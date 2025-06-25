Биррелл — Павлюченкова. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Истбурне 25 июня 2025 года

Корентен Муте
Даниэль Альтмайер
Биррелл
На кортах Истбурна Кимберли Биррелл ещё не проиграла ни одного сета. В первом круге основной сетки австралийка одержала победу в матче против Софии Кенин (6:4, 6:4).
На корте теннисистки провели 1 час 31 минуту, за это время Биррелл шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта.
В Истбурне Биррелл смогла выиграть также у венгерки Анны Бондарь (6:2, 6:3) и у американки Кэти Волынец (7:5, 7:5).
В рейтинге WTA Кимберли Биррелл занимает 77 место.
Павлюченкова
Анастасии Павлюченковой удалось прервать двухматчевую проигрышную серию, после того как россиянка переиграла в Истбурне болгарскую теннисистку Викторию Томову (6:1, 6:7, 7:6).
На корте теннисистки провели 2 часа 39 минут. Павлюченкова по ходу поединка выполнила три эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов.
До старта в Истбурне Анастасия Павлюченкова проиграла в Риме и на Открытом чемпионате Франции.
Анастасия Павлюченкова занимает 53 место в женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Биррелл в этом матче можно поставить за 1.58, на победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.38.
Прогноз: Кимберли Биррелл в рейтинге находится ниже Павлюченковой, однако австралийка выдает интересную статистику, не проиграв ни одного сета. Ставим на победу Биррелл.
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Рекомендуемая ставка: Фора Биррелл (-3.5) с коэффициентом 2.07.