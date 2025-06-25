Носкова — Векич. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 25 июня 2025 года

Хорватка Донна Векич сыграет против чешки Линды Носковой во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 25 июня, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Носкова — Векич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Носкова

Линда в первом раунде спокойно обыграла австралийку Айлу Томлянович — 6:3, 6:2.

На прошлой неделе чешская теннисистка дошла до четвертьфинала в Ноттингеме.

На британском турнире Носкова выиграла у Анки Алексии Тодони и Франчески Джонс, после чего уступила Ребекке Шрамковой.

Прогнозы на теннис

Свои лучшие результаты в этом сезоне Носкова до сих пор демонстрировала на харде. В начале года она дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Абу-Даби и до четвертьфинала на «тысячнике» в Дубае.

В двух предыдущих сезонах Носкова не смогла пройти второй круг в Бад-Хомбурге.

Векич

Донна в стартовом матче одержала победу над Дианой Шнайдер — 6:3, 6:3.

Хорватка взяла реванш у российской теннисистки за прошлогоднее поражение в финале немецкого «пятисотника».

Интересно, что ранее в этом месяце Векич не прошла ни одного раунда в Лондоне и Берлине.

Но сейчас она, по всей видимости, серьезно настроена защитить хотя бы какую-то часть очков. К тому же, впереди Уимблдон, на котором ей придется защищать полуфинал.

У Донны по-прежнему отрицательный баланс в этом сезоне (лишь девять побед и 15 поражений), но сейчас она, похоже, снова сконцентрирована на теннисе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче матче можно поставить за 1.68, победу Векич букмекеры предлагают за 2.19.

Прогноз: в феврале Линда спокойно обыграла Донну в первом круге «тысячника» в Дохе — 6:2, 6:4. Судя по матчу против Шнайдер, хорватская теннисистка готова к реваншу.

Рекомендуемая ставка: победа Векич за 2.19.