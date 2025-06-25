Сонего — Эмбер. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Истборне 25 июня 2025 года

Лоренцо Сонего
Уго Умбер
Сонего
Лоренцо в первом раунде на удивление спокойно разобрался с венгром Фабианом Марожаном — 6:2, 6:4.
На прошлой неделе итальянец прошел один раунд в Галле.
На немецком «пятисотнике» Сонего выиграл у Яна-Леннарда Штруффа, после чего был очень близок к победе над Сашей Зверевым (6:3, 4:6, 6:7).
В Штутгарте Сонего проиграл в первом круге французу Кантену Алису.
После Australian Open, на котором он сенсационно дошел до четвертьфинала, Лоренцо еще ