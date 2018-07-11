Франция убила игру, задушила Бельгию и вышла в финал

Сборная Франции нанесла поражение команде Бельгии в полуфинальном матче ЧМ-2018, который прошел в Санкт-Петербурге. Единственный мяч во втором тайме ударом головой забил защитник Самюэль Юмтити.

Выжидающая Франция и скоростной Мбаппе

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что Франция должана была открывать счет еще до перерыва, благодаря моментам, созданным скоростными прорывами Килиана Мбаппе.

«В первые полчаса команда Мартинеса выглядела интереснее. Она была гибкой, быстрой, атаковала большими силами. Азар как минимум дважды имел возможность забить. В одном эпизоде умница Кевин Де Брёйне вырезал передачу на капитана ровно в ту секунду, когда Эден мог избежать офсайда и вылететь к воротам, а в другом сам Азар ушёл на дриблинге от Павара. "Трёхцветным" повезло.

Сборная Франции словно выжидала, однако в последние 15 минут первого тайма создала несколько голевых моментов. Команда Дешама стала чаще перехватывать мяч в центре поля и на своей половине, доводить мяч до нападающих. Казалось, что вице-чемпионы Европы всё-таки недостаточно задействуют Мбаппе, хотя его фантастическая скорость вкупе с техникой, безусловно, самое опасное оружие "трёхцветных".

В первом тайме Мбаппе было не остановить Getty Images

До перерыва Килиан совершил всего 24 касания мяча, при этом выдал четыре ключевые передачи! Больше, чем любой другой игрок. Оливье Жиру и Антуан Гризманн должны были забивать с передач нападающего ПСЖ, но теперь повезло бельгийцам».

Глухая защита

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов отмечает умелую игру сборной Франции в обороне — в ущерб зрелищности и интересности.

«Голы со стандартов — одна из примет этого чемпионата мира. Франция вышла вперед после углового уже на 51-й минуте. Означало ли это, что второй тайм будет гораздо более безбашенным, чем первый?

В теории — да. На практике французы закрылись наглухо, не оставили сопернику ни одной лазейки, и все бельгийские подходы сводились к подачам с флангов. Чуть опаснее было там, где находился Азар, но по большому счету выключили и его, и Шадли, и потом уже вышедшего на замену Мертенса.

То, что сделали с Лукаку, вообще трудно поддается объяснению. Гениального гиганта, который до этого разрывал всех, просто не было на поле. Мяч в штрафную не доходил, невнятные забросы и редкие попытки дальних ударов — все, что тревожило французов. Они методично оборонялись, бросали в контратаки Мбаппе и ждали, пока кончится основное время.

Лукаку не дали сделать ничего Getty Images

Франция убила эту игру, задушила Бельгию и вышла в финал. Такой теперь футбол — нравится вам он или нет, лучше пока не придумали».​

Организованная Франция

Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ломоносов восхищается тому, как Дидье Дешам выстроил игру в обороне.

«Так организованно, как Франция, всей командой на ЧМ-2018 не защищается больше ни одна сборная. И это заслуга Дидье Дешама. Будучи футболистом, он был бойцом. Сейчас "трехцветные" напоминают Дешама-игрока. При обороне во всех членов команды вселяется бесстрашие Рафаэля Варана и вездесущность Н’Голо Канте — двух главных разрушителей "трехцветных", если выбирать по одному из двух линий.

Умение игрока работать на команду для Дешама затмевает все остальное. В том числе голевую производительность. Жиру не забил ни одного гола за 465 минут! Но тренер с восторгом описывает пользу, которую спортсмен приносит: "Он очень щедрый нападающий. Видели, как форвард сделал голевой пас одним касание в игре с Аргентиной? Оливье также создает зоны Мбаппе и Гризманну. А еще пашет в обороне".

У наставника и мысли нет, чтобы не включать в плей-офф форварда "Челси" в стартовый состав. И тот доверие отрабатывает. И матч с Бельгией отличный пример.

