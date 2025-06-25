Кавасаки Фронтале — Альбирекс Ниигата. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 25 июня 2025 года

«Кавасаки Фронтале» примет дома «Альбирекс Ниигата» в 15-м туре японской Джей-лиги. Поединок состоится 25 июня и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кавасаки Фронтале» — «Альбирекс Ниигата», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кавасаки Фронтале»

Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» по итогам 20-ти туров японского первенства набрал 32 балла и борется за попадание в азиатские кубки.

Команда занимает восьмую строчку и только на четыре пункта отстает от зоны Лиги чемпионов-2, а также на шесть очков отстает от зоны Элитной Лиги чемпионов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура Джей-лиги клуб на своем поле потерпел поражение от «Кобе» (1:2).

Перед этим в 20-м туре национального первенства коллектив уже набрал три балла, в чужих стенах одержав победу над «Йокогамой» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Эрисон и Ли Хйон и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Кавасаки Фронтале» выиграл три раза при одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть явный перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Эрисон, который травмирован — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с пятью голами.

«Альбирекс Ниигата»

Турнирное положение: «Альбирекс Ниигата» по итогам 20-ти поединков японского первенства набрал 19 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

Команда занимает 18-ю строчку и лишь на один балл отстает от безопасной 17-й позиции, а также только по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура чемпионата страны клуб с результатом 2:3 потерпел поражение от «Ависпы Фукуоки».

Перед этим коллектив в 20-м туре Джей-лиги набрал три очка, теперь уже одержав победу — на этот раз в домашних стенах — над «Йокогама Маринос» со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Альбирекс Ниигата» выиграл три раза при двух поражениях.

Такая форма вроде бы обещает гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, тем не менее, это будет сложно, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Мотоки Хасегава — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Кавасаки Фронтале» выиграл

в пяти из шести последних матчей «Кавасаки Фронтале» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Альбирекс Ниигата» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.75, победа «Альбирекс Ниигата» — в 3.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из семи последних домашних поединков.

Вместе с тем, в четырех из семи последних выездных матчей гости проиграли.

Ставка: «Кавасаки Фронтале» победит за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12