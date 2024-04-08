Вашеро
Валентин второй год подряд сыграет в основной сетке домашнего «Мастерса». Организаторы снова предоставили ему wild card — без этого пока не попасть даже в квалификацию.
В 2023-м 141-я ракетка мира проиграл в стартовом матче итальянцу Луке Нарди — 5:7, 5:7.
К слову, это был единственный случай в прошлом сезоне, когда Вашеро играл на таком уровне.
В этом году представитель Монако до сих пор выступал только на «челленджерах», но сезон получается для него очень успешным.
В январе Вашеро выиграл два «челленджера» в Таиланде, а в феврале — турнир в Пуне (Индия). Именно благодаря этому он закрепился в топ-150.
Димитров
Григор в начале апреля снова вернулся в топ-10. Это случилось после его феноменального выступления в Майами.
Болгарин дошел на «тысячнике» в штате Флорида до финала, в котором уступил итальянцу Яннику Синнеру.
Зато перед этим Димитров одержал победы над Хубертом Хуркачем, Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.
Кроме того, в этом году Димитров успел взять титул в Брисбене, дойти до финала в Марселе и до полуфинала в Роттердаме.
Смена покрытия наверняка скажется на результатах, но вряд ли существенно. Григор сейчас переживает вторую молодость.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 7.20, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: для Валентина предстоящая встреча с девятой ракеткой мира станет одним из главных событий в карьере. Скорее всего, болгарин обыграет своего оппонента с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Димитрова с форой по геймам (-5,5) за 2.10.