Дешам доволен игрой Жиру Getty Images

Отбирая мяч, "трехцветные" молниеносно атакуют. Быстрыми наступлениями нынешняя Франция напоминает "Монако" Леонарду Жардима образца сезона-2016/17, когда "монегаски" добрались до полуфинала Лиги чемпионов. Когда о таком сравнении перед четвертьфиналом удалось спросить Дешама, он был непоколебим: "Нет-нет, у нас свой стиль. Мы играем по-другому. У нас иная система построений".

Ну, точно — тренер прав, системы разные. Хоть схема и одна — 4-4-2. Матчи Франции с Уругваем и Бельгией на это указали. "Монако" не задействовал при обороне двух форвардов у своей штрафной, как то делает Франция! Жардим не выстраивал такую непреодолимую защитную линию, какую строит Дешам!»

На месте Бельгии должна быть Бразилия

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров, разочарованный первым полуфиналом, горюет по выбитой бельгийцами в четвертьфинале Бразилии.

«Самая забивная команда ЧМ-2018 и не менее, а может даже и более талантливая сборная Франции выдавали действо, мало соответствующее вывеске. Моменты создавались, но большую часть времени команды перестраховывались.

В перерыве подоспела любопытная информация: пошел восьмой час нахождения на поле в составе "трехцветных" Оливье Жиру и все это время он ни разу не пробил в створ! Еще раз! Речь не о Федоре Смолове, а об основном нападающем полуфиналиста ЧМ-2018, который принял участие во всех матчах сборной, лишь дважды проведя на поле меньше 90 минут. Начался второй тайм. Любимчик Дидье Дешама продолжил испытывать судьбу. На 85-й минуте его мучения завершились: так и не пробив в створ, форвард "Челси" покинул поле.

Жиру идет на рекорд Getty Images

Игра Бельгии разочаровала настолько, что даже стало немного обидно: будь на их месте бразильцы с их потрясающими болельщиками, мы бы точно стали участниками красочного карнавала. Не знаю, как вы, а я поймал себя на мысли, что очень хочу получить от второго полуфинала ЧМ-2018 абсолютно другие эмоции. Англичане и хорваты, не подкачайте!»

Сборной Франции нет равных на ЧМ-2018

Обозреватель Sport24 Максим Алланазаров уже готов вручить французской команде золотые медали чемпионата мира.

«Команда Дидье Дешама показывает самый техничный и сбалансированный футбол на этом чемпионате мира, хотя кажется, что максимальные обороты французы включали только один раз — когда проигрывали по ходу матча Аргентине.

Думаю, французы особенно не парятся, против кого им предстоит сыграть в финале. Уставшие хорваты или не выглядящие монолитными англичане, скорее всего, ничего не смогут противопоставить Мбаппе и компании.

По сравнению с последним чемпионатом Европы французы добрали того класса, которого им не хватило, чтобы обыграть в финале португальцев. Нынешняя команда значительно добавила в технике и выглядит тактически значительно более гибкой.

Защитники Франции отработали на пятерку Getty Images

Нынешний успех Франции не заслуга одного Мбаппе. Травма капитана Лорана Косельни, как ни странно, уменьшила нервозность в центральной линии обороны. Умтити и Варан выглядят абсолютно спокойными, качественно выполняют свою работу и практически не допускают индивидуальных ошибок. По сравнению с чемпионатом Европы фланги команды также претерпели значительные изменения: ушедшие Эвра и Санья уступили место молодым Павару и Эрнандесу, которые в любой момент готовы разогнать атаку с краев и быстро доставить мяч до любого игрока группы атаки.

Гризманн пашет в центре и органично дополняет центральный кулак, состоящий из Погба, Матьюди и Канте. При таком подборе игроков даже сомнительная фигура Жиру или Бензема не сможет испортить всей отточенности действий полузащиты».

Дешам заставил всех пахать в обороне

Аналитик «Чемпионата» Сергей Титов привычно разбирает тактику команд, отмечая, что у Дидье Дешама в обороне отрабатывают даже те, кто в клубах этим не занимаются.

