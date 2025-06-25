Александрова — Саккари. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 25 июня 2025 года

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против гречанки Марии Саккари во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 25 июня, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Саккари, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александрова

Екатерина в первом раунде разгромила Белинду Бенчич — 6:1, 6:2.

Этот матч подтвердил, что швейцарская теннисистка сейчас далека от своей оптимальный формы.

Александрова же одинаково эффективно играла на как на своей подаче, так и на приеме.

Ранее в этом месяце россиянка дошла до полуфинала в Хертогенбосе. В 1/2-й она уступила бельгийке Элизе Мертенс, при этом не реализовав 11 матчболов.

Прогнозы на теннис

Александрова на каждом из пяти предыдущих турниров выиграла не менее двух матчей.

Саккари

Мария в стартовом матче одержала победу над Юлией Путинцевой — 7:5, 7:6.

Матч получился не только сложным, но еще и чересчур эмоциональным. Гречанка была очень недовольна поведением соперницы. Сразу после игры между ними произошла словесная перепалка.

На «пятисотнике» в Берлине Саккари проиграла швейцарке Ребеке Масаровой в первом раунде квалификации.

В Хертогенбосе бывшая третья ракетка мира уступила во втором круге Элизе Мертенс со счетом 3:6, 0:6.

Ранее в этом сезоне Саккари смогла выиграть больше одного матча только грунтовом «тысячнике» в Мадриде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 1.32, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.38.

Прогноз: скорее всего, на этот раз будет не так легко, как в матче с Бенчич, но мы тоже считаем, что Екатерина обыграет теннисистку из Греции.

Рекомендуемая ставка: победа Александровой + тотал геймов больше 18,5 за 2.02.