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    Приблизится ли «Кавасаки Фронтале» к лидерам?

    Кавасаки Фронтале — Альбирекс Ниигата. Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Кавасаки Фронтале» — «Альбирекс Ниигата»
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    Ю Кобаяси («Кавасаки Фронтале»)
    «Кавасаки Фронтале» примет дома «Альбирекс Ниигата» в 15-м туре японской Джей-лиги. Поединок состоится 25 июня и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кавасаки Фронтале» — «Альбирекс Ниигата», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Кавасаки Фронтале»

    Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» по итогам 20-ти туров японского первенства набрал 32 балла и борется за попадание в азиатские кубки.

    Команда занимает восьмую строчку и только на четыре пункта отстает от зоны Лиги чемпионов-2, а также на шесть очков отстает от зоны Элитной Лиги чемпионов.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура Джей-лиги клуб на своем поле потерпел поражение от «Кобе» (1:2).

    Перед этим в 20-м туре национального первенства коллектив уже набрал три балла, в чужих стенах одержав победу над «Йокогамой» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Эрисон и Ли Хйон и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Кавасаки Фронтале» выиграл три раза при одном поражении.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно если учесть явный перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Эрисон, который травмирован — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с пятью голами.

    «Альбирекс Ниигата»

    Турнирное положение: «Альбирекс Ниигата» по итогам 20-ти поединков японского первенства набрал 19 баллов и борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает 18-ю строчку и лишь на один балл отстает от безопасной 17-й позиции, а также только по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура чемпионата страны клуб с результатом 2:3 потерпел поражение от «Ависпы Фукуоки».

    Перед этим коллектив в 20-м туре Джей-лиги набрал три очка, теперь уже одержав победу — на этот раз в домашних стенах — над «Йокогама Маринос» со счетом 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Альбирекс Ниигата» выиграл три раза при двух поражениях.

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    Такая форма вроде бы обещает гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, тем не менее, это будет сложно, если учесть перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Мотоки Хасегава — лучший бомбардир команды в чемпионате Японии с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Кавасаки Фронтале» выиграл

    • в пяти из шести последних матчей «Кавасаки Фронтале» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Альбирекс Ниигата» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.75, победа «Альбирекс Ниигата» — в 3.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.77 и 2.05.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырех из семи последних домашних поединков.

    Вместе с тем, в четырех из семи последних выездных матчей гости проиграли.

    Ставка: «Кавасаки Фронтале» победит за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.12

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кавасаки Фронтале — Альбирекс Ниигата?

    Матч Кавасаки Фронтале — Альбирекс Ниигата состоится 25 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Альбирекс Ниигата?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Кавасаки Фронтале» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кавасаки Фронтале — Альбирекс Ниигата?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Кавасаки Фронтале» победит» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кавасаки Фронтале — Альбирекс Ниигата?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кавасаки Фронтале — Альбирекс Ниигата?

    Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.88. Ничья — в 3.75, победа «Альбирекс Ниигата» — в 3.90.

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    Кавасаки Фронтале — Альбирекс Ниигата: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 25.06.202513:00. Приблизится ли «Кавасаки Фронтале» к лидерам?
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