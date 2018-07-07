Англичане скучно закрыли ЧМ-2018 в Самаре

Сборная Англии одержала победу в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с командой Швеции — 2:0. Поединок прошел в Самаре на «Космос Арена», а голы на свой счет записали Гарри Магуайр и Деле Алли.

Англичанам просто везет?

«Еще четыре года назад Королева болела за Джеррарда, Лэмпарда и Руни, а сейчас мировая звезда у Англии одна — Кейн. В Англии шутят, что это не "Три льва", а "Три котенка". Вот вырастут — тогда и посмотрим.

Игра англичан тоже не поражает воображение на этом турнире. Почти все голы забиты со "стандартов" и после навесов — этот типично британский стиль топ-сборные научились разгадывать еще в 1970-е, а попытки подогнать игру англичан под зарубежную модель оборачивались крахом. Конечно, в команде Саутгейта много техничных игроков, и даже сам Кейн не является классическим английским узколобым центрфорвардом. Но все это приносит успех только в матчах с маленькими командами.

Англии повезло получить в группе Панаму и Тунис. Первые приехали в Россию просто получить кайф от участия и поставить галочку в своей истории, да и вторым явно не хватало класса. И, к слову, африканцев Англия обыграла только в добавленное время. В игре с Колумбией Англия тоже не показала ничего вразумительного и забила единственный мяч в основное время со спорного пенальти, а в серии 11-метровых команде Саутгейта повезло. Впервые на чемпионате мира англичане вышли победителями из послематчевой перестрелки — ну и кто тут счастливчик?

В четвертьфинале Англия попала на организованную, но слишком боязливую Швецию. Если скандинавы уступили даже нынешней Германии, то как можно было ее рассматривать всерьез? Матчи со Швейцарией и Кореей показали, что у шведов нет выстроенной атакующей игры. И если соперник не будет суетиться и оголять зоны, как делала Мексика, то Швецию можно легко обыграть. Так и вышло», — констатировал корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов.

Эмиль Форсберг Полузащитник сборной Швеции Сложный матч, но мы были к этому готовы. Мы хорошо провели игру, пытались делать в каждом эпизоде все, что могли, и контролировать мяч максимально хорошо. К сожалению, у нас было много потерь. После первого пропущенного гола мы потеряли энергию, он нас шокировал.

Англичане подарили шведам комфорт и забили

Деле Алли — автор одного из голов Getty Images

«Если с колумбийцами Англия сразу развила отличные скорости и надавила, то со Швецией лишь неторопливо и будто нехотя забрала себе мяч. Комфортно в такой игре чувствовали себя все — шведы спокойно оборонялись, англичане без труда пресекали их попытки ответить (Магуайр и Стоунз точно не должны были испугаться борьбы с Бергом и Тойваненом), а болельщики чувствовали себя спокойно. Скандирование "Россия, Россия!" стало главным саундтреком 1-го тайма, прошедшего не в библиотечной, но всё же тишине. Особенно относительно того, что могли бы устроить колумбийцы.

Но и в такой игре Англия нашла свой шанс: Гранквист выбил обыденную неточную подачу на угловой и очень пожалел. Естественно, англичане использовали свой главный козырь: группа игроков собралась у линии штрафной и, выражаясь баскетбольным языком, с помощью заслонов вывела Магуайра (193 см) на неравноценный размен в борьбу к Форсбергу (178 см). Об исходе этой борьбы можно умолчать.

Шведы после пропущенного мяча свою игру никак не поменяли и не могли толком подойти к штрафной соперника. Редкие подачи либо снимали Стоунз и Макгуайр, либо летели они так, что снимать не приходилось. Англия же к концу тайма нащупала слабое место соперника: благодаря передачам на ход Стерлинг дважды убегал 1 на 1. Ольсену было все равно, был там офсайд или нет: он просто уверенно брал верх и оставлял своей команде шансы на борьбу во 2-м тайме.

