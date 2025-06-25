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    Пробьется ли Павлюченкова в четвертьфинал Истбурна?

    Биррелл — Павлюченкова. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Истбурне 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Биррелл — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против Кимберли Биррелл из Австралии во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 25 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Биррелл — Павлюченкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мальорка. Мужчины 25 Июня 2025 года

    Корентен Муте

  • Франция
    •  Корентен Муте 14:00 Даниэль Альтмайер

    Даниэль Альтмайер

  • Германия
    •

    Биррелл

    На кортах Истбурна Кимберли Биррелл ещё не проиграла ни одного сета. В первом круге основной сетки австралийка одержала победу в матче против Софии Кенин (6:4, 6:4).

    На корте теннисистки провели 1 час 31 минуту, за это время Биррелл шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.

    В Истбурне Биррелл смогла выиграть также у венгерки Анны Бондарь (6:2, 6:3) и у американки Кэти Волынец (7:5, 7:5).

    Прогнозы на теннис

    В рейтинге WTA Кимберли Биррелл занимает 77 место.

    Павлюченкова

    Анастасии Павлюченковой удалось прервать двухматчевую проигрышную серию, после того как россиянка переиграла в Истбурне болгарскую теннисистку Викторию Томову (6:1, 6:7, 7:6).

    На корте теннисистки провели 2 часа 39 минут. Павлюченкова по ходу поединка выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    До старта в Истбурне Анастасия Павлюченкова проиграла в Риме и на Открытом чемпионате Франции.

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    Анастасия Павлюченкова занимает 53 место в женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Биррелл в этом матче можно поставить за 1.58, на победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: Кимберли Биррелл в рейтинге находится ниже Павлюченковой, однако австралийка выдает интересную статистику, не проиграв ни одного сета. Ставим на победу Биррелл.

    Рекомендуемая ставка: Фора Биррелл (-3.5) с коэффициентом 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Биррелл — Павлюченкова?

    Матч Биррелл — Павлюченкова состоится 25 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Биррелл — Павлюченкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Биррелл (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Биррелл — Павлюченкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Биррелл (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Биррелл — Павлюченкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Биррелл — Павлюченкова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Биррелл в этом матче можно поставить за 1.58, на победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.38.

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    Биррелл — Павлюченкова: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 25.06.202513:00. Пробьется ли Павлюченкова в четвертьфинал Истбурна?
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