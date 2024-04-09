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    Днепряне будут торопиться

    «Днепр-1» — «Заря». Ставка (к. 2.22) и прогноз на футбол, УПЛ, 9 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Заря»
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    «Днепр-1»
    9 апреля в 23-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Днепр-1» и «Заря». Начало игры — в 13:00 мск. «Днепр-1» — «Заря»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 09 Апреля 2024 года
    Днепр-1
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    •  Днепр-1 13:00 Заря Заря
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    «Днепр-1»

    Турнирное положение: Днепряне сражаются за медали чемпионата Украины. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Днепр-1» лишь на 4 очка отстает от лидеров «Шахтера» и «Кривбасса». Да и вообще, команда Юрия Максимова выглядит весьма выгодно.

    Последние матчи: в предыдущем туре УПЛ команда сумела победить. «Днепр-1» добыл три очка в матче с «Колосом» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Днепр-1» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Весной днепряне уже растеряли немало очков. С «Минаем» подопечные Максимова не справились (1:1), а «Руху» вообще уступили (0:1).

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит вполне прилично. Вот только скамейка у днепрян уж очень короткая.

    Довольно неплохо вписался в игру команды Александр Филиппов. Форвард отличился уже 8 голами в чемпионате.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Днепряне нынче сильнее «Зари», да и возвращение в состав Богдана Леднева и Максима Третьякова должно помочь.

    «Заря»

    Турнирное положение: Луганчане весной выбрались из опасной зоны. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

    Зато отрыв от зоны стыков довольно зыбкий — всего 3 очка. Да и потенциал у команды Юрия Коваля достаточно высокий.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла зацепиться за очки. Луганчане разгромно уступили киевскому «Динамо» (0:3).

    В пяти своих последних матчах «Заря» победила 2 раза. В этих поединках подопечные Коваля настреляли 4 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.

    Борьба за выживание команде вряд ли угрожает. По составу луганчане должны бороться за попадание в еврокубки, но есть внутриклубные проблемы.

    Не сыграют: Джордан — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Заря» не радует особенно яркой игрой и результатами. Да и без ведущего центрбека Джордана придется непросто.

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    В кадровом плане у команды практически полный штиль. Кроме дисквалифицированного Джордана остальные игроки в строю.

    Плюс смогут принять участие пропускавшие встречу с «Динамо» Александр Яцык, Антон Боль и Игорь Горбач. Особенно ощущалась потеря первого.

    Наверняка гости будут действовать в привычном для себя ритме. «Заря» имеет весьма приличный подбор исполнителей на всех позициях.

    Статистика для ставок

    • «Заря» забивает в среднем гол за матч

    • «Днепр-1» имеет двухматчевую беспроигрышную серию

    • Последний очный поединок соперников завершился викторией днепрян (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Днепр-1» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 5.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.06 и 1.81.

    Прогноз: Днепряне сражаются за медали, и наверняка начнут встречу активно.

    Атака днепрян явно будет максимально активна, да и лидер атак команды Филиппов наверняка постарается улучшить свои результативные показатели.

    Ставка: Победа «Днепра-1» в 1 тайме за 2.22.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеют обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 2.02

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    Ставка и прогноз на матч «Днепр-1» — «Заря» с коэффициентом 2.22. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на футбол. Днепряне будут торопиться
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