В его начале шведы сумели провести выгодный уже им размен: Берг заставил Пикфорда совершить сэйв, потому что в борьбе за навес оказался против Янга. Больше такого англичанам допускать не следовало.

Англичане поступили даже умнее: вместо того, чтобы обороняться и передавать игроков грамотнее, команда Саутгейта просто перестала обороняться и перешла в атаку. Обложили стандартами, навесами, а на 58-й минуте это дало результат. Лингард до того дважды пробил в шведских игроков, а вот его навес застал их врасплох: Делли Алли выскочил из глубины и спокойно перевёл мяч в ворота. Англичане запели, а особо ярых фанатов стюардам пришлось запихивать на сектор после попытки прорыва на поле. Желавшие не смотреть овертайм, чтобы успеть на игру сборной России, тоже могли ликовать. Миссия шведов по такой игре казалась невыполнимой», — пишет Роман Гуськов из Rusfootball.info.

Магуайр и Пикфорд — герои матча

Джордан Пикфорд Getty Images

«Саутгейт отмечал их отдельно, поскольку защитник "Лестера" и вратарь "Эвертона" никогда не выступали на подобном уровне — даже в еврокубках так далеко не захаживали. Но Джордан уже стал героем и первым английским вратарем, выигравшим серию одиннадцатиметровых на ЧМ, а Магуйар забил шведам, сломав их веру в положительный исход.

Англичане пришли к дверям, на которых написано "Финал чемпионата мира", собрав команду без опытных звезд и без фигур масштаба Джеррарда, Лэмпарда и Бекхэма. Зато у них есть великан Харри. Всего два года назад защитник "Лестера" организовал с друзьями поездку на Евро-2016 во Францию, чтобы поддержать Англию, а теперь сам за нее играет.

У Пикфорда тоже фанатов с каждым матчем все больше, хотя он и мелковатый для классического британского голкипера — на девять сантиметров ниже и заметно легче, чем защитник Магуйар, например. Зато Джордан сегодня потащил опасные удары Берга и Классона. А позже орал на тройку защитников, которой управляет, ведь ни Уокер, ни Стоунз не равны Фердинанду и Терри по классу и опыту. Но на чемпионатах мира уже выступили удачнее — вот такой парадокс», — отметил автор блога «Оценочные суждения» на Soccer.ru.

Гарет Саутгейт Главный тренер сборной Англии После такой эмоциональной игры в середины недели мы смогли показать отличную игру. Молодая команда на наших глазах крепнет и становится сильнее. Многие наши игроки подходили к играм с исключительным менталитетом, даже несмотря на то, что не имели большой игровой практики. Мы действовали как настоящий коллектив. Швеция — замечательная команда, которая выбила много сильных соперников, в том числе в отборочном цикле. Они всегда играют сильно и готовы друг за друга биться. Испытываю огромное уважение к шведской сборной.

Скупой футбол и нехватка мастерства

Шведам не хватило мастерства Getty Images

«Скупой футбол англичан с диагоналями от Джордана Хендерсона, сменой флангов, ошибками в передачах и обороняющиеся в две линии шведы. Последним катастрофически не хватало мастерства, чтобы просто развернуть атаку на другой фланг под прессингом, первые, такое впечатление, не горели желание своим мастерством пользоваться.

Рахим Стерлинг бездумно сайгачил на линии офсайда в ожидании проникающих передач, порол моменты и ошибался даже в простейших передачах. Деле Алли и Джесси Лингард пытались что-то сообразить на двоих в районе чужой штрафной, но плотная оборона шведов тщательно фильтровала попытки проникающих передач во владения Робина Ольсена.

Все упиралось в исполнение. Шведы упустили убойный момент, чтобы сравнять счет в начале второго игрового отрезка, а потом получили голешник от Деле Алли.

Жаль, что последний матч в Самаре получился таким скучным. Здесь было очень круто на протяжении всего чемпионата мира, поэтому город заслуживал мощный финальный аккорд, который, например, вчера дали в Казани Бразилия с Бельгией», — сделал вывод обозреватель «Советского спорта» Сергей Подгорнов. 0