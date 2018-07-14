Обесцвеченный. Как Погба пожертвовал собой ради сборной Франции

Победа Франции над Бельгией в полуфинале ЧМ-2018 (1:0) была одним из тех случаев, когда вы спрашиваете — разные люди точно смотрели одну и ту же игру? Член технического комитета ФИФА в разговоре с репортером, выразил такое мнение: «Если бы у этого игрока была другая фамилия на футболке, он бы не вышел на поле. Он проводит весь этот турнир не на своем уровне».

Незадолго после этого главного тренера сборной Франции попросили поделиться впечатлением от выступления этого же игрока. Он назвал его «монстром», добавив, что игрок, о котором идет речь, был «сильным, креативным, точным, умным, а также стал одной из движущих сил этой команды». «Он был повсюду, абсолютно везде», — добавил Дешам.

Парень, о котором они говорили — это Поль Погба. Понимайте это, как хотите.

В некотором роде этот диссонанс является эхом двух сезонов Погба в «Манчестер Юнайтед». Некоторые по-прежнему считают его громкой и пустой тратой денег, неудачником, который, будучи одним из пяти самых дорогих игроков мира, не соответствует своей цене. Если же они будут просто снисходительными, то скажут, что 105 миллионов евро, которые «МЮ» заплатил за Погба — это обременительно. В другом случае, они просто отметят, что он никогда был достаточно хорош, а его трансфер — это результат работы СМИ и его агента Мино Райолы.

Поль Погба в «МЮ» GettyImages

Кто-то будет защищать Погба, приводя тот факт, что лишь четыре игрока АПЛ в прошлом сезоне отдали больше голевых передач, чем француз (все они играют за «Манчестер Сити»), а также отмечая то, что ожидания СМИ необоснованно завышены, ведь это «Манчестер Юнайтед», а тренер Погба Жозе Моуринью не может выжать из него все самое лучшее.

В любом случае игнорировать Погба сложно. Игрок с его физическими данными, с его техническими навыками всегда будет на виду. Медиа окружили его. Со своим умением говорить на четырех языках (на родном французском, итальянском, английском и даже испанском, хотя он никогда не жил там) и отсутствием банальности в ответах Погба привлекает к себе все больше внимания. Точно так же, как это внимание привлекают его присутствие в соцсетях и до недавнего времени его стрижка.

Как раз с прически можно и начать. Это отличная метафора для его выступления на чемпионате мира. Мы привыкли видеть на голове у этого парня полную гамму дизайна, форм и цветов, и все это исчезло в России, превратившись в некое подобие армейской стрижки, которую парикмахер может сделать вам за 30 секунд. Это не вызывающая и не разноцветная стрижка, там не на что смотреть — лишь аккуратно подстриженные волосы.

Если вам интересно — он все равно взял своего личного парикмахера для этой стрижки. Этот же парикмахер подстриг большую часть его товарищей по команде.

Эта прическа несет в себе очень простое послание — я не хочу выделяться. Я просто один из парней. Я здесь, чтобы заниматься своим делом и ни для чего больше. Не нужно смотреть на мои волосы, просто наблюдайте за тем, как я играю в футбол, а еще лучше — за тем, как играет в футбол моя команда.

Это самое разительное изменение по сравнению с предыдущим большим турниром для сборной Франции — Евро-2016. Они были принимающей стороной, а Погба был суперзвездой, которая играла на турнире после выхода в финал Лиги чемпионов и которую отправляли из «Ювентуса» на «Олд Траффорд».

Погба на Евро-2016 GettyImage

Дешам убрал Погба из стартового состава после тусклой игры в матче-открытии Евро-2016, но затем вернул его. Начиная с четвертьфинала, Погба был великолепен и являлся очень важной частью французского механизма. Если его и критиковали, то лишь за то, что он пытался сделать слишком многое. В финале против Португалии были моменты, когда он выглядел, как Буч и Сандэнс два в одном.

В этот раз его роль выглядит приглушенной. Погба располагается рядом с исконно оборонительным полузащитником Н'Голо Канте и преимущественно занимается разрушительной работой. Это партнерство маленького и большого парней (Погба на 25 сантиметров выше Канте).

Часто к ним присоединяется Блез Матюиди, и это трио становится настоящей бригадой по сносу зданий. У Дешама горят глаза, когда он описывает ту работу, которую проделывают эти игроки. Что и неудивительно, учитывая, что Дешама в свое время прозвали «водоносом» из-за того, что его трудолюбие освобождало Зинедина Зидана от оборонительных обязанностей.

Поль Погба, Н'Голо Канте и Блез Матюиди GettyImages

Очевидно, что Погба был эффективен, но в той же степени это говорит о том, что нам редко удается видеть его креативность и непредсказуемость. Он демонстрирует быстроту своих ног и диапазон передач только тогда, когда оказывается на заключительной трети поля (что происходит не очень часто). В остальном же на протяжении большей части матча он занимается стандартной рабочей процедурой. Это как если клонировать Стивена Н'Зонзи, и наблюдать за тем, как парень с его способностями чувствует себя так, как будто сидит в «Феррари» в пробке рядом с минивэнами и «Вольво». Безусловно, Погба может делать это, но это не совсем приносит удовольствие.

Конечно, Дешам поспорит и скажет, что Погба ставит команду на первое место и следует инструкциям для большего блага. Безусловно, он прав. Или лучше сказать, что он прав в том смысле, что Погба приносит себя в жертву тому, что, как верит Дешам, является большим благом. Сможет ли консерватизм тренера в итоге навредить Франции, нам еще предстоит увидеть. На данный момент это работало. Но для нейтрального болельщика Франция, за исключением стандартов, создает очень мало, а их контратаки немного удручают.

Но Франция, как и Погба, сделала ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы ответить на все вопросы, которые были адресованы команде по ходу этого турнира. Они преодолевали раунд за раундом с хладнокровием и эффективно. Что очевидно, так это то, что эта версия Погба — это не игрок, который стоит больше ста миллионов евро. Преимущественно по той причине, что ему не позволяют им быть. И это нормально. Команда превыше всего, ведь так, Дидье?

Дидье Дешам GettyImages

Дешам не может не знать, на что способен Погба. Он это это видел и помнит об этом. Однако прямо сейчас в этом не было необходимости. Если что-то пойдет не так в матче против Хорватии, и «трехцветные» будут уступать, если Дешам окажется в чрезвычайной ситуации, которая говорит «разбейте стекло», тогда он позволит Погба делать вещи.

Возможно, волосы Погба изменят цвет, а всякие рисунки и дизайн внезапно и волшебным образом вернутся прямо в тот момент, когда он будет находится на поле. И тогда мы сможем увидеть того Погба, которого мы видели на поздних стадиях Евро-2016, но с другим итоговым результатом (если вы фанат сборной Франции).

Если этот чемпионат мира что-то и продемонстрировал, так это то, что у Погба не такое уж и большое эго и, вопреки предположениям многих, он может быть в высшей степени управляем тренером. Остается только надеяться, что когда он вернется в клуб, то не забудет о том, что именно в первую очередь делает его тем Погба, которого мы знаем. 0