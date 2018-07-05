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    Мальчик, который кричал «Волки!»

    Объясяем, почему смеяться над Неймаром легко, но глупо

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    Неймар
    Неймар
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    Главное развлечение зрителей, наблюдающих за чемпионатом мира в России, помимо самого футбола, — смеяться над бразильцем Неймаром и его симуляциями. Вот только, заслужил ли он это?
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    Лапшичка

    Нездоровый ажиотаж вокруг Неймара начался еще до старта турнира. Способствовало этому и то, что последний год вокруг бразильца просто витала аура скандала — начиная с того, как он переходил из «Барселоны» в ПСЖ. и заканчивая тем, как он теперь всеми силами пытается сбежать из парижского клуба.

    У острословов, наблюдающих за Неймаром, сразу появилась яркая и заметная мишень — новая прическа бразильца.

    Прическа напоминала о стрижке Криштиану Роналду времен «МЮ» и бойз-бэндах 90-х годов, но больше всего она напоминала...правильно, спагетти.

    На выручку земляку пришел Роналдо. Бразилец рассказал, что в 2002 году он специально ужасно подстригся, чтобы все говорили о его прическе, а не о его травме, которую он едва успел залечить перед турниром.

    Учитывая, что Неймар перед ЧМ-2018 три месяца восстанавливался после травмы ноги, этот вариант имеет право на существование.

    Кстати, Неймар рассказывал, что после ЧМ-2002 все бразильские мальчишки щеголяли с прической, как у Роналдо. Попробуйте представить себе это.

    Тяжелый старт

    Матч с Швейцарией выдался для Бразилии непростым — забив в первом тайме, бразильцы расслабились, позволив сопернику сравнять после перерыва, а вновь выйти вперед уже не сумели, потеряв очки уже в стартовом матче.

  • Неймар не смог зажечь, как Роналду
  • Бразилия оступилась, но все равно выйдет в плей-офф
  • 18/06/2018

    • Львиная доля критики досталась Неймару, который должен был быть лидером команды, но в итоге эту роль на себя взял Филиппе Коутиньо, забивший единственный мяч селесао.

  • На мой взгляд, в матче Бразилии со Швейцарией Неймар стал худшим футболистом встречи. Все завязано на нем, но у него оказалось очень много потерь. Форвард «ПСЖ» пытался брать игру на себя, но футбол — командный вид спорта. Иной раз хотелось, чтобы Неймару дали второй мяч, чтобы он не мешал своей команде играть.
  • Сергей Юран

    • Даже бразильская пресса не щадила форварда ПСЖ.

    «Неймар был катастрофой. Он не показал приемлемой игры, и его нужно было заменить. У сборной Бразилии хороший состав, но Неймар пытался выиграть матч сам, и потерпел неудачу. У него есть оправдание — недавняя операция, но он не делал ничего хорошего для команды. Было бы лучше выпустить Дугласа Косту, и я до сих пор не понимаю, почему он не играл», — писал Арнальдо Рибейру из ESPN Brazil.

    Тьяго Ногейра из O Tempo Brasil сказал: «Неймар действительно сыграл хуже, чем ожидалось, и именно по этой причине Бразилия не обыграла Швейцарию».

  • ЧМ-2018. Бразилия — Швейцария 1:1
  • 63 фото
  • 18/06/2018

    • Освальдо Паскоаль из Fox Sport Brazil заявил, что «играть таким образом — вульгарный футбол, было удивительно, что Тите не дал Дугласу Косте хотя бы минуту».

    У бразильца нашелся неожиданный защитник, справедливо указавший, что критика была не слишком справедлива.

  • Неприятно было смотреть на то, что делал Бехрами с Неймаром, как он весь матч обходился с бразильцем. Это неправильно. Но в Швейцарии Бехрами теперь герой.
  • Зепп Блаттер

    • Швейцарец Блаттер осуждает игрока своей национальной команды. И есть за что — Валон Бехрами весь матч работал с Неймаром персонально. Швейцарский хавбек постоянно провоцировал соперника, исподтишка бил по прооперированной ноге.

    В результате уже ко втором тайму Неймар ощутимо хромал, он начал беречься, а нервы у него начали сдавать

    Всего на Неймаре арбитром в матче с Швейцарией было зафиксировано 10 нарушений — больше, чем на ком либо в первом туре. Из-а болей в ноге он был вынужден пропустить тренировку.

    Впрочем, наставник швейцарцев Владимир Петкович заявил, что установки жестко играть с бразильцем не было.

    Симуляции и слезы

    Во втором матче на турнире бразильцы встречались с командой Коста-Рики. Неймар явно прибавил — меньше тянул игру на себя, увлекаясь дриблингом, да и вообще в первом тайме был не слишком заметен.

