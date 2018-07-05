От Кавани до Рохо: символические сборные 1/8 финала ЧМ-2018

1/8 финала ЧМ-2018 подарила массу захватывающих матчей. Мы видели все — пенальти, споры, VAR, голы на последних минутах. Мы попрощались с Испанией, которая считалась одним из фаворитов турнира, но проиграла хозяевам мундиаля, а также чемпионами Европы из Португалии и Аргентиной во главе с Лео Месси.

Кто проявил себя с лучшей стороны? А кто «провалился»? Попытаемся разобраться.

Лучшие

Даниел Субашич

Вратарь, сборная Хорватии

Даниел Субашич GettyImages

По правде говоря, здесь мог бы быть любой из вратарей матча Хорватия — Дания, ведь оба проявили себя исключительно с лучшей стороны — как в основное время, так и в послематчевой серии пенальти. А Каспер Шмейхель, к тому же, парировал 11-метровый от Луки Модрича в экстра-тайме. Но в решающий момент чуть лучше сыграл Субашич — именно он вывел «шашечных» в четвертьфинал.

Факт: Субашич — лишь второй голкипер, который парировал три удара с пенальти в послематчевой серии на ЧМ.

Ерри Мина

Центральный защитник, сборная Колумбии

Некоторые игроки рождены для «биг моментс». Ерри Мина — из таких. Пропустив стартовый матч «кофейщиков» на ЧМ, он вышел и добавил стабильности, заодно развязав руки Давинсону Санчесу. В 1/8 финала против Англии от доминировал в своей штрафной, не позволив «львам» создать что-либо после стандартов, а на 95-й минуте, когда англичане уже собирались праздновать победу, сравнял счет ударом со второго этажа и перевел игру в экстра-таймы. Ерри Мина — это мощь. Титан!

Факт: Ерри Мина — первый футболист после Мирослава Клозе (2002), забивший на ЧМ три мяча ударами головой.

Диего Годин

Центральный защитник, сборная Уругвая

Диего Годин GettyImages

Уругвай в 1/8 финала впервые на нынешнем ЧМ пропустил гол, но Диего Годин отыграл на высочайшем уровне. Капитан «чарруа» чувствовал опасность, будто Человек-паук, и истреблял ее лучше Росомахи.

Факт: Диего Годин — лучший уругвайский защитник по точности передач и созданным шансам у чужих ворот в матче против Португалии.

Илья Кутепов

Центральный защитник, сборная России

Россияне сыграли в пять защитников — да, да, одну из лучших сборных мира они хотели сдержать с 39-летним ветераном. К их счастью, Илья Кутепов выдал суперматч, сделав все, чтобы испанцы не тревожили Игоря Акинфеева до серии пенальти.

Факт: Илья Кутепов отметился шестью перехватами — в 1/8 финала больше не сделал никто. Кроме того, ни один защитник не заблокировал больше ударов, чем россиянин.

Марио Фернандес

Правый вингбек, сборная России

Марио Фернандес GettyImages

Лучшим игроком российской сборной в 1/8 финала был Марио Фернандес — натурализованный бразилец. Он отлично справился со своей задачей — перекрыть кислород Иско и Жорди Альбе. На левом фланге у Испании, по правде говоря, не получалось ничего. Более того, Фернандес в атаку ходил даже острее, чем его оппоненты.

Факт: 34 точных передачи — лучший показатель среди хозяев мундиаля в 1/8 финала.

Лукас Торрейра

Опорный полузащитник, сборная Уругвая

Любопытный факт — в день, когда Хавьер Маскерано был унижен Килианом Мбаппе и объявил о завершении международной карьеры, на горизонте появился другой невысокий, но цепкий полузащитник из Рио-де-ла-Плата.

Факт: Торрейра заблокировал больше ударов, чем любой другой игрок сборной Уругвая. А его процент точности передач — 88% — второй в команде.

Поль Погба

Центральный полузащитник, сборная Франции

До ЧМ много говорилось о том, что в России Поль Погба должен заявить о себе во весь голос. И пока он действительно имеет большое влияние на игру «трехцветных». Особенно это было заметно в игре с Аргентиной. К слову, именно его заброс на Мбаппе привел к назначению пенальти. Возможно, это был решающий эпизод в том противостоянии.

Факт: Погба сделал больше передач в финальную треть (9), чем любой другой игрок сборной Франции.

Насер Шадли

Левый вингбек, сборная Бельгии

Насер Шадли GettyImages

Когда тренерский штаб Бельгии решил сделать ставку на Шадли, бельгийцы «горели» японцам 0:2. Благодаря его скорости и атлетизму европейцы смогли не только отыграться, но и выйти вперед. В эпизоде с решающим голом Насер «пролетел» 75 метров и вколотил мяч в сетку. Красота!

Факт: После выхода на замену на 65-й минуте Шадли выиграл 6 из 9 единоборств, создал 1 супермомент и забил победный гол.

Килиан Мбаппе

Нападающий, сборная Франции

Килиан Мбаппе GettyImages

Вы понимаете, что это что-то особенное, когда впервые видите это. Килиан Мбаппе в матче против Аргентины выдал действительно нечто особенное. Скорость, мощь, изобретательность. Он терроризировал аргентинцев, заработал пенальти, а во втором тайме забил два мяча и вывел свою сборную в четвертьфинал.

Факт: Килиан Мбаппе — первый тинейджер после Пеле (1958), офрмивший дубль в матче чемпионата мира.

