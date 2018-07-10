Французская легенда в Бельгии. Анри впервые будет противостоять родине

Странные чувства

Впервые в жизни Тьерри Анри захочется, чтобы Франция проиграла. А ведь он один из самых легендарных футболистов своей страны, побеждавший с «ле блё» на чемпионатах мира и Европы, величайший бомбардир национальной команды (51 гол в 123 матчах), бывший капитан и икона для французских мальчишек. Во вторник он будет представлять соперника.

Последние два года Анри работает ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Его специально выбрали, чтобы он помогал форвардам «красных дьяволов». Видеть его на тренировках в бельгийской форме странно. Думать, что он желает Франции поражения, еще страннее.

Дидье Дешам Главный тренер сборной Франции Да, это очень странно, ведь он француз, а будет сидеть на скамейке нашего соперника. Думаю, что он сам испытает странные чувства.

Солидарен со своим главным тренером и нападающий сборной Франции Оливье Жиру.

Оливье Жиру Нападающий сборной Франции Он делится с бельгийцами своими особенными и важными советами. Конечно, я предпочел бы, чтобы он делился ими с нами, но сейчас не время для ревности, так что вся эта ситуация меня не шокирует. Я был бы горд доказать ему, что он выбрал не ту сборную. Для него это будет особенный матч.

Никакой измены

Во вторник Анри будет противостоять как Франции, так и Дешаму, с которым вместе играл за сборную и за туринский «Ювентус». Они хорошо знают друг друга, и пусть не были частью одного поколения — Дидье на девять лет старше, в их взаимоотношениях всегда прослеживалось уважение.

Если они оба выходили на поле, то Франция никогда не проигрывала (в 21 матче 16 побед и 5 ничьих). Вместе они выиграли чемпионат мира в 1998 году и чемпионат Европы в 2000 году. Можно ли теперь считать Анри изменником?

Арсен Венгер Бывший главный тренер «Арсенала» Нет, никакой измены нет. Это просто хорошая возможность для Анри получить новый опыт без какого-либо давления.

Важно то, что Анри не выбирал между бельгийским и французским штабом. Он неоднократно говорил, что Федерация футбола Франции никогда не предлагала ему работу.

Ноэль Ле Граэ Глава Федерации футбола Франции Мы потеряли с ним связь, он практически не общается с федерацией. Такова жизнь. Он долгое время прожил в Англии. Лично у меня было мало контактов с ним.

От любви до ненависти

История Анри в сборной Франции началась с прекрасного сна, но закончилась ночным кошмаром. В 1998 году на родной земле он завоевал Кубок мира, когда ему было всего 20 лет, а в 2010 году не смог остановить позорную забастовку команды на провальном мундиале в Южной Африке.

Легенда «Арсенала» был отвергнут своей собственной страной. В 2009 году, после пресловутой игры рукой в стыковом матче против Ирландии, Анри так и не почувствовал поддержки со стороны французских болельщиков. Ему так хотелось быть нужным и любимым, но его не простили. Вот так разрушилась история любви.

Сейчас же, вероятно, Анри чувствует себя больше англичанином, чем французом, тем более что большую часть последних 20 лет он прожил в Лондоне. Что касается Бельгии, то он, возможно, чувствует преданность к этой сборной. И все же он остается французом и по-прежнему много значит для французского футбола.

Можно также предположить, что и французский футбол по-прежнему много значит для него. Может быть, ответ мы узнаем уже после матча. 0