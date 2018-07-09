Топ-4 лучших игрока ЧМ-2018 от полуфиналистов

В конце турнира в России ФИФА презентует индивидуальные награды лучшему вратарю, бомбардиру и игроку. Подсказываем Международной федерации, кто достоин последней награды.

Чемпионат мира в России продолжает дарить много ярких моментов от команд и от конкретных футболистов. По итогам турнира от лица Международной федерации футбола лучшие представители каждой категории получат призы: команда — трофей, игроки — индивидуальные награды.

Звание лучшего бомбардира присуждается чисто и прозрачно: кто больше забил, тот и выиграл. Звание самого крутого голкипера уже более субъективно. В ход идут не только количество сэйвов, но и умение руководить линией обороны, что не всегда можно проследить.

Предсказывать лучшего игрока — это тыкать пальцем в небо: вроде бы и попал, но «это не точно». Русского человека можно назвать профессионалом в этой сфере, потому только от наших можно услышать досконально точный прогноз еще перед стартом турнира.

Нам нужно немного больше данных, потому мы решили составить этот топ перед полуфинальными матчами. Итак, лучшие игроки от каждого полуфиналиста чемпионата мира в России.

Киран Триппьер

Сборная: Англия

Позиция: крайний защитник/фулбек

Киран Триппьер GettyImages

Удивлены? Зря. Если Лукаку не прорвет и Черышева не возьмут подставой в сборную Франции, награду лучшему бомбардиру получит Гарри Кейн. Потому включать его в топ на звание лучшего игрока — лишение всякой интриги и здравого смысла.

А тот, кто посмотрел хотя бы одну игру «трех львов» на чемпионате мира в России, не задумываясь, назовет нашего номинанта лучшим, после звездного бомбардира островитян.

Звездный час Кирана Триппьера пробило смещение Кайла Уокера ближе к центру. Бровочник «Тоттенхэма» вплоть до полуфинала был одним из самых креативных игроков сборной Англии.

Его подачи с фланга сильно напоминают филигранные навесы Дэвида Бекхэма, которые без конца терроризируют защиту оппонента. Особенно сильно оборонцы соперника нервничали, когда рефери давал англичанам шанс на штрафной удар.

Чтобы не удариться в субъективизм, приведем объективный показатель, который указывает на причину включения Триппьера в эту подборку.

Ключевой показатель. Киран Триппьер создал больше всего потенциальных моментов среди всех защитников на турнире в России — 13.

Даниел Субашич

Сборная: Хорватия

Позиция: вратарь

Даниел Субашич GettyImages

Опять удивление? Ну, не Модрича же сюда ставить 😁 Если серьезно, то главная звезда сборной Хорватии вполне заслужил на попадание в наш топ. Только это опять банальщина.

Да и разве Субашич не заслужил немножко повисеть на доске почета? После пропущенного пенальти в последнем туре группового этапа против Исландии голкипер «Монако» словно зарекся пропускать с «точки». По крайней мере, иногда 😁

Он вполне способен оспорить с Пикфордом Золотую перчатку, но вряд ли так же думают внутри самой ФИФА. Ведь исключительно вратарская статистика у Субашича не самая выдающаяся.

По количеству сэйвов и по проценту отраженных ударов Даниел занимает только седьмое место среди всех вратарей чемпионата мира. У него 12 сэйвов и 80% отраженных «выстрелов». У того же мексиканца Очоа целых 25 сэйвов. Но, по-нашему, это только лишний раз доказывает: Субашич умеет руководить обороной, Очоа — нет.

Ключевой показатель. Хорватский голкипер стал вторым вратарем в истории, который отразил четыре и более пенальти на одном чемпионате мира.

Килиан Мбаппе

Сборная: Франция

Позиция: Нападающий/вингер

Килиан Мбаппе GettyImages

А вот здесь Вы нас наверняка прочитали. В редакции LiveSport.Ru тоже восхищаются талантом 19-летнего паренька. Перехватить номинацию у него могут только Канте и Гризманн, но это уже совсем азбука…

Килиан Мбаппе на этом чемпионате мира напоминает нам Майкла Оуэна на Мундиале 1998 года. Такая же молодость, такие же горящие глаза, такой же гигантский прорыв.

Выступление молодого француза против Аргентины напоминало самые сладкие мечты. Ну, или кошмары, если тебя зовут Николас Отаменди 😉 В той игре Мбаппе показал 100%-ную реализацию, оформил дубль и заработал на себе четыре фола.

Сейчас нападающему «ПСЖ» не хватает трех голов, чтобы поспорить с Гарри Кейном за Золотую бутсу. Даже если Мбаппе не станет лучшим бомбардиром турнира, Килиан имеет все шансы пронестись мимо всех конкурентов в гонке за звание лучшего игрока. Скорость у паренька в порядке, потому такой рывок вполне вероятен.

Ключевой показатель. Килиан Мбаппе — первый тинеджер после Пеле, который забил так много голов на своем первом чемпионате мира. Король футбола, к слову, на своем первом ЧМ-1958 забил шесть.

Кевин Де Брёйне

Сборная: Бельгия

Позиция: атакующий полузащитник

Кевин Де Брёйне GettyImages

Закончим тоже предсказуемо. Даже такие монстры, как Эден Азар и Ромелу Лукаку, не влияют на игру сборной Бельгии так сильно, как это делает полузащитник «Манчестер Сити».

Со времен перехода в стан «горожан» за 55 млн фунтов Кевин Де Брёйне, вероятно, находится в своей лучшей физической форме. Авторитетное футбольное издание «Squawka» даже назвало бельгийца «возможно, лучшим пасующим в современном футболе».

В России Кевин сделал 14 успешных передач в штрафную, 11 успешных навесов и нанес семь ударов из-за штрафной.

Однако не атакой единой. Де Брёйне неплох и в защите. Он совершил 9 успешных возвратов мяча (быстрый возврат после потери), нарушил всего четыре раза, а на себе заработал три фола.

Ключевой показатель. Кевин Де Брёйне создал больше всех 100%-х голевых моментов (т.н. big chances) — 4. 0