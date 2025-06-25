Биррелл — Павлюченкова. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Истбурне 25 июня 2025 года

Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против Кимберли Биррелл из Австралии во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 25 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Биррелл — Павлюченкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Биррелл

На кортах Истбурна Кимберли Биррелл ещё не проиграла ни одного сета. В первом круге основной сетки австралийка одержала победу в матче против Софии Кенин (6:4, 6:4).

На корте теннисистки провели 1 час 31 минуту, за это время Биррелл шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.

В Истбурне Биррелл смогла выиграть также у венгерки Анны Бондарь (6:2, 6:3) и у американки Кэти Волынец (7:5, 7:5).

Прогнозы на теннис

В рейтинге WTA Кимберли Биррелл занимает 77 место.

Павлюченкова

Анастасии Павлюченковой удалось прервать двухматчевую проигрышную серию, после того как россиянка переиграла в Истбурне болгарскую теннисистку Викторию Томову (6:1, 6:7, 7:6).

На корте теннисистки провели 2 часа 39 минут. Павлюченкова по ходу поединка выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.

До старта в Истбурне Анастасия Павлюченкова проиграла в Риме и на Открытом чемпионате Франции.

Анастасия Павлюченкова занимает 53 место в женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Биррелл в этом матче можно поставить за 1.58, на победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.38.

Прогноз: Кимберли Биррелл в рейтинге находится ниже Павлюченковой, однако австралийка выдает интересную статистику, не проиграв ни одного сета. Ставим на победу Биррелл.

Рекомендуемая ставка: Фора Биррелл (-3.5) с коэффициентом 2.07.