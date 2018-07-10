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    Дневник ЧМ-2018. Франция в финале, непробиваемый Льорис и ныряльщик Мбаппе

    О главных событиях двадцать второго игрового дня на чемпионате мира по футболу в России

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    Сборная Франции ликует
    Сборная Франции ликует
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    Во вторник, 10 июля, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялся первый полуфинальный матч: сборная Франции обыграла Бельгию. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.
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    Событие дня

    Главным событием дня стало то, что на чемпионате мире стал известен первый финалист — сборная Франции, которая ждет своего соперника: Англию или Хорватию.

    Чем ближе к финалу, тем выше цена ошибки, поэтому поединок двух самых бегущих и забивающих команд на турнире оказался скуп на голы и весьма прагматичен.

  • ЧМ-2018. Франция — Бельгия 1:0
  • 94 фото
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    • Дидье Дешам выстроил безупречную оборону, по-гроссмейстерски разменял Поля Погба на Маруана Феллайни и сделал ставку на скорость Мбаппе, через которого строились стремительные контратаки.

    Это, а также креативность Гризманна, позволило французам создавать острые моменты с первой и до последней минуты. Правда, единственный гол все равно был забит после стандарта.

    Франция — первый финалист

    Франция победила уверенно, не дав оппонентам ни шанса и вышла во второй финал крупного турнира подряд, в надежде, что на мировом первенстве ей повезет больше, чем на европейском. Все резоны для таких надежд у нее есть.

    Герой дня

    Главным героем дня стал Самюэль Юмтити — и не только потому, что забил победный гол, но потому, как выполнял свои непосредственные обязанности.

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    • Именно такого вот Юмтити не хватило Бразилии в четвертьфинале — при поддержке Варана, защитник умело разбирался с Лукаку и приходящими в центральные зоны Азаром и Де Брюйне, перехватывая прострелы, не давая гиганту-форварду зацепиться за мяч.

    В результате безукоризненной игры Юмтити и его партнеров в обороне, бельгийцы в два раза реже французов били по воротам, и реже попадали в створ.

    Неудачник дня

    Главным неудачником дня стал Оливье Жиру. Нападающий сборной Франции, постоянно выходящий в стартовом составе, еще не забил ни одного мяча на мундиале.

    Оливье Жиру

    Матч с Бельгией запомнился целой россыпью нереализованных моментов в его исполнении, включая выход один на один с воротами в первом тайме — и ни одного удара в створ.

    А во втором тайме партнеры организовали шикарнейшую атаку в касание, закончившуюся изящным пасом пяткой от Мбаппе — только для того, чтобы Жиру пальнул в упор выше ворот.

    Нельзя сказать, что все удары Жиру шли мимо створа, иногда из блокировали защитники, но в целом форвард французов был в этом матче еще более невезуч, чем обычно.

    «Когда ты понимаешь, что вышел в финал, а твой основной форвард — Оливье Жиру».

    Гол дня

    Никакого выбора тут нет — гол Самюэля Юмтити стал единственным и пока самым важным голом для сборной Франции на этом турнире.

    На 51-й минуте Юмтити выскочил на подачу Гризманна с углового, опередив Феллайни, и головой срезал мяч в дальний угол.

    Забив Бельгии, Самюэль Юмтити перекрыл рекорд Жюста Фонтена и стал самым молодым автором гола сборной Франции в полуфиналах ЧМ — 24 года, 7 месяцев и 26 дней.

    Отметим, что Юмтити стал уже третьим защитником французов, которые забили голы на мундилае — ранее отличались также Бенжамен Павар и Рафаэль Варан.

    До этого три защитника забивали за сборную Франции на чемпионате мира только на победном турнире в 1998 году. Тогда отличились Бишенте Лизаразю, Лоран Блан и Лилиан Тюрам.

    Сэйв дня

    В этой рубрике конкурентов у голкипера сборной Франции Уго Льориса сегодня не было. Соперники несколько раз заставили по-настоящему блеснуть вратаря, совершив выдающиеся сэйвы.

    Один из них стал самым ярким событием первого тайма. На 21-й минуте матча Феллайни зацепился за мяч после навеса с углового и оставил его Тоби Алдервейрелду, который с разворота пробил в левый угол — Льорис в красивом прыжке отразил выстрел.

    Противоречивость дня

    19-летний Килиан Мбаппе уже успел стать лидером атак сборной Франции, забив три мяча и создав бесчисленное множество моментов.

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    • Его скорость и техника заставляет болельщиков восхищаться, особенно когда он изобржает нечто подобное у штрафной соперника.


    В то же время, у молодого игрока есть и куда менее приятные черты, которые он ярко проявил в концовке матча с Уругваем, своей яркой симуляцией едва не вызвав драку на поле.

    В концовке матча с Бельгией, когда Франция начал откровенно сушить игру и тянуть время, Мбаппе вновь проявил себя не с лучшей стороны, из-за чего вновь едва не началась стычка на поле.

    Француз активно мешал бельгийцам вбросить аут на последних минутах, за что получил сначала по шее от игроков соперника, а потом еще и желтую карточку от арбитра.

    Впрочем, это не возымело особого действия — спустя пару минут Мбаппе изобразил такой нырок, после которого пора забыть о катящемся Неймаре. Все для победы!

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