  • VAR и Неймар. У каждого свои победы
  • Важная победа Бразилии над Коста-Рикой – в обзоре СМИ
  • 22/06/2018

    • Зато после перерыва форвард раз за разом начал разгонять атаки своей команды. Давление бразильцев привело к спорному моменту в штрафной Наваса: Неймар боролся с защитником и картинно упал, после чего стал требовать пенальти.

    Судья, сначала назначивший одиннадцатиметровый посмотрел повтор и отменил его, не наказав, впрочем, бразильца за не слишком явную, но симуляцию.

    Зато эту миссию на себя взяли соцсети:

    Мемы, изображающие явные симуляции игрока множились на глазах.

    К концу матча нервы Неймара начали сдавать — в одном эпизоде бразилец психанул и отбросил мяч, в итоге получив желтую карточку, после чего начал ругаться с арбитром и соперниками.

    Матч тем временем стремительно катился к очередной ничьей, но в дело вновь вступил Филиппе Коутиньо, сумевший забить победный гол в компенсированное время.

    А на затем и Неймар сделал своё дело — на седьмой добавленной добил дрогнувшую Коста-Рику, после чего присел на корточки и заплакал от нахлынувших эмоций.

    Вполне объяснимо, после тяжелейшего эмоционального давления, в ситуации когда от тебя много ждут, а получается далеко не все — и в конце концов все закончилось успехом.

    Мы умиляемся слезам Дениса Черышева после победы над Испанией, но Неймара за его слезы после матча с Коста-Рикой мировая пресса буквально распяла.

  • ЧМ-2018. Бразилия — Коста-Рика 2:0
  • 64 фото
  • 22/06/2018

    • Британская пресса вынесла фото с бразильцем на первые полосы: «Король драмы», «Бразилия стартует под рёв Неймара».

    Неймара не щадила пресса
    Star Sport

    Испанская Marca вышла с заголовком «Неймар на грани нервного срыва», а желтый британский таблоид The Sun обвинил Неймара в отсутствии стыда: «Бессовестный! Действия Неймара разделили зрителей во мнениях».

    Бессовестный Неймар
    The Sun

    Досталось бразильцу и от соотечествеников. Колумнист O Globo обвинил форварда в том, что он специально привлекал к себе внимание.

    «Кому-то может показаться, что плачущий Неймар стал лицом этой победы, которая суммирует все усилия, приложенные в игре. Но всё, что он делает, выглядит как претензия на статус идола — явление, которое в Европе пропало вместе с легендарными игроками в 1990-е годы.

    Фишка в том, что нынешняя сборная Бразилии — самая коллективная среди топ-команд, которая, в отличие от других, не зависит всецело от одного топ-игрока. Неймар влиятелен, но команда не умрёт без него

    Трещина в пальце, месяцы восстановления и физиотерапии. Вот он и расплакался. Сел на газон, где его заснимут все камеры, и свёл на нет коллективные труды», — разит пером бразильский колумнист.

  • Неймар уступил статус лидера Бразилии Коутиньо
  • Почему форвард вел так себя в матче против Коста-Рики?
  • 24/06/2018

    • Такая реакция неудивительна, учитывая культ токсичной маскулинности, по-прежнему главенствующий в обществе. Поведение, подрывающее образ «настоящего мужчины» социально порицаемо, неудивительно, что большинство журналистов в своих интервью с игроками «селесао» обязательно поднимали этот эпизод.

    К счастью, атмосфера в сборной Бразилии оказалась замечательной, и Неймар получил полную поддержку от тренера и партнеров по команде как на поле, так и за его пределами.

  • Когда ребята собрались в раздевалке после матча, я ушел в свой уголок и ждал, когда схлынет адреналин. Поэтому даже не видел слез Неймара. Успел поговорить только с Коутиньо по пути на пресс-конференцию. Скажу одно: радость и гордость от того, что ты играешь за сборную — тяжелая ноша. На Неймаре лежит большая ответственность. У него есть мужество проявить так свою радость после забитого мяча. Все люди разные — я, например, тоже очень эмоционален
  • Тите

    • Да, Неймар частенько симулирует, но будем справедливы. Ведь не прогрыз же он сам себе дырки на гетрах в матче с Коста-Рикой? Нет, это последствия ударов по ногам. Бразильцу доставалось хоть и реже, чем в матче с Швейцарией, но не менее ощутимо.

    Катись Неймар, катись

    Заключительный матч группового этапа с командой Сербии стал битвой не на жизнь, а на смерть — по крайней мере для сербов, которым позарез нужно было побеждать.

    Бразильцы победили на классе, а Неймар показал, что продолжает прибавлять. Не забив сам, он, тем не менее, разгонял атаки своей команды и отдал голевую подачу на Тиаго Силву.

  • ЧМ-2018. Сербия — Бразилия 0:2
  • 59 фото
  • 27/06/2018

    • А еще породил главный пока мем ЧМ-2018. Сербский полузащитник Адем Ляич выполнил грубый подкат под форварда, а Неймар несколько раз перекатился по полю, корчась от боли. И с перекатами он немного перестарался.

