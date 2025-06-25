Йокогама Маринос — Токио. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 25 июня 2025 года

«Йокогама Маринос» примет дома «Токио» в 15-м туре японской Джей-лиги. Поединок состоится 25 июня и начнется в 13:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Йокогама Маринос» — «Токио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Йокогама Маринос»

Турнирное положение: «Йокогама Маринос» по итогам 20-ти туров японского первенства набрал 14 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 20-ю строчку и на шесть пунктов отстает от спасительной 17-й позиции, которую как раз и занимает ее нынешний соперник.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура Джей-лиги клуб на своем поле потерпел поражение от «Окаямы» (0:1).

Перед этим в 20-м туре национального первенства коллектив также остался без баллов, в чужих стенах оказавшись слабее «Альбирекс Ниигата» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Кимура, Миячи, Ногучи и Сувама, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Йокогама Маринос» проиграл три раза.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на поражение, пусть даже и на своём поле, особенно если учесть перевес их нынешнего соперника в классе.

Дайя Тоно — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с пятью голами.

«Токио»

Турнирное положение: «Токио» по итогам 20-ти поединков японского первенства набрал 20 баллов и также борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает безопасную 17-ю строчку и лишь на один балл опережает зону вылета (18-20-е места), а также на два очка отстает от 16-го в таблице Сёнана.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура чемпионата страны клуб с результатом 2:0 одержал победу над «Гамба Осака».

Перед этим коллектив пробился в 1/16 финала Кубка Императора, когда на предыдущей стадии турнира в домашних стенах одержал победу над «Канадзавой» со счетом 3:1.

Не сыграют: травмированы — Араи, Энрике Тревисан, Огасива и Ямагучи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Токио» проиграл пять раз при одной победе и одной ничьей.

Такая форма не обещает гостям хороших шансов даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Райан Марсело — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Йокогама Маринос» проиграл

в четырех последних матчах «Йокогамы Маринос» забивала только одна команда

в пяти из семи последних матчей «Токио» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Маринос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.60, победа «Токио» — в 2.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Вместе с тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере одна команда не забьет, ведь в четырех последних матчах «Йокогамы Маринос» забивал только один из соперников.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30