Носкова — Векич. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 25 июня 2025 года

Носкова
Линда в первом раунде спокойно обыграла австралийку Айлу Томлянович — 6:3, 6:2.
На прошлой неделе чешская теннисистка дошла до четвертьфинала в Ноттингеме.
На британском турнире Носкова выиграла у Анки Алексии Тодони и Франчески Джонс, после чего уступила Ребекке Шрамковой.
Свои лучшие результаты в этом сезоне Носкова до сих пор демонстрировала на харде. В начале года она дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Абу-Даби и до четвертьфинала на «тысячнике» в Дубае.
В двух предыдущих сезонах Носкова не смогла пройти второй круг в Бад-Хомбурге.
Векич
Донна в стартовом матче одержала победу над Дианой Шнайдер — 6:3, 6:3.
Хорватка взяла реванш у российской теннисистки за прошлогоднее поражение в финале немецкого «пятисотника».
Интересно, что ранее в этом месяце Векич не прошла ни одного раунда в Лондоне и Берлине.
Но сейчас она, по всей видимости, серьезно настроена защитить хотя бы какую-то часть очков. К тому же, впереди Уимблдон, на котором ей придется защищать полуфинал.
У Донны по-прежнему отрицательный баланс в этом сезоне (лишь девять побед и 15 поражений), но сейчас она, похоже, снова сконцентрирована на теннисе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче матче можно поставить за 1.68, победу Векич букмекеры предлагают за 2.19.
Прогноз: в феврале Линда спокойно обыграла Донну в первом круге «тысячника» в Дохе — 6:2, 6:4. Судя по матчу против Шнайдер, хорватская теннисистка готова к реваншу.
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Рекомендуемая ставка: победа Векич за 2.19.