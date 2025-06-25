Сан — Блинкова. Ставка (к. 2.42) и прогноз на турнир в Истбурне 25 июня 2025 года

Сан
Лулу Сан добилась неожиданного результата, переиграв в первом круге действующую чемпионку Дарью Касаткину (7:5, 2:6, 6:3).
На корте в Истбурне Сан четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
В Ноттингеме теннисистка из Новой Зеландии проиграла британке Кэти Бултер (2:6, 2:6). На травяном покрытии в Хертогенбосе Лулу Сан провела две встречи, выиграв у Питерс из Нидерланд и проиграв канадке Андрееску.
На данный момент Лулу Сан занимает 46 место.
Блинкова
Анна Блинкова с победы стартовала в Истбурне, россиянка выиграла у чешки Марии Боузковой (6:4, 2:6, 6:3). Девушки провели на корте 2 часа 15 минут.
Российская теннисистка весь поединок провела без эйсов, допустила восемь ошибок на собственной подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
В Ноттингеме Блинкова смогла переиграть россиянку Камиллу Рахимову (6:2, 6:3), но проиграла датчанке Кларе Таусон (4:6, 4:6).
Анна Блинкова занимает 69 место в женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Блинкову в этом матче можно поставить за 1.57, на победу Сан букмекеры предлагают за 2.42.
Прогноз: Лулу Сан уже имеет победный опыт в противостоянии с Блинковой, есть вероятность, что новозеландка снова добьётся успеха в противостоянии с россиянкой.
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Рекомендуемая ставка: Победа Сан с коэффициентом 2.42.