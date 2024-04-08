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    «Интер» одержит очередную победу в Серии А, «Оренбург» создаст проблемы «Рубину»

    Экспресс дня 8 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 апреля
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    Симоне Индзаги
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Испании и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Оренбург» — «Рубин»

    Футбол. Чемпионат России

    У «Оренбурга» сложная ситуация. Идет борьба за выживание. Но команда может занести себе в актив возобновление сезона. Весной клуб еще не проигрывал в чемпионате России.

    Ранее подопечные Деограсии достойно выглядели на фоне ЦСКА в Москве, обыграли «Балтику». Также удалось пройти «Ахмат» в Кубке России.

    Все прогнозы на футбол

    Оборона «Рубина» остается в тройке лучших по сезону. Рашид Рахимов не прививает команде атакующий футбол. В Оренбурге точно не стоит ждать открытой игры.

    На данный момент «Рубин» идет 8-м в таблице, набрав 32 очка. Ситуация позволяет казанцам спокойно доиграть сезон и не беспокоиться о вылете.

    Ставка: Победа «Оренбурга» с нулевой форой за 1.72.

    «Расинг» — «Алькоркон»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

    «Расинг» нацелен вернуться в Примеру. У клуба отличные шансы повыситься в классе по итогам сезона. На данный момент команда идет 5-й в таблице. Набрано 53 очка в 33-х встречах.

    Беспроигрышная серия «Расинга» составляет шесть матчей. Последний раз клуб уступал 18 февраля. Тогда «Расинг» в гостях не набрал ни одного очка во встрече с «Альбасете» (0:2).

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  • 05/04/2024

    • «Алькоркон» ведет борьбу за выживание. Остаться в Сегунде будет непросто. Сейчас клуб занимает лишь 19-ю строчку, записав в актив 34 очка по итогам 33-х матчей.

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    В прошлом месяце «Алькоркон» провел пять матчей. Но была одержана только одна победа. 23 марта команда дома взяла верх над «Реал Овьедо» (1:0).

    Ставка: Победа «Расинга» за 1.74.

    «Удинезе» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии

    Для фанатов «Удинезе» концовка сезона будет нервной. Команда может опуститься в Серию В. А впереди тяжелейший матч с лидером чемпионата Италии.

    В последних трех поединках «Удинезе» ни разу не победил. Сейчас клуб находится на 14-м месте. Набрано 28 очков в 30 встречах.

    Календарь и таблица Серии А

    У «Интера» серьезный отрыв от конкурентов. Вряд ли миланцы упустят скудетто. После 30 матчей «Интер» лидирует в таблице, опережая идущий вторым «Милан» на 11 очков.

    «Интер» вряд ли останется без очередной победы. Единственная ложка дегтя для болельщиков команды — вылет из Лиги чемпионов. Напомним, в 1/8 финала подопечные Симоне Индзаги не смогли пройти «Атлетико».

    Ставка: Победа «Интера» за 1.43.

    Общий коэффициент — 4.27.

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    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 8 апреля с коэффициентом 4.27. Дата матча: 08.04.2024. Экспресс. «Интер» одержит очередную победу в Серии А, «Оренбург» создаст проблемы «Рубину»
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