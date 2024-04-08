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    Вашеро — Димитров. Ставка (к. 2.10) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 8 апреля 2024 года

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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против представителя Монако Валентина Вашеро в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 13:00 мск. Вашеро — Димитров: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Вашеро

    Валентин второй год подряд сыграет в основной сетке домашнего «Мастерса». Организаторы снова предоставили ему wild card — без этого пока не попасть даже в квалификацию.

    В 2023-м 141-я ракетка мира проиграл в стартовом матче итальянцу Луке Нарди — 5:7, 5:7.

    К слову, это был единственный случай в прошлом сезоне, когда Вашеро играл на таком уровне.

    В этом году представитель Монако до сих пор выступал только на «челленджерах», но сезон получается для него очень успешным.

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    В январе Вашеро выиграл два «челленджера» в Таиланде, а в феврале — турнир в Пуне (Индия). Именно благодаря этому он закрепился в топ-150.

    Димитров

    Григор в начале апреля снова вернулся в топ-10. Это случилось после его феноменального выступления в Майами.

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    • Болгарин дошел на «тысячнике» в штате Флорида до финала, в котором уступил итальянцу Яннику Синнеру.

    Зато перед этим Димитров одержал победы над Хубертом Хуркачем, Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым.

    Кроме того, в этом году Димитров успел взять титул в Брисбене, дойти до финала в Марселе и до полуфинала в Роттердаме.

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    Смена покрытия наверняка скажется на результатах, но вряд ли существенно. Григор сейчас переживает вторую молодость.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вашеро в этом матче можно поставить за 7.20, победу Димитрова букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: для Валентина предстоящая встреча с девятой ракеткой мира станет одним из главных событий в карьере. Скорее всего, болгарин обыграет своего оппонента с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Димитрова с форой по геймам (-5,5) за 2.10.

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    Ставка и прогноз на матч Вашеро — Димитров с коэффициентом 2.10. Дата матча: 08.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Димитрова разгромить монегаска?
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