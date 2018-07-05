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    От Кавани до Рохо: символические сборные 1/8 финала ЧМ-2018

    Лучшая и худшая сборные первого раунда плей-офф

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    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани
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    1/8 финала ЧМ-2018 подарила массу захватывающих матчей. Мы видели все — пенальти, споры, VAR, голы на последних минутах. Мы попрощались с Испанией, которая считалась одним из фаворитов турнира, но проиграла хозяевам мундиаля, а также чемпионами Европы из Португалии и Аргентиной во главе с Лео Месси.
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    Кто проявил себя с лучшей стороны? А кто «провалился»? Попытаемся разобраться.

    Лучшие

    Даниел Субашич

    Вратарь, сборная Хорватии

    Даниел Субашич

    По правде говоря, здесь мог бы быть любой из вратарей матча Хорватия — Дания, ведь оба проявили себя исключительно с лучшей стороны — как в основное время, так и в послематчевой серии пенальти. А Каспер Шмейхель, к тому же, парировал 11-метровый от Луки Модрича в экстра-тайме. Но в решающий момент чуть лучше сыграл Субашич — именно он вывел «шашечных» в четвертьфинал.

    Факт: Субашич — лишь второй голкипер, который парировал три удара с пенальти в послематчевой серии на ЧМ.

    Ерри Мина

    Центральный защитник, сборная Колумбии

    Некоторые игроки рождены для «биг моментс». Ерри Мина — из таких. Пропустив стартовый матч «кофейщиков» на ЧМ, он вышел и добавил стабильности, заодно развязав руки Давинсону Санчесу. В 1/8 финала против Англии от доминировал в своей штрафной, не позволив «львам» создать что-либо после стандартов, а на 95-й минуте, когда англичане уже собирались праздновать победу, сравнял счет ударом со второго этажа и перевел игру в экстра-таймы. Ерри Мина — это мощь. Титан!

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    • Факт: Ерри Мина — первый футболист после Мирослава Клозе (2002), забивший на ЧМ три мяча ударами головой.

    Диего Годин

    Центральный защитник, сборная Уругвая

    Диего Годин

    Уругвай в 1/8 финала впервые на нынешнем ЧМ пропустил гол, но Диего Годин отыграл на высочайшем уровне. Капитан «чарруа» чувствовал опасность, будто Человек-паук, и истреблял ее лучше Росомахи.

    Факт: Диего Годин — лучший уругвайский защитник по точности передач и созданным шансам у чужих ворот в матче против Португалии.

    Илья Кутепов

    Центральный защитник, сборная России

    Россияне сыграли в пять защитников — да, да, одну из лучших сборных мира они хотели сдержать с 39-летним ветераном. К их счастью, Илья Кутепов выдал суперматч, сделав все, чтобы испанцы не тревожили Игоря Акинфеева до серии пенальти.

    Факт: Илья Кутепов отметился шестью перехватами — в 1/8 финала больше не сделал никто. Кроме того, ни один защитник не заблокировал больше ударов, чем россиянин.

    Марио Фернандес

    Правый вингбек, сборная России

    Марио Фернандес

    Лучшим игроком российской сборной в 1/8 финала был Марио Фернандес — натурализованный бразилец. Он отлично справился со своей задачей — перекрыть кислород Иско и Жорди Альбе. На левом фланге у Испании, по правде говоря, не получалось ничего. Более того, Фернандес в атаку ходил даже острее, чем его оппоненты.

    Факт: 34 точных передачи — лучший показатель среди хозяев мундиаля в 1/8 финала.

    Лукас Торрейра

    Опорный полузащитник, сборная Уругвая

    Любопытный факт — в день, когда Хавьер Маскерано был унижен Килианом Мбаппе и объявил о завершении международной карьеры, на горизонте появился другой невысокий, но цепкий полузащитник из Рио-де-ла-Плата.

    Факт: Торрейра заблокировал больше ударов, чем любой другой игрок сборной Уругвая. А его процент точности передач — 88% — второй в команде.

    Поль Погба

    Центральный полузащитник, сборная Франции

    До ЧМ много говорилось о том, что в России Поль Погба должен заявить о себе во весь голос. И пока он действительно имеет большое влияние на игру «трехцветных». Особенно это было заметно в игре с Аргентиной. К слову, именно его заброс на Мбаппе привел к назначению пенальти. Возможно, это был решающий эпизод в том противостоянии.

    Факт: Погба сделал больше передач в финальную треть (9), чем любой другой игрок сборной Франции.

    Насер Шадли

    Левый вингбек, сборная Бельгии

    Насер Шадли

    Когда тренерский штаб Бельгии решил сделать ставку на Шадли, бельгийцы «горели» японцам 0:2. Благодаря его скорости и атлетизму европейцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед. В эпизоде с решающим голом Насер «пролетел» 75 метров и вколотил мяч в сетку. Красота!

    Факт: После выхода на замену на 65-й минуте Шадли выиграл 6 из 9 единоборств, создал 1 супермомент и забил победный гол.

    Килиан Мбаппе

    Нападающий, сборная Франции

    Килиан Мбаппе

    Вы понимаете, что это что-то особенное, когда впервые видите это. Килиан Мбаппе в матче против Аргентины выдал действительно нечто особенное. Скорость, мощь, изобретательность. Он терроризировал аргентинцев, заработал пенальти, а во втором тайме забил два мяча и вывел свою сборную в четвертьфинал.

    Факт: Килиан Мбаппе — первый тинейджер после Пеле (1958), офрмивший дубль в матче чемпионата мира.

