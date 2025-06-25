Сонего — Эмбер. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Истборне 25 июня 2025 года

Француз Юго Эмбер сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонего — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сонего

Лоренцо в первом раунде на удивление спокойно разобрался с венгром Фабианом Марожаном — 6:2, 6:4.

На прошлой неделе итальянец прошел один раунд в Галле.

На немецком «пятисотнике» Сонего выиграл у Яна-Леннарда Штруффа, после чего был очень близок к победе над Сашей Зверевым (6:3, 4:6, 6:7).

В Штутгарте Сонего проиграл в первом круге французу Кантену Алису.

Прогнозы на теннис

После Australian Open, на котором он сенсационно дошел до четвертьфинала, Лоренцо еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

Эмбер

Юго попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

На прошлой неделе французский теннисист провалил турнир в Галле, проиграв в первом круге Денису Шаповалову.

Зато в Хертогенбосе Эмбер дошел до полуфинала. Здесь он обыграл Дэна Эванса и Нуну Боржеша, после чего уступил Габриэлю Диалло.

В середине февраля Эмбер защитил титул на турнире в Марселе. С тех пор он выиграл лишь шесть матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.38, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: Сонего здорово провел недавние матчи, тогда как Эмбер в последнее время играет чересчур неубедительно. Вполне вероятно, что итальянец не позволит французу подтвердить статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: победа Сонего за 2.38.