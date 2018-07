Дневник ЧМ-2018. Франция в финале, непробиваемый Льорис и ныряльщик Мбаппе

Во вторник, 10 июля, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялся первый полуфинальный матч: сборная Франции обыграла Бельгию. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стало то, что на чемпионате мире стал известен первый финалист — сборная Франции, которая ждет своего соперника: Англию или Хорватию.

Чем ближе к финалу, тем выше цена ошибки, поэтому поединок двух самых бегущих и забивающих команд на турнире оказался скуп на голы и весьма прагматичен.

Дидье Дешам выстроил безупречную оборону, по-гроссмейстерски разменял Поля Погба на Маруана Феллайни и сделал ставку на скорость Мбаппе, через которого строились стремительные контратаки.

Это, а также креативность Гризманна, позволило французам создавать острые моменты с первой и до последней минуты. Правда, единственный гол все равно был забит после стандарта.

Франция — первый финалист Getty Images

Франция победила уверенно, не дав оппонентам ни шанса и вышла во второй финал крупного турнира подряд, в надежде, что на мировом первенстве ей повезет больше, чем на европейском. Все резоны для таких надежд у нее есть.

Герой дня

Главным героем дня стал Самюэль Юмтити — и не только потому, что забил победный гол, но потому, как выполнял свои непосредственные обязанности.

Именно такого вот Юмтити не хватило Бразилии в четвертьфинале — при поддержке Варана, защитник умело разбирался с Лукаку и приходящими в центральные зоны Азаром и Де Брюйне, перехватывая прострелы, не давая гиганту-форварду зацепиться за мяч.

В результате безукоризненной игры Юмтити и его партнеров в обороне, бельгийцы в два раза реже французов били по воротам, и реже попадали в створ.

Неудачник дня

Главным неудачником дня стал Оливье Жиру. Нападающий сборной Франции, постоянно выходящий в стартовом составе, еще не забил ни одного мяча на мундиале.

Оливье Жиру Getty Images

Матч с Бельгией запомнился целой россыпью нереализованных моментов в его исполнении, включая выход один на один с воротами в первом тайме — и ни одного удара в створ.

А во втором тайме партнеры организовали шикарнейшую атаку в касание, закончившуюся изящным пасом пяткой от Мбаппе — только для того, чтобы Жиру пальнул в упор выше ворот.

Mbappé jugando una semifinal de un mundial como si fuera un picado de barrio.

Un fuera de serie 🔝🔥

19 añitos apenas 😱pic.twitter.com/LaMIBNiqH7 — Secretos Del Fútbol (@Futbol_Secretos) 10 июля 2018 г.

Нельзя сказать, что все удары Жиру шли мимо створа, иногда из блокировали защитники, но в целом форвард французов был в этом матче еще более невезуч, чем обычно.

When you remember you're in the finals with Olivier Giroud as your main striker#FRABEL pic.twitter.com/MX907kZlE3 — Patrick Patricks (@PatricPatricks) 10 июля 2018 г.

«Когда ты понимаешь, что вышел в финал, а твой основной форвард — Оливье Жиру».

Гол дня

Никакого выбора тут нет — гол Самюэля Юмтити стал единственным и пока самым важным голом для сборной Франции на этом турнире.

На 51-й минуте Юмтити выскочил на подачу Гризманна с углового, опередив Феллайни, и головой срезал мяч в дальний угол.

Забив Бельгии, Самюэль Юмтити перекрыл рекорд Жюста Фонтена и стал самым молодым автором гола сборной Франции в полуфиналах ЧМ — 24 года, 7 месяцев и 26 дней.

Отметим, что Юмтити стал уже третьим защитником французов, которые забили голы на мундилае — ранее отличались также Бенжамен Павар и Рафаэль Варан.

Samuel Umtiti is done with celebration. pic.twitter.com/UqRHcHslf1 — Langezihle Makhanya (@LangeMakhanya) 10 июля 2018 г.

До этого три защитника забивали за сборную Франции на чемпионате мира только на победном турнире в 1998 году. Тогда отличились Бишенте Лизаразю, Лоран Блан и Лилиан Тюрам.

Сэйв дня

В этой рубрике конкурентов у голкипера сборной Франции Уго Льориса сегодня не было. Соперники несколько раз заставили по-настоящему блеснуть вратаря, совершив выдающиеся сэйвы.

Один из них стал самым ярким событием первого тайма. На 21-й минуте матча Феллайни зацепился за мяч после навеса с углового и оставил его Тоби Алдервейрелду, который с разворота пробил в левый угол — Льорис в красивом прыжке отразил выстрел.

hugo lloris being the nation's hero (2018) pic.twitter.com/PkA8vjhMN8 — we love lloris (@ultlloris) 10 июля 2018 г.

Противоречивость дня

19-летний Килиан Мбаппе уже успел стать лидером атак сборной Франции, забив три мяча и создав бесчисленное множество моментов.

Его скорость и техника заставляет болельщиков восхищаться, особенно когда он изобржает нечто подобное у штрафной соперника.

mbappe stop ittt 🇫🇷🔥 pic.twitter.com/RHASFB5tnP — True Soccer Life (@TrueSccrLife) 10 июля 2018 г.

В то же время, у молодого игрока есть и куда менее приятные черты, которые он ярко проявил в концовке матча с Уругваем, своей яркой симуляцией едва не вызвав драку на поле.

В концовке матча с Бельгией, когда Франция начал откровенно сушить игру и тянуть время, Мбаппе вновь проявил себя не с лучшей стороны, из-за чего вновь едва не началась стычка на поле.

Француз активно мешал бельгийцам вбросить аут на последних минутах, за что получил сначала по шее от игроков соперника, а потом еще и желтую карточку от арбитра.

Впрочем, это не возымело особого действия — спустя пару минут Мбаппе изобразил такой нырок, после которого пора забыть о катящемся Неймаре. Все для победы!

Just look at Mbappe's dive. So bad, so bad. pic.twitter.com/OkrAEcFYwH — MP ツ (@ModernPine) 10 июля 2018 г.