«Прагматизм — главная фишка сборной Франции, но его крутость в том, что Дешам подчинил оборонительной работе даже тех, кто выполняет её нечасто или не делает вообще. Три тактических факта объяснят тезис:

1. Килиан Мбаппе, плохо контролирующий фланг в клубе без мяча, весь первый тайм правильно выбирал позицию, чтобы перекрыть центральным защитникам (в первую очередь Вертонгену) линию паса на Азара.

2. Антуан Гризманн делает много оборонительной работы и в "Атлетико", и в сборной, но это всегда вызывает удивление — ни один игрок с такими креативными задатками не отрабатывает без мяча так много. Против Аргентины Гризманн много мешал Лео Месси. Против Бельгии — Муссе Дембеле. Он считается одним из самых мозговитых игроков мирового футбола, но сегодня он был съеден и сделал всего 29 передач.

3. Поль Погба, который всегда и у всех тренеров ленился работать без мяча — в том числе у требовательного Жозе Моуринью, опускался в свою штрафную, чтобы мешать в воздухе Маруану Феллайни. И дал пробить по воротам Льориса всего однажды.

В обороне отрабатывал и Погба Getty Images

Кажется, единственный способ победить эту сборную Франции — забить первой и включить её режим: плотно сесть назад, терпеть и искать момент для контратак. Любой другой план обречён на провал. Франция прошла уже два раунда плей-офф, толком не показав в атаке ничего. Гораздо важнее, что соперники "трёхцветных" показали ещё меньше».

Такая изменчивая Франция

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев рассуждает о бразильском ноу-хау, подхваченном французами.

«Команда-рационалистка на групповом этапе, делавшая в каждом матче минимум только самое необходимое. Команда-распашонка в обмене ударами с Аргентиной. А потом, начиная с четвертьфинала, — команда безошибочного тактического расчета и идеальной организации. Вот как менялась, перерождалась даже, Франция на этом чемпионате.

И каким макаром Дешам ловко застегнул мелькнувшую было распашонку на все пуговицы, знает, наверное, только он. Потому что все его основные защитники пребывают в возрасте от 22 лет до 25 — считайте, младенческом еще для работников тыла!

Признаться, такой вот рассудительной игры против таранной Бельгии я больше ждал от Бразилии, чем от Франции. Игры терпеливой и аритмичной, с расчетом на то, что в нужный момент отточенное техническое мастерство скажет свое слово. Но Бразилия почему-то понеслась куда глаза глядят.

Дешам — кузнец победы Франции Getty Images

А Франция предъявила образец аритмии. И как не вспомнить, что уже в который раз сравнение с Бразилией оказывается в пользу Франции — ведь именно она сталкивала многократных чемпионов мира с победного маршрута и в 1998-м, и в 2006-м».

Жара в финале, да не та

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов иронизирует над французскими игроками, устроившими из затягивания времени на последних минутах настоящее шоу.

«Впрочем, даже незаполненный стадион визжал, когда команда Дидье Дешама открыла счет. На трибунах уже зашушукались, что вот сейчас-то начнется жара. И действительно. Блез Матюиди несколько раз падал на газон, дожидался врачей с носилками, а потом вставал.

Мбаппе включил капризного ребенка и при случае падал или откидывал предназначавшийся бельгийцам мяч. Из голевых же моментов, кроме дальнего удара Акселя Витселя, ничего серьезного не произошло. Неспроста финальный свисток затерялся в посвистывании некоторых умельцев на трибунах.

Франция вышла в финал, хоть и показала нечто похожее на игру против Дании (0:0), а единственную за 61 матч ЧМ нулевую ничью чуть ли не в один голос называют самым скучным матчем турнира. Бельгийцы же прервали ту самую серию команд, проходивших Бразилию.

В конце матча Мбаппе было не поднять Getty Images

"Красные дьяволы" могут даже не возвращаться на базу в Подмосковсье, а остаться в Петербурге до выходных, когда пройдет матч за 3-е место. Тем более что Аксель Витсель тогда точно успеет показать партнерам город. Не зря же он пять лет за "Зенит" играл».

Золотое поколение снова ничего не выиграло

Автор «Евроспорта» Данил Тармасинов поет панихиду сборной Бельгии, в очередной раз не оправдавшей возложенные на нее надежды.

