле, 78), Азар, Лукаку (Мертенс, 60)Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз, Роуз (Лингард, 46), Магуайр, Делф, Лофтус-Чик (Алли, 84), Стерлинг (Рэшфорд, 46), Дайер, Триппьер, КейнПредупреждения: Стоунз (52), Магуайр (76)
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