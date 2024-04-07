«Зенит» — «Балтика»: счет матча 1:0 (1:0)

Весь матч команда Сергея Семака владела игровым и территориальным преимуществом, но поразить ворота Евгения Латышонка смогла лишь раз.
На 44-й минуте с передачи Алексея Караваева отличился бразилец Педро.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит — Балтика 1:0
Гол: 1:0 Педро Энрике (42') Зенит: Михаил Кержаков, Страхиня Эракович, Нуралы Алип, Вячеслав Караваев, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Артур, Педро Энрике, Матео Кассьерра, Nino Балтика: Евгений Латышонок, Александр Жиров, Роберто Фернандес, Данила Козлов, Юрий Ковалёв, Кирилл Капленко, Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Andrade K., Luna D., Nascimento Fernandes A. Предупреждение: Вендел (45+1')
«Зенит» продолжает лидировать в РПЛ с 44 очками. «Балтика» (17) на 15-м месте.