Эдинсон Кавани

Нападающий, сборная Уругвая

Рядом с таким партнером, как Луис Суарес, Кавани всегда считался меньшим из «братьев из Салто» и частенько не мог продемонстрировать все свои таланты. Против Португалии все было наоборот — один из лучших перфомансов Эдинсона. Его первый гол ударом головой — результат взаимодействия с Суаресом. А второй — классический удар в дальний угол. В концовке он покинул поле из-за травмы, и теперь перспективы Уругвая выглядят не так радужно.

Факт: Эдинсон Кавани забил два гола после двух ударов в створ в матче против Португалии.

Неймар

Нападающий, сборная Бразилии

После того, как два его одноклубника получили награды «лучшему игроку матча», Неймар должен был сыграть не лучше. И он это сделал.

Он выдал топ-матч, буквально разорвав Мексику на куски — забил первый гол и ассистировал в эпизоде со вторым.

Факт: Ни один игрок не создал больше шансов (5) и не бил чаще в створ ворот (4), чем Неймар.

Символическая сборная 1/8 финала squawka.com

Худшие

Франко Армани

Вратарь, сборная Аргентины

Франко Армани GettyImages

Аргентинцы забили Франции три мяча, но все равно проиграли. Во многом «благодаря» Франко Армани. Да, один из мячей был забит с пенальти, а в эпизоде со вторым у него попросту не было шансов, но вина в третьем и решающем целиком и полностью лежит на нем.

Факт: Армани не парировал ни одного из четырех выстрелов французов в створ.

Начо

Правый защитник, сборная Испании

Начо вышел в старте вместо Дани Карвахаля, но своим шансом не воспользовался. Он мог помочь своей команде в атаке, но не сделал ничего.

Факт: Начо выиграл всего 3 единоборства в игре с Россией. Сравните с матчем против Португалии на групповом этапе — тогда было 11.

Жерар Пике

Центральный защитник, сборная Испании

Жерар Пике GettyImages

Жерар Пике неплохо справлялся со своими обязанностями в дебюте матча и не позволил развернуться в своей штрафной Артему Дзюбе. Более того, он вполне мог заработать пенальти в концовке, когда упал в чужой штрафной. Тем не менее, именно он «привез» 11-метровый за игру рукой. Неудачник.

Факт: Пике «привез» два пенальти в свои ворота в матчах ЧМ — худший результат с 1966 года.

Маркос Рохо

Центральный защитник, сборная Аргентины

Марко Рохо, герой Аргентины в матче 3-го тура группового этапа против Нигерии (2:1), «провалился» в 1/8 финала под натиском, скоростью и мощью Килиана Мбаппе. Он «привез» пенальти и впоследствии так и не смог найти свою игру.

Факт: за 45 минут Рохо не выиграл ни одной дуэли, не совершил ни одного отбора и заработал пенальти, благодаря которому Франция повела 1:0.

Ян Вертонген

Левый защитник, сборная Бельгии

Когда Шибсаки выполнил заброс на Харагути, Ян Вертонген должен был без проблем забирать мяч, но вместо этого махнул мимо, и японцы повели 1:0. Затем он не сделал ничего, чтобы помешать Инуи пробить с убойной позиции и сделать счет 2:0. Его гол ударом головой во второй 45-минутке был важен, но в целом Вертонген — лузер.

Факт: Ян Вертонген терял позицию чаще, чем любой другой игрок сборной Бельгии.

Хавьер Маскерано

Опорный полузащитник, сборная Аргентины

Хавьер Маскерано GettyImages

На ЧМ-2014 Хавьер Маскерано выдал семь потрясающих матчей. На мундиале в России — четыре ужасных. Особенно — в игре против Франции и Килиана Мбаппе.

Факт: Хавьер Маскерано выиграл всего 50% единоборство и совершил больше фолов, чем любой другой игрок «альбиселесте».

Коке

Центральный полузащитник, сборная Испании

Еще один испанец, который был призван задушить российские контратаки. И с этим он справился. Но, учитывая то, сколько «фурия» владела мячом, Коке мог сделать гораздо больше. Он был слишком расточителен.

Факт: В финальной трети лишь 17% передач Коке были точными.

Давид Сильва

Правый полузащитник, сборная Испании

Давид Сильва был хорош в «Манчестер Сити» и в квалификации ЧМ-2018, но когда дело дошло до мундиаля... Против хозяев турнира он был бесполезен и бессилен.

Факт: Давид Сильва не создал ни одного шанса в игре с Россией.

Стивен Цубер

Левый полузащитник, сборная Швейцарии

Стивен Цубер буквально растворился в матче против Швеции. Единственный раз, когда мы о нем вспомнили, был во втором тайме во время замены. Джердан Шакири также не смог забить, но он хотя бы пытался. А что сделал Цубер?

Факт: Цубер создал всего один полумомент и отметился второй худшей точностью передач.

Криштиану Роналду

Нападающий, сборная Португалии

Криштиану Роналду GettyImages

Криштиану Роналду стартовал на ЧМ с суперпоединка против Испании, где он оформил хет-трик, однако затем вернулся к старым привычкам. Бесцельная беготня, удары с любых позиций, суровые гримасы и склоки с партнерами и официальными лицами. На этом все.

Факт: Шесть ударов из-за пределов штрафной площадки, и лишь один — в створ ворот.

Маркус Берг

Нападающий, сборная Швеции

Швеция выиграла со счетом 1:0, но должна была побеждать более комфортно. Скандинавы создали не так много моментов, но почти все из них «запорол» Маркус Берг

Факт: Ни один из игроков на ЧМ-2018 не бил столько по воротам (13 раз), но при этом не сумел забить.

Сборная худших 1/8 финала squawka.com

Мохаммед Батт, Squawka 0