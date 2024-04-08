Швейцарец Стэн Вавринка сыграет против австралийца Алекса Де Минора в первом круге «Мастерс» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 13:00 мск. Де Минор — Вавринка: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Де Минор

Для Алекса предстоящие несколько месяцев вряд ли будут такими же успешными, как предыдущие.

Все-таки грунт это явно не то покрытие, где от австралийца можно ожидать чего-то серьезного, даже учитывая его заметный прогресс.

В предыдущих сезонах Де Минор крайне редко выигрывал на этом покрытии больше одного-двух матчей.

Исключением в этом плане стал лишь 2022-й год, когда представитель Зеленого континента дошел до полуфинала в Барселоне и Лионе, а выиграл два матча в Риме.

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В прошлом году Де Минор выиграл лишь четыре из пяти матчей на глине.

Вавринка

Стэн тем временем уже успел в этом сезоне провести несколько матчей на грунте.

На минувшей неделе швейцарец, которому не так давно исполнилось 39 лет, выиграл один матч в Марракеше.

Вавринка одержал уверенную победу над испанцем Альбертом Рамосом, после чего уступил аргентинцу Мариано Навоне.

Несмотря на то, что в этом году он до сих пор выиграл лишь два матча, есть ощущение, что Вавринка снова находится в оптимальной форме.

Другой вопрос, что в этом возрасте у него уже все равно не та выносливость, что раньше. Как, например, в 2014-м, когда он стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, при этом выиграв в финале у Роджера Федерера.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.45, победу Вавринки букмекеры предлагают за 2.76.

Прогноз: в начале турнира, пока нет усталости, Стэн по-прежнему способен создать проблемы почти любому сопернику. Алекс в этом плане не является исключением, особенно на грунте.

Допускаем, что австралиец все-таки перебегает легенду, но при этом уверены, что его ждет непростой матч.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.01.