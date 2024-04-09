«Днепр-1»
Турнирное положение: Днепряне сражаются за медали чемпионата Украины. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Днепр-1» лишь на 4 очка отстает от лидеров «Шахтера» и «Кривбасса». Да и вообще, команда Юрия Максимова выглядит весьма выгодно.
Последние матчи: в предыдущем туре УПЛ команда сумела победить. «Днепр-1» добыл три очка в матче с «Колосом» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Днепр-1» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Весной днепряне уже растеряли немало очков. С «Минаем» подопечные Максимова не справились (1:1), а «Руху» вообще уступили (0:1).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит вполне прилично. Вот только скамейка у днепрян уж очень короткая.
Довольно неплохо вписался в игру команды Александр Филиппов. Форвард отличился уже 8 голами в чемпионате.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Днепряне нынче сильнее «Зари», да и возвращение в состав Богдана Леднева и Максима Третьякова должно помочь.
«Заря»
Турнирное положение: Луганчане весной выбрались из опасной зоны. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.
Зато отрыв от зоны стыков довольно зыбкий — всего 3 очка. Да и потенциал у команды Юрия Коваля достаточно высокий.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла зацепиться за очки. Луганчане разгромно уступили киевскому «Динамо» (0:3).
В пяти своих последних матчах «Заря» победила 2 раза. В этих поединках подопечные Коваля настреляли 4 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.
Борьба за выживание команде вряд ли угрожает. По составу луганчане должны бороться за попадание в еврокубки, но есть внутриклубные проблемы.
Не сыграют: Джордан — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Заря» не радует особенно яркой игрой и результатами. Да и без ведущего центрбека Джордана придется непросто.
В кадровом плане у команды практически полный штиль. Кроме дисквалифицированного Джордана остальные игроки в строю.
Плюс смогут принять участие пропускавшие встречу с «Динамо» Александр Яцык, Антон Боль и Игорь Горбач. Особенно ощущалась потеря первого.
Наверняка гости будут действовать в привычном для себя ритме. «Заря» имеет весьма приличный подбор исполнителей на всех позициях.
Статистика для ставок
- «Заря» забивает в среднем гол за матч
- «Днепр-1» имеет двухматчевую беспроигрышную серию
- Последний очный поединок соперников завершился викторией днепрян (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Днепр-1» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 5.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.06 и 1.81.
- 1.75Удинезе — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Днепряне сражаются за медали, и наверняка начнут встречу активно.
Атака днепрян явно будет максимально активна, да и лидер атак команды Филиппов наверняка постарается улучшить свои результативные показатели.
Ставка: Победа «Днепра-1» в 1 тайме за 2.22.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеют обе команды.
Ставка: Обе забьют за 2.02