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    Французская легенда в Бельгии. Анри впервые будет противостоять родине

    Легендарный форвард входит в тренерский штаб сборной Бельгии, которая в полуфинале чемпионата мира сыграет с командой Франции

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    Тьерри Анри
    Тьерри Анри
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    О чем же он будет думать, когда на стадионе в Санкт-Петербурге заиграет «Марсельеза» перед стартом полуфинального матча? Как ему будет стоять напротив бельгийской скамейки, расположившейся всего в нескольких метрах от французской? Этими вопросами задается обозреватель ESPN Жюльен Лоран.
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    Странные чувства

    Впервые в жизни Тьерри Анри захочется, чтобы Франция проиграла. А ведь он один из самых легендарных футболистов своей страны, побеждавший с «ле блё» на чемпионатах мира и Европы, величайший бомбардир национальной команды (51 гол в 123 матчах), бывший капитан и икона для французских мальчишек. Во вторник он будет представлять соперника.

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    • Последние два года Анри работает ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса. Его специально выбрали, чтобы он помогал форвардам «красных дьяволов». Видеть его на тренировках в бельгийской форме странно. Думать, что он желает Франции поражения, еще страннее.

  • Дидье Дешам
  • Главный тренер сборной Франции
  • Да, это очень странно, ведь он француз, а будет сидеть на скамейке нашего соперника. Думаю, что он сам испытает странные чувства.

    • Солидарен со своим главным тренером и нападающий сборной Франции Оливье Жиру.

  • Оливье Жиру
  • Нападающий сборной Франции
  • Он делится с бельгийцами своими особенными и важными советами. Конечно, я предпочел бы, чтобы он делился ими с нами, но сейчас не время для ревности, так что вся эта ситуация меня не шокирует. Я был бы горд доказать ему, что он выбрал не ту сборную. Для него это будет особенный матч.

    • Никакой измены

    Во вторник Анри будет противостоять как Франции, так и Дешаму, с которым вместе играл за сборную и за туринский «Ювентус». Они хорошо знают друг друга, и пусть не были частью одного поколения — Дидье на девять лет старше, в их взаимоотношениях всегда прослеживалось уважение.

    Если они оба выходили на поле, то Франция никогда не проигрывала (в 21 матче 16 побед и 5 ничьих). Вместе они выиграли чемпионат мира в 1998 году и чемпионат Европы в 2000 году. Можно ли теперь считать Анри изменником?

  • Арсен Венгер
  • Бывший главный тренер «Арсенала»
  • Нет, никакой измены нет. Это просто хорошая возможность для Анри получить новый опыт без какого-либо давления.

    • Важно то, что Анри не выбирал между бельгийским и французским штабом. Он неоднократно говорил, что Федерация футбола Франции никогда не предлагала ему работу.

  • Ноэль Ле Граэ
  • Глава Федерации футбола Франции
  • Мы потеряли с ним связь, он практически не общается с федерацией. Такова жизнь. Он долгое время прожил в Англии. Лично у меня было мало контактов с ним.

    • От любви до ненависти

    История Анри в сборной Франции началась с прекрасного сна, но закончилась ночным кошмаром. В 1998 году на родной земле он завоевал Кубок мира, когда ему было всего 20 лет, а в 2010 году не смог остановить позорную забастовку команды на провальном мундиале в Южной Африке.

    Легенда «Арсенала» был отвергнут своей собственной страной. В 2009 году, после пресловутой игры рукой в стыковом матче против Ирландии, Анри так и не почувствовал поддержки со стороны французских болельщиков. Ему так хотелось быть нужным и любимым, но его не простили. Вот так разрушилась история любви.

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    • Сейчас же, вероятно, Анри чувствует себя больше англичанином, чем французом, тем более что большую часть последних 20 лет он прожил в Лондоне. Что касается Бельгии, то он, возможно, чувствует преданность к этой сборной. И все же он остается французом и по-прежнему много значит для французского футбола.

    Можно также предположить, что и французский футбол по-прежнему много значит для него. Может быть, ответ мы узнаем уже после матча. 0

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