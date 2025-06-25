ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нони МадуэкеВечные поиски форварда. Почему «Арсеналу» стоит срочно забрать Нони Мадуэке у «Челси» Сергей КирьяковСергей Кирьяков: В матче с «Ботафого» выяснилось, что «ПСЖ» тоже может проигрывать Юрий ДроздовЮрий Дроздов: «Локомотиву» нужен карт-бланш минимум на три сезона
    Все новости спорта

    Александрова снова выиграет с разгромным счетом?

    Александрова — Саккари. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 25 июня 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на Мария Саккари
    Прогноз и ставки на Александрова — Саккари
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против гречанки Марии Саккари во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 25 июня, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Саккари, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Александрова

    Екатерина в первом раунде разгромила Белинду Бенчич — 6:1, 6:2.

    Этот матч подтвердил, что швейцарская теннисистка сейчас далека от своей оптимальный формы.

    Александрова же одинаково эффективно играла на как на своей подаче, так и на приеме.

    Ранее в этом месяце россиянка дошла до полуфинала в Хертогенбосе. В 1/2-й она уступила бельгийке Элизе Мертенс, при этом не реализовав 11 матчболов.

    Прогнозы на теннис

    Александрова на каждом из пяти предыдущих турниров выиграла не менее двух матчей.

    Саккари

    Мария в стартовом матче одержала победу над Юлией Путинцевой — 7:5, 7:6.

    Матч получился не только сложным, но еще и чересчур эмоциональным. Гречанка была очень недовольна поведением соперницы. Сразу после игры между ними произошла словесная перепалка.

    На «пятисотнике» в Берлине Саккари проиграла швейцарке Ребеке Масаровой в первом раунде квалификации.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    В Хертогенбосе бывшая третья ракетка мира уступила во втором круге Элизе Мертенс со счетом 3:6, 0:6.

    Ранее в этом сезоне Саккари смогла выиграть больше одного матча только грунтовом «тысячнике» в Мадриде.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.32, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.38.

    Прогноз: скорее всего, на этот раз будет не так легко, как в матче с Бенчич, но мы тоже считаем, что Екатерина обыграет теннисистку из Греции.

    Рекомендуемая ставка: победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 2.02.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Александрова — Саккари?

    Матч Александрова — Саккари состоится 25 июня 2025 года в 12:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Александрова — Саккари?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Александровой + тотал геймов больше 18,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Александрова — Саккари?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Александровой + тотал геймов больше 18,5» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Александрова — Саккари?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Александрова — Саккари?

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.32, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Фернандес — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Крюгер — Хаддад-Майя
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Дарт — Крейчикова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Кочиаретто — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Кенин — Бирелл
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Грачева — Осорио Серрано
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лоффхаген — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вукич — Дакворт
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ли — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Беррейдж — Учижима
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Линетт — Ястремская
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Шрамкова — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Александрова — Саккари: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 25.06.202512:30. Александрова снова выиграет с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры