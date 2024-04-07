«Динамо» — «Спартак»: счет матча 1:2, обзор голов

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
На гол Луиса Чавеса с пенальти гости ответили точными ударами Александра Соболева, который оформил дубль.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо — Спартак 1:2
Голы: 1:0 Луис Чавес (пенальти) (5'), 1:1 Александр Соболев (74'), 1:2 Александр Соболев (88') Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричал, Луис Чавес, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Bitello Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Роман Зобнин, Даниил Хлусевич, Хесус Медина, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Babic S., Ugalde M. Предупреждения: Хесус Медина (54'), Наиль Умяров (56'), Александр Соболев (56'), Фёдор Смолов (77'), Леон Классен (83')
«Спартак» с 35 очками занимает в таблице РПЛ шестое место. «Динамо» с 38 баллами идет на третьей позиции.
В следующем туре «Спартак» 13 апреля на выезде сыграет с «Сочи», а «Динамо» днем позже в гостях встретится с «Уралом».