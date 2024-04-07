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    Дубль Соболева принес «Спартаку» победу в матче с «Динамо»

    «Динамо» — «Спартак»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 23-го тура РПЛ «Спартак» на выезде в волевом стиле победил «Динамо» со сетом 2:1.

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    На гол Луиса Чавеса с пенальти гости ответили точными ударами Александра Соболева, который оформил дубль.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Спартак 1:2
    Голы: 1:0 Луис Чавес (пенальти) (5'), 1:1 Александр Соболев (74'), 1:2 Александр Соболев (88') Динамо: Игорь Лещук, Фабиан Бальбуэна, Роберто Фернандес, Диего Лаксальт, Дмитрий Скопинцев, Николас Маричал, Луис Чавес, Муми Нгамал, Хорхе Карраскаль, Константин Тюкавин, Bitello Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Роман Зобнин, Даниил Хлусевич, Хесус Медина, Данил Пруцев, Наиль Умяров, Антон Зиньковский, Александр Соболев, Babic S., Ugalde M. Предупреждения: Хесус Медина (54'), Наиль Умяров (56'), Александр Соболев (56'), Фёдор Смолов (77'), Леон Классен (83')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» с 35 очками занимает в таблице РПЛ шестое место. «Динамо» с 38 баллами идет на третьей позиции.

    В следующем туре «Спартак» 13 апреля на выезде сыграет с «Сочи», а «Динамо» днем позже в гостях встретится с «Уралом».

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