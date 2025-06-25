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    Даст ли Блинкова бой сопернице

    Сан — Блинкова. Ставка (к. 2.42) и прогноз на турнир в Истбурне 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сан — Блинкова
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    Анна Блинкова
    Лулу Сан из Новой Зеландии сыграет против россиянки Анны Блинковой во втором круге турнира в Истбурне. Матч пройдёт 25 июня, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сан — Блинкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сан

    Лулу Сан добилась неожиданного результата, переиграв в первом круге действующую чемпионку Дарью Касаткину (7:5, 2:6, 6:3).

    На корте в Истбурне Сан четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В Ноттингеме теннисистка из Новой Зеландии проиграла британке Кэти Бултер (2:6, 2:6). На травяном покрытии в Хертогенбосе Лулу Сан провела две встречи, выиграв у Питерс из Нидерланд и проиграв канадке Андрееску.

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Лулу Сан занимает 46 место.

    Блинкова

    Анна Блинкова с победы стартовала в Истбурне, россиянка выиграла у чешки Марии Боузковой (6:4, 2:6, 6:3). Девушки провели на корте 2 часа 15 минут.

    Российская теннисистка весь поединок провела без эйсов, допустила восемь ошибок на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В Ноттингеме Блинкова смогла переиграть россиянку Камиллу Рахимову (6:2, 6:3), но проиграла датчанке Кларе Таусон (4:6, 4:6).

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    Анна Блинкова занимает 69 место в женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Блинкову в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Сан букмекеры предлагают за 2.42.

    Прогноз: Лулу Сан уже имеет победный опыт в противостоянии с Блинковой, есть вероятность, что новозеландка снова добьётся успеха в противостоянии с россиянкой.

    Рекомендуемая ставка: Победа Сан с коэффициентом 2.42.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сан — Блинкова?

    Матч Сан — Блинкова состоится 25 июня 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сан — Блинкова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Сан.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сан — Блинкова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Сан» с коэффициентом у букмекеров 2.42.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сан — Блинкова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сан — Блинкова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Блинкову в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Сан букмекеры предлагают за 2.42.

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