ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий ДроздовЮрий Дроздов: «Локомотиву» нужен карт-бланш минимум на три сезона Нони МадуэкеВечные поиски форварда. Почему «Арсеналу» стоит срочно забрать Нони Мадуэке у «Челси» Сергей КирьяковСергей Кирьяков: В матче с «Ботафого» выяснилось, что «ПСЖ» тоже может проигрывать
    Все новости спорта

    Опустится ли «Йокогама Маринос» в зону вылета?

    Йокогама Маринос — Токио. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 25 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Йокогама Маринос» — «Токио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Райан Марсело
    «Йокогама Маринос» примет дома «Токио» в 15-м туре японской Джей-лиги. Поединок состоится 25 июня и начнется в 13:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Йокогама Маринос» — «Токио», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Йокогама Маринос»

    Турнирное положение: «Йокогама Маринос» по итогам 20-ти туров японского первенства набрал 14 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 20-ю строчку и на шесть пунктов отстает от спасительной 17-й позиции, которую как раз и занимает ее нынешний соперник.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура Джей-лиги клуб на своем поле потерпел поражение от «Окаямы» (0:1).

    Перед этим в 20-м туре национального первенства коллектив также остался без баллов, в чужих стенах оказавшись слабее «Альбирекс Ниигата» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Кимура, Миячи, Ногучи и Сувама, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Йокогама Маринос» проиграл три раза.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы на поражение, пусть даже и на своём поле, особенно если учесть перевес их нынешнего соперника в классе.

    Дайя Тоно — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с пятью голами.

    «Токио»

    Турнирное положение: «Токио» по итогам 20-ти поединков японского первенства набрал 20 баллов и также борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает безопасную 17-ю строчку и лишь на один балл опережает зону вылета (18-20-е места), а также на два очка отстает от 16-го в таблице Сёнана.

  • Исак станет следующим? Холанн, Юнгберг, де Хеа и еще семь лучших трансферов в истории чемпионов Премьер-лиги
  • С безоговорочным доминированием «Манчестер Юнайтед»
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура чемпионата страны клуб с результатом 2:0 одержал победу над «Гамба Осака».

    Перед этим коллектив пробился в 1/16 финала Кубка Императора, когда на предыдущей стадии турнира в домашних стенах одержал победу над «Канадзавой» со счетом 3:1.

    Не сыграют: травмированы — Араи, Энрике Тревисан, Огасива и Ямагучи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Токио» проиграл пять раз при одной победе и одной ничьей.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Такая форма не обещает гостям хороших шансов даже на мировой исход, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Райан Марсело — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Йокогама Маринос» проиграл

    • в четырех последних матчах «Йокогамы Маринос» забивала только одна команда

    • в пяти из семи последних матчей «Токио» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Маринос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.60, победа «Токио» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    Вместе с тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере одна команда не забьет, ведь в четырех последних матчах «Йокогамы Маринос» забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Йокогама Маринос — Токио?

    Матч Йокогама Маринос — Токио состоится 25 июня 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Йокогама Маринос — Токио?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Йокогама Маринос — Токио?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов » с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Йокогама Маринос — Токио?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Йокогама Маринос — Токио?

    Коэффициенты букмекеров: «Йокогама Маринос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.60, победа «Токио» — в 2.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Фернандес — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Крюгер — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дарт — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Кочиаретто — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Кенин — Бирелл
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Грачева — Осорио Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лоффхаген — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вукич — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ли — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Беррейдж — Учижима
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Линетт — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Шрамкова — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Йокогама Маринос — Токио: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 25.06.202513:30. Опустится ли «Йокогама Маринос» в зону вылета?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры