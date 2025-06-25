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    Векич снова проиграет Носковой?

    Носкова — Векич. Ставка (к. 2.19) и прогноз на турнир в Бад-Хомбурге 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Носкова — Векич
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    Донна Векич
    Хорватка Донна Векич сыграет против чешки Линды Носковой во втором круге турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия). Матч пройдет 25 июня, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Носкова — Векич, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Носкова

    Линда в первом раунде спокойно обыграла австралийку Айлу Томлянович — 6:3, 6:2.

    На прошлой неделе чешская теннисистка дошла до четвертьфинала в Ноттингеме.

    На британском турнире Носкова выиграла у Анки Алексии Тодони и Франчески Джонс, после чего уступила Ребекке Шрамковой.

    Прогнозы на теннис

    Свои лучшие результаты в этом сезоне Носкова до сих пор демонстрировала на харде. В начале года она дошла до полуфинала на «пятисотнике» в Абу-Даби и до четвертьфинала на «тысячнике» в Дубае.

    В двух предыдущих сезонах Носкова не смогла пройти второй круг в Бад-Хомбурге.

    Векич

    Донна в стартовом матче одержала победу над Дианой Шнайдер — 6:3, 6:3.

    Хорватка взяла реванш у российской теннисистки за прошлогоднее поражение в финале немецкого «пятисотника».

    Интересно, что ранее в этом месяце Векич не прошла ни одного раунда в Лондоне и Берлине.

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    Но сейчас она, по всей видимости, серьезно настроена защитить хотя бы какую-то часть очков. К тому же, впереди Уимблдон, на котором ей придется защищать полуфинал.

    У Донны по-прежнему отрицательный баланс в этом сезоне (лишь девять побед и 15 поражений), но сейчас она, похоже, снова сконцентрирована на теннисе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче матче можно поставить за 1.68, победу Векич букмекеры предлагают за 2.19.

    Прогноз: в феврале Линда спокойно обыграла Донну в первом круге «тысячника» в Дохе — 6:2, 6:4. Судя по матчу против Шнайдер, хорватская теннисистка готова к реваншу.

    Рекомендуемая ставка: победа Векич за 2.19.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Носкова — Векич?

    Матч Носкова — Векич состоится 25 июня 2025 года в 12:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Носкова — Векич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Векич.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Носкова — Векич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Векич» с коэффициентом у букмекеров 2.19.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Носкова — Векич?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Носкова — Векич?

    Коэффициенты букмекеров: на Носкову в этом матче матче можно поставить за 1.68, победу Векич букмекеры предлагают за 2.19.

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