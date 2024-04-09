9 апреля в 23-м туре чемпионата Украины по футболу сыграют «Днепр-1» и «Заря». Начало игры — в 13:00 мск. «Днепр-1» — «Заря»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Днепр-1»

Турнирное положение: Днепряне сражаются за медали чемпионата Украины. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Днепр-1» лишь на 4 очка отстает от лидеров «Шахтера» и «Кривбасса». Да и вообще, команда Юрия Максимова выглядит весьма выгодно.

Последние матчи: в предыдущем туре УПЛ команда сумела победить. «Днепр-1» добыл три очка в матче с «Колосом» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Днепр-1» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Весной днепряне уже растеряли немало очков. С «Минаем» подопечные Максимова не справились (1:1), а «Руху» вообще уступили (0:1).

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит вполне прилично. Вот только скамейка у днепрян уж очень короткая.

Довольно неплохо вписался в игру команды Александр Филиппов. Форвард отличился уже 8 голами в чемпионате.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Днепряне нынче сильнее «Зари», да и возвращение в состав Богдана Леднева и Максима Третьякова должно помочь.

«Заря»

Турнирное положение: Луганчане весной выбрались из опасной зоны. На текущий момент команда расположилась на 12 месте турнирной таблицы.

Зато отрыв от зоны стыков довольно зыбкий — всего 3 очка. Да и потенциал у команды Юрия Коваля достаточно высокий.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не смогла зацепиться за очки. Луганчане разгромно уступили киевскому «Динамо» (0:3).

В пяти своих последних матчах «Заря» победила 2 раза. В этих поединках подопечные Коваля настреляли 4 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.

Борьба за выживание команде вряд ли угрожает. По составу луганчане должны бороться за попадание в еврокубки, но есть внутриклубные проблемы.

Не сыграют: Джордан — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Заря» не радует особенно яркой игрой и результатами. Да и без ведущего центрбека Джордана придется непросто.

В кадровом плане у команды практически полный штиль. Кроме дисквалифицированного Джордана остальные игроки в строю.

Плюс смогут принять участие пропускавшие встречу с «Динамо» Александр Яцык, Антон Боль и Игорь Горбач. Особенно ощущалась потеря первого.

Наверняка гости будут действовать в привычном для себя ритме. «Заря» имеет весьма приличный подбор исполнителей на всех позициях.

Статистика для ставок

«Заря» забивает в среднем гол за матч

«Днепр-1» имеет двухматчевую беспроигрышную серию

Последний очный поединок соперников завершился викторией днепрян (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Днепр-1» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.85, а победа оппонента — в скромные 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.06 и 1.81.

Прогноз: Днепряне сражаются за медали, и наверняка начнут встречу активно.

Атака днепрян явно будет максимально активна, да и лидер атак команды Филиппов наверняка постарается улучшить свои результативные показатели.

Ставка: Победа «Днепра-1» в 1 тайме за 2.22.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить сумеют обе команды.

Ставка: Обе забьют за 2.02