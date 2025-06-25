Александрова — Саккари. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 25 июня 2025 года

Александрова
Екатерина в первом раунде разгромила Белинду Бенчич — 6:1, 6:2.
Этот матч подтвердил, что швейцарская теннисистка сейчас далека от своей оптимальный формы.
Александрова же одинаково эффективно играла на как на своей подаче, так и на приеме.
Ранее в этом месяце россиянка дошла до полуфинала в Хертогенбосе. В 1/2-й она уступила бельгийке Элизе Мертенс, при этом не реализовав 11 матчболов.
Александрова на каждом из пяти предыдущих турниров выиграла не менее двух матчей.
Саккари
Мария в стартовом матче одержала победу над Юлией Путинцевой — 7:5, 7:6.
Матч получился не только сложным, но еще и чересчур эмоциональным. Гречанка была очень недовольна поведением соперницы. Сразу после игры между ними произошла словесная перепалка.
На «пятисотнике» в Берлине Саккари проиграла швейцарке Ребеке Масаровой в первом раунде квалификации.
В Хертогенбосе бывшая третья ракетка мира уступила во втором круге Элизе Мертенс со счетом 3:6, 0:6.
Ранее в этом сезоне Саккари смогла выиграть больше одного матча только грунтовом «тысячнике» в Мадриде.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.32, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.38.
Прогноз: скорее всего, на этот раз будет не так легко, как в матче с Бенчич, но мы тоже считаем, что Екатерина обыграет теннисистку из Греции.
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Рекомендуемая ставка: победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 2.02.