    Время шло, мемы множились, а Неймар катился все дальше.

    Вновь не обошлось без так похожих на бразильца животных.

    Вновь досталось Неймару и от Эрика Кантона.

    My new luggage... #thecomissioneroffootball

    Публикация от Eric Cantona (@ericcantona)

    Все с удовольствием смеются над катящимся Неймаром, но забывают о том, что к этому привел довольно грубый фол — Ляич пошел сзади прямой ногой в соперника и вполне мог получить за такое красную карточку. И, возможно. получил бы, если бы Неймар не переусердствовал со страданиями.

    Фол против Неймара был грубым
    Кадр трансляции

    Кстати, Неймар был далеко не первым, кто после неудачного стыка предопочел прокатиться по травке. Настолько не первым, что KFC даже снял об этом в свое время рекламу.

    Жертва репутации

    В матче с Мексикой в 1/8 финала Неймар выступил уже настоящим лидером, который забил сам и организовал второй гол, забитый Роберто Фирмино.

    Мексиканцы же, проигрывая, начали играть грязно — это не ново для них. И разумеется, главной целью стал самый активный игрок соперника. По количеству фолов на Неймаре встреча с Мексикой приблизилась к матчу с Швейцарией.

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  • СМИ — о победе сборной Бразилии над командой Мексики в 1/8 финала ЧМ-2018
  • 02/07/2018

    • Проблема в том, что предыдущие матчи, с симуляцией и покатушками, исчерпали у арбитров кредит доверия к бразильскому форварду, так что даже довольно грубые фолы оставались без внимания.

    Апофеозом стал эпизод в середине второго тайма. Арбитр Джанлука Рокки, как и его ассистент, не заметили выходки Мигеля Лаюна. Мексиканский хав исподтишка наступил шипами на голеностоп лежащего за бровкой Неймара — на прооперированную три месяца назад ногу.

    А то, что бразилец корчится от боли, все посчитали еще одной симуляцией — Лаюну его хамство сошло с рук. Для интернета же это стало лишь еще одним поводом для мемотворчества.

    Оттоптался по Неймару и бывший форвард сборной Англии Гари Линекер.

    «Неймар играет так же хорошо, как и визжит. Потрясающий футболист. Неймар обладает самым низким болевым порогом среди всех игроков чемпионатов мира с момента введения статистики Opta», — написал Линекер в своем Твиттере.

  • ЧМ-2018. Бразилия — Мексика 2:0
  • 77 фото
  • 02/07/2018

    • После матча наставник мексиканцев Хуан Карлос Осорио в пассивно-агрессивной манере высказал свои претензии к лидеру бразильцев.

  • Я думаю, что мы неплохо сыграли сегодня, в основном мы контролировали игру, но потеряли много времени из-за одного игрока. Мы потеряли стиль из-за судейства, игру часто останавливали, и это плохо для темпа. Был момент остановки на четыре минуты, это плохо для футбола. Я не думаю, что надо заниматься актерским мастерством в футболе. Интенсивность сократилась из-за судейства, много остановок, много симуляций. Говорю ли я о Неймаре? Я не упоминал его, это лишь ваша интерпретация.
  • Хуан Карлос Осорио

    • А легендарный голкипер сборной Дании Петер Шмейхель выступил с пламенной речью, призвав ФИФА обратить внимание на симуляции нападающего сборной Бразилии. Датчанин назвал поведение Неймара «позорным».

    ...а он крепчает

    Все с большим удовольствием продолжают ненавидеть кривляку Неймара, не обращая внимания на симуляции и отмененные пенальти в матчах других сборных. Зачем отвлекаться, ведь есть такая удобная и яркая мишень.

    Издание RTS Sports даже подсчитало, что бразильский форвард за четыре матча турнира провёл 13 минут 50 секунд, лёжа на газоне. Больше всего времени на газоне Неймар провёл в игре против команды Мексики — 5 минут 30 секунд.

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    • Всего против бразильца была нарушены правила 23 раза. На бразильце нарушали правила чаще, чем на ком-либо другом.

    Досталось Неймару после матча с Мексикой и еще по одному поводу. Вы будете смеяться, но дело снова в волосах. Бразильца ругают за то, что причесок он поменял больше, чем забил голов на мундиале.

    К счастью, нервы Неймара куда крепче, чем кажется журналистам Marca. Бразилец спокойно заявляет, что не обращает внимание на критику, ведь он приехал на мундиаль побеждать. И ему это пока удается, в то время как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Серхио Рамос и вся сборная Германии уже уехали домой.

    Неймар троллит троллей
    Getty Images

    Да что там, Неймар готов отвечать на смешные мемы о себе встречным троллингом. Например, на разминке сборной Бразилии, во время тренировочного занятия, повторить свои ставшие знаменитыми покатушки.

    Этот парень еще докатится до финала, вот увидите.

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