Хорватия — Англия. Прогноз и ставки на полуфинал ЧМ-2018 11 июля

В среду, 11 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира-2018 между сборными Хорватии и Англии. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 21.00. Прогноз на Хорватия — Англия.

Хорватия

Сборная Хорватии впервые с 1998 года и второй раз в своей истории сумела пробиться в полуфинал чемпионата мира. После уверенного группового этапа Хорватия дважды выбивала своих соперников по плей-офф в серии пенальти и теперь может мечтать о невиданном ранее достижении — выходе в финал мирового первенства.

На групповой стадии Хорватия набрала максимум очков. Сперва «клетчатые» разобрались со сборной Нигерии (2:0), затем заявили о себе, как об одном из фаворитов чемпионата, просто не оставив шансов Аргентине (3:0), а завершили групповую стадию победой над Исландией, которая была добыта вторым составом, а победный мяч был забит на 90-й минуте (2:1).

В матчах навылет у хорватов уже не было легкой прогулки, хотя оба раза они и считались фаворитами. В поединке против Дании хорваты очень быстро пропустили и очень быстро ответили, после чего команды ожесточенно боролись на протяжении 120 минут игрового времени.

Хорватия могла избежать серии пенальти, однако Лука Модрич не реализовал одиннадцатиметровый во втором экстра-тайме. В итоге в серии пенальти феноменальный уровень продемонстрировали и Каспер Шмейхель, и Даниэль Субашич, однако датчане ошиблись на один раз больше.

В четвертьфинале Хорватия встретилась с хозяевами чемпионата сборной России. Хорваты первыми пропустили (забил Денис Черышев), но вновь довольно быстро отыгрались (отличился Андрей Крамарич) — на это ушло 8 минут.

В овертайме команды обменялись голами после стандартов — у Хорватии головой забил Домагой Вида, а Россию также ударом головой спас от поражения по итогам дополнительного времени Марио Фернандес. В серии пенальти россияне сплоховали дважды, а хорваты — лишь один раз. Решающий удар, как и в матче с Данией, уверенно исполнил Иван Ракитич.

Англия

Сборная Англии вышла в полуфинал мирового первенства впервые с 1990 года и теперь может второй раз в своей истории сыграть в финале.

На групповой стадии Англия финишировала на втором месте, пропустив вперед Бельгию. Победы в двух стартовых матчах турнира над Тунисом (2:1) и Панамой (6:1) заранее гарантировали англичанам выход в плей-офф. Разгром панамцев стал еще и самой крупной победой Англии на мировых первенствах. В третьем туре Англия и Бельгия решили судьбу первого места в группе вторыми составами. Матч, в котором никто особо не стремился занимать первое место, завершился минимальной победой Бельгии (1:0).

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В плей-офф Англия стартовала с очень непростого матча против Колумбии. На гол Гарри Кейна с пенальти южноамериканцы ответили своим главным оружием на этом ЧМ — Йерри Мина забил головой и перевел игру в овертайм. В серии пенальти Англии удалось снять свое проклятие — англичане впервые и с четвертой попытки выиграли «лотерею» на чемпионатах мира.

Четвертьфинал получился для Англии несколько проще. Родоначальники футбола дважды забили головой (мячи на счету Гарри Магуайра и Деле Алли) плюс им очень сильно помог Джордан Пикфорд, который совершил пару великолепных сэйвов во втором тайме — 2:0.

Прогноз

Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение английской сборной. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2,30, тогда как победа Хорватии оценивается коэффициентом 3,50, а ничья — 3,10.

Цена ошибки в полуфинале слишком высока, и команды вряд ли будут играть в открытый футбол, а скорее постараются использовать позиционные атаки и полагаться на ошибки друг друга в обороне.

Рискнем предположить, что соперники решат судьбу путевки в финал или в овертайме, или в серии пенальти, а потому предлагаем поставить на то, что основное время матча завершится вничью с коэффициентом 3,10. 0