    Эдинсон Кавани

    Нападающий, сборная Уругвая

    Рядом с таким партнером, как Луис Суарес, Кавани всегда считался меньшим из «братьев из Салто» и частенько не мог продемонстрировать все свои таланты. Против Португалии все было наоборот — один из лучших перфомансов Эдинсона. Его первый гол ударом головой — результат взаимодействия с Суаресом. А второй — классический удар в дальний угол. В концовке он покинул поле из-за травмы, и теперь перспективы Уругвая выглядят не так радужно.

    Факт: Эдинсон Кавани забил два гола после двух ударов в створ в матче против Португалии.

    Неймар

    Нападающий, сборная Бразилии

    После того, как два его одноклубника получили награды «лучшему игроку матча», Неймар должен был сыграть не лучше. И он это сделал.

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    • Он выдал топ-матч, буквально разорвав Мексику на куски — забил первый гол и ассистировал в эпизоде со вторым.

    Факт: Ни один игрок не создал больше шансов (5) и не бил чаще в створ ворот (4), чем Неймар.

    Символическая сборная 1/8 финала
    squawka.com

    Худшие

    Франко Армани

    Вратарь, сборная Аргентины

    Франко Армани

    Аргентинцы забили Франции три мяча, но все равно проиграли. Во многом «благодаря» Франко Армани. Да, один из мячей был забит с пенальти, а в эпизоде со вторым у него попросту не было шансов, но вина в третьем и решающем целиком и полностью лежит на нем.

    Факт: Армани не парировал ни одного из четырех выстрелов французов в створ.

    Начо

    Правый защитник, сборная Испании

    Начо вышел в старте вместо Дани Карвахаля, но своим шансом не воспользовался. Он мог помочь своей команде в атаке, но не сделал ничего.

    Факт: Начо выиграл всего 3 единоборства в игре с Россией. Сравните с матчем против Португалии на групповом этапе — тогда было 11.

    Жерар Пике

    Центральный защитник, сборная Испании

    Жерар Пике

    Жерар Пике неплохо справлялся со своими обязанностями в дебюте матча и не позволил развернуться в своей штрафной Артему Дзюбе. Более того, он вполне мог заработать пенальти в концовке, когда упал в чужой штрафной. Тем не менее, именно он «привез» 11-метровый за игру рукой. Неудачник.

    Факт: Пике «привез» два пенальти в свои ворота в матчах ЧМ — худший результат с 1966 года.

    Маркос Рохо

    Центральный защитник, сборная Аргентины

    Марко Рохо, герой Аргентины в матче 3-го тура группового этапа против Нигерии (2:1), «провалился» в 1/8 финала под натиском, скоростью и мощью Килиана Мбаппе. Он «привез» пенальти и впоследствии так и не смог найти свою игру.

    Факт: за 45 минут Рохо не выиграл ни одной дуэли, не совершил ни одного отбора и заработал пенальти, благодаря которому Франция повела 1:0.

    Ян Вертонген

    Левый защитник, сборная Бельгии

    Когда Шибсаки выполнил заброс на Харагути, Ян Вертонген должен был без проблем забирать мяч, но вместо этого махнул мимо, и японцы повели 1:0. Затем он не сделал ничего, чтобы помешать Инуи пробить с убойной позиции и сделать счет 2:0. Его гол ударом головой во второй 45-минутке был важен, но в целом Вертонген — лузер.

    Факт: Ян Вертонген терял позицию чаще, чем любой другой игрок сборной Бельгии.

    Хавьер Маскерано

    Опорный полузащитник, сборная Аргентины

    Хавьер Маскерано

    На ЧМ-2014 Хавьер Маскерано выдал семь потрясающих матчей. На мундиале в России — четыре ужасных. Особенно — в игре против Франции и Килиана Мбаппе.

    Факт: Хавьер Маскерано выиграл всего 50% единоборство и совершил больше фолов, чем любой другой игрок «альбиселесте».

    Коке

    Центральный полузащитник, сборная Испании

    Еще один испанец, который был призван задушить российские контратаки. И с этим он справился. Но, учитывая то, сколько «фурия» владела мячом, Коке мог сделать гораздо больше. Он был слишком расточителен.

    Факт: В финальной трети лишь 17% передач Коке были точными.

    Давид Сильва

    Правый полузащитник, сборная Испании

    Давид Сильва был хорош в «Манчестер Сити» и в квалификации ЧМ-2018, но когда дело дошло до мундиаля... Против хозяев турнира он был бесполезен и бессилен.

    Факт: Давид Сильва не создал ни одного шанса в игре с Россией.

    Стивен Цубер

    Левый полузащитник, сборная Швейцарии

    Стивен Цубер буквально растворился в матче против Швеции. Единственный раз, когда мы о нем вспомнили, был во втором тайме во время замены. Джердан Шакири также не смог забить, но он хотя бы пытался. А что сделал Цубер?

    Факт: Цубер создал всего один полумомент и отметился второй худшей точностью передач.

    Криштиану Роналду

    Нападающий, сборная Португалии

    Криштиану Роналду

    Криштиану Роналду стартовал на ЧМ с суперпоединка против Испании, где он оформил хет-трик, однако затем вернулся к старым привычкам. Бесцельная беготня, удары с любых позиций, суровые гримасы и склоки с партнерами и официальными лицами. На этом все.

    Факт: Шесть ударов из-за пределов штрафной площадки, и лишь один — в створ ворот.

    Маркус Берг

    Нападающий, сборная Швеции

    Швеция выиграла со счетом 1:0, но должна была побеждать более комфортно. Скандинавы создали не так много моментов, но почти все из них «запорол» Маркус Берг

    Факт: Ни один из игроков на ЧМ-2018 не бил столько по воротам (13 раз), но при этом не сумел забить.

    Сборная худших 1/8 финала
    squawka.com

    Мохаммед Батт, Squawka 0

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