В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Испании и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Оренбург» — «Рубин»

Футбол. Чемпионат России

У «Оренбурга» сложная ситуация. Идет борьба за выживание. Но команда может занести себе в актив возобновление сезона. Весной клуб еще не проигрывал в чемпионате России.

Ранее подопечные Деограсии достойно выглядели на фоне ЦСКА в Москве, обыграли «Балтику». Также удалось пройти «Ахмат» в Кубке России.

Все прогнозы на футбол

Оборона «Рубина» остается в тройке лучших по сезону. Рашид Рахимов не прививает команде атакующий футбол. В Оренбурге точно не стоит ждать открытой игры.

На данный момент «Рубин» идет 8-м в таблице, набрав 32 очка. Ситуация позволяет казанцам спокойно доиграть сезон и не беспокоиться о вылете.

Ставка: Победа «Оренбурга» с нулевой форой за 1.72.

«Расинг» — «Алькоркон»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

«Расинг» нацелен вернуться в Примеру. У клуба отличные шансы повыситься в классе по итогам сезона. На данный момент команда идет 5-й в таблице. Набрано 53 очка в 33-х встречах.

Беспроигрышная серия «Расинга» составляет шесть матчей. Последний раз клуб уступал 18 февраля. Тогда «Расинг» в гостях не набрал ни одного очка во встрече с «Альбасете» (0:2).

«Алькоркон» ведет борьбу за выживание. Остаться в Сегунде будет непросто. Сейчас клуб занимает лишь 19-ю строчку, записав в актив 34 очка по итогам 33-х матчей.

В прошлом месяце «Алькоркон» провел пять матчей. Но была одержана только одна победа. 23 марта команда дома взяла верх над «Реал Овьедо» (1:0).

Ставка: Победа «Расинга» за 1.74.

«Удинезе» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии

Для фанатов «Удинезе» концовка сезона будет нервной. Команда может опуститься в Серию В. А впереди тяжелейший матч с лидером чемпионата Италии.

В последних трех поединках «Удинезе» ни разу не победил. Сейчас клуб находится на 14-м месте. Набрано 28 очков в 30 встречах.

Календарь и таблица Серии А

У «Интера» серьезный отрыв от конкурентов. Вряд ли миланцы упустят скудетто. После 30 матчей «Интер» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Милан» на 11 очков.

«Интер» вряд ли останется без очередной победы. Единственная ложка дегтя для болельщиков команды — вылет из Лиги чемпионов. Напомним, в 1/8 финала подопечные Симоне Индзаги не смогли пройти «Атлетико».

Ставка: Победа «Интера» за 1.43.

Общий коэффициент — 4.27.