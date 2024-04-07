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    Федерико Кьеза«Ювентус» — «Фиорентина». Онлайн
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    Игроки «Фенербахче» демонстративно покинули поле в матче на Суперкубок Турции

    Футбол Футбол Турции Галатасарай Фенербахче
    Матч за Суперкубок Турции «Галатасарай»«Фенербахче» продлился всего несколько минут.

    «Фенербахче»
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    «Фенербахче»

    На эту встречу тренерский штаб «Фенербахче» в качестве протеста выставил молодежный состав, которому уже на первой минуте забил нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди.

    После того, как счет стал 0:1, все игроки «Фенербахче» ушли с поля и сообщили, что не станут доигрывать встречу.

    Причиной такого демарша стал отказ Федерации футбола Турции перенести эту игру. В четверг, 11 апреля, «Фенербахче» предстоит четвертьфинал Лиги конференций УЕФА против «Олимпиакоса» и команда хотела получше к нему подготовиться. Еще одной причиной решения стал отказ федерации назначить на этот матч иностранных арбитров.

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    • Согласно первоначальному плану тренерского штаба «Фенербахче», они хотели выпустить на поле лишь девять игроков молодежного состава, после чего трое из них должны были изобразить травмы и отправится на скамью запасных.

    В итоге на поле должно было остаться всего шесть футболистов «Фенербахче», а согласно правилам в таком случае команде присуждается техническое поражение со счетом 0:3. Но все пошло не по плану, и игроки «Фенербахче» массово покинули поле на первых минутах после гола Икарди.

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