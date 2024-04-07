Игроки «Фенербахче» демонстративно покинули поле в матче на Суперкубок Турции

Матч за Суперкубок Турциипродлился всего несколько минут.

На эту встречу тренерский штаб «Фенербахче» в качестве протеста выставил молодежный состав, которому уже на первой минуте забил нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди.

После того, как счет стал 0:1, все игроки «Фенербахче» ушли с поля и сообщили, что не станут доигрывать встречу.

Причиной такого демарша стал отказ Федерации футбола Турции перенести эту игру. В четверг, 11 апреля, «Фенербахче» предстоит четвертьфинал Лиги конференций УЕФА против «Олимпиакоса» и команда хотела получше к нему подготовиться. Еще одной причиной решения стал отказ федерации назначить на этот матч иностранных арбитров.

Согласно первоначальному плану тренерского штаба «Фенербахче», они хотели выпустить на поле лишь девять игроков молодежного состава, после чего трое из них должны были изобразить травмы и отправится на скамью запасных.

В итоге на поле должно было остаться всего шесть футболистов «Фенербахче», а согласно правилам в таком случае команде присуждается техническое поражение со счетом 0:3. Но все пошло не по плану, и игроки «Фенербахче» массово покинули поле на первых минутах после гола Икарди.