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    Сможет ли Вавринка удивить Де Минора?

    Де Минор — Вавринка. Ставка (к. 2.01) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 8 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Вавринка
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    Стэн Вавринка
    Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против австралийца Алекса Де Минора в первом круге «Мастерс» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 13:00 мск. Де Минор — Вавринка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Де Минор

    Для Алекса предстоящие несколько месяцев вряд ли будут такими же успешными, как предыдущие.

    Все-таки грунт это явно не то покрытие, где от австралийца можно ожидать чего-то серьезного, даже учитывая его заметный прогресс.

    В предыдущих сезонах Де Минор крайне редко выигрывал на этом покрытии больше одного-двух матчей.

    Исключением в этом плане стал лишь 2022-й год, когда представитель Зеленого континента дошел до полуфинала в Барселоне и Лионе, а выиграл два матча в Риме.

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    В прошлом году Де Минор выиграл лишь четыре из пяти матчей на глине.

    Вавринка

    Стэн тем временем уже успел в этом сезоне провести несколько матчей на грунте.

    На минувшей неделе швейцарец, которому не так давно исполнилось 39 лет, выиграл один матч в Марракеше.

    Вавринка одержал уверенную победу над испанцем Альбертом Рамосом, после чего уступил аргентинцу Мариано Навоне.

    Несмотря на то, что в этом году он до сих пор выиграл лишь два матча, есть ощущение, что Вавринка снова находится в оптимальной форме.

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    Другой вопрос, что в этом возрасте у него уже все равно не та выносливость, что раньше. Как, например, в 2014-м, когда он стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, при этом выиграв в финале у Роджера Федерера.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.45, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.76.

    Прогноз: в начале турнира, пока нет усталости, Стэн по-прежнему способен создать проблемы почти любому сопернику. Алекс в этом плане не является исключением, особенно на грунте.

    Допускаем, что австралиец все-таки перебегает легенду, но при этом уверены, что его ждет непростой матч.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.

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    Ставка и прогноз на матч Де Минор — Вавринка с коэффициентом 2.01. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Вавринка удивить Де Минора?
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