«Бельгия снова ничего не выиграет с золотым поколением, их чемпионское окно захлопнулось с прыжком Умтити и ошибкой Феллайни. Но в этот конкретный раз им не повезло — важнейший матч совпал с кошмарным днем Де Брёйне и вызванным этим перформансом Лукаку.

Бельгийцы уже никогда не достигнут многолетнего доминирования — для династии нужно было побеждать на проходном Евро-2016 и дожимать Францию в Петербурге. Они не регенерируют новых игроков, за Азаром с Де Брёйне не появляются свежие гении, как за Хави с Иньестой — последними представителями золотой мафии. Похоже, бельгийская система извергла все таланты и больше не разродится, поэтому высшим достижением сборной так и останется бронза чемпионата-2018.

Радость победителей, печаль проигравших Getty Images

У Франции появился шанс снова стать королями мира — второй раз за 20 лет, третья возможность за это время. Никаких сомнений, что у них получится: они еще толком не забивали с игры, а уже в шаге от титула, плюс костяк помнит проигрыш Португалии в 2016-м. Для Бельгии поражение превратится в опыт. Опыт, который им никогда не понадобится в финале».

Не хороните Бельгию

Спортивный журналист и комментатор Станислав Минин в свое телеграм канале отказывается считать выступление Бельгии неудачным.

«Бельгия повторила свой лучший результат на чемпионатах мира. Как минимум. Еще недавно она на них не пробивалась.

Бельгия выиграла у Бразилии, причем выиграла тактически. Перед чемпионатом мира и даже после первых матчей ее нельзя было заподозрить в тактической гибкости.

У Бельгии амбициозная модель игры. Некоторые ее игроки, например, Лукаку, раскрылись по-новому. Некоторые, например, Шадли и Де Брёйне, чуть ли не в каждом матче получали новое игровое задание и выполняли его.

Бельгия — команда, у которой есть свой атакующий стиль. Этого очень сложно добиться, готовя сборную, а не клубную команду.

Бельгия прибавила за четыре и даже за два года. Она не была претендентом ни на какие титулы, а сейчас она им стала.

Бельгия еще покажет себя Getty Images

Бельгия придумала, как ей играть со сборной Франции. Азар нагружал фланг Павара, в том числе и при помощи Де Брёйне, пока Погба не заиграл на подстраховке. Бельгия создала голевые моменты. Францию спас Льорис.

Бельгия играла подряд с двумя лучшими командами чемпионата. Самыми организованными, сбалансированными, уверенными в себе. Одну обыграла, второй проиграла.

Всем бы так терять поколения, как Бельгия!»

Франция стала похожа на «Атлетико»

Спортивный журналист Вячеслав Палангин в своем телеграм канале находит достоинства и недостатке в оборонительной игре Франции.

«Великий Фергюсон говорил, что атака выигрывает матчи, а защита выигрывает титулы. Его теорию легко опровергнуть статистикой (в четырех чемпионских сезонах у его "МЮ" был 4-й, 4-й, 5-й и 6-й показатель по пропущенным мячам в АПЛ), но к Франции она подходит идеально. За шесть матчей на ЧМ допустили только три явных момента у своих ворот, из них — только один с игры. Ничего не позволили создать Бельгии — лучшей команде по этому показателю.

Безусловно, на надежности сказалась куча дополнительных факторов: дисциплинированность Жиру и Гризманна без мяча (сегодня затравили Дембеле, например), идея Дешама с центральным полузащитником слева (Матюиди или Дембеле) и осторожная пара фулбеков (Павар и Эрнандес вместо Сидибе и Менди). Но удивительно, что защита, из которой год назад регулярно играл за сборную только Варан, так круто отвечает на вызовы.

В какой-то степени Франция стала похожа на "Атлетико". В этом и плюс, и минус работы Дешама. Минус — потому, что такая талантливая команда заслуживает более привлекательного стиля. Плюс — потому, что крайне тяжело заставить такую талантливую команду играть так надежно. В этом что-то есть от Франции-98». 0