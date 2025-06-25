Йокогама Маринос — Токио. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 25 июня 2025 года

«Йокогама Маринос»
Турнирное положение: «Йокогама Маринос» по итогам 20-ти туров японского первенства набрал 14 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает 20-ю строчку и на шесть пунктов отстает от спасительной 17-й позиции, которую как раз и занимает ее нынешний соперник.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура Джей-лиги клуб на своем поле потерпел поражение от «Окаямы» (0:1).
Перед этим в 20-м туре национального первенства коллектив также остался без баллов, в чужих стенах оказавшись слабее «Альбирекс Ниигата» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Кимура, Миячи, Ногучи и Сувама, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Йокогама Маринос» проиграл три раза.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на поражение, пусть даже и на своём поле, особенно если учесть перевес их нынешнего соперника в классе.
Дайя Тоно — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с пятью голами.
«Токио»
Турнирное положение: «Токио» по итогам 20-ти поединков японского первенства набрал 20 баллов и также борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает безопасную 17-ю строчку и лишь на один балл опережает зону вылета (18-20-е места), а также на два очка отстает от 16-го в таблице Сёнана.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура чемпионата страны клуб с результатом 2:0 одержал победу над «Гамба Осака».
Перед этим коллектив пробился в 1/16 финала Кубка Императора, когда на предыдущей стадии турнира в домашних стенах одержал победу над «Канадзавой» со счетом 3:1.
Не сыграют: травмированы — Араи, Энрике Тревисан, Огасива и Ямагучи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Токио» проиграл пять раз при одной победе и одной ничьей.
Такая форма не обещает гостям хороших шансов даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Райан Марсело — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Йокогама Маринос» проиграл
- в четырех последних матчах «Йокогамы Маринос» забивала только одна команда
- в пяти из семи последних матчей «Токио» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Маринос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.60, победа «Токио» — в 2.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.
Вместе с тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере одна команда не забьет, ведь в четырех последних матчах «Йокогамы Маринос» забивал только один из соперников.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30