Бельгия — Англия 2:0, обзор матча

Сборнаяодержала победу над командойв матче за третье место на чемпионате мира по футболу.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0.

«Красные дьяволы» вышли вперед уже на 4-й минуте, когда Ромелу Лукаку отдал пас на фланг на Насера Шадли, а тот зряче прострелил в центр вратарской, где Тома Менье опередил защитника и с пары метров поразил цель.

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В оставшееся до перерыва время хорошие моменты были у Кевина Де Брейне и Тоби Алдервейрелда, однако в первом случае «трех львов» спас Джордан Пикфорд, а во втором мяч пролетел выше ворот.

Во второй половине встречи англичане стали рисковать, за что едва не поплатились на 57-й минуте, когда Лукаку мог выйти один на один с вратарем, если бы смог обработать мяч после передачи Де Брейне.

На 70-й минуте уже Англия создала момент. Эрик Дайер, обыгравшись с Маркусом Рашфордом, выскочил один на один с Тибо Куртуа и исполнил мягкую подсечку, но в последний момент мяч с «ленточки» вынес Алдервейрелд.

Еще через три минуты тот же Дайер опасно бил головой, однако немного не попал в створ ворот.

Окончательно все вопросы о победителе были сняты на 82-й минуте. Де Брейне исполнил отличный пас за спину Джону Стоунзу, Эден Азар легко убежал от защитника, сблизился с Пикфордом и точно пробил в ближний угол.

Сборная Бельгии впервые в своей истории заняла третье место на чемпионате мира. Ранее ее лучшим достижением было четвертое место.

Напомним, что в финальном матче 15 июля в «Лужниках» сыграют команды Франции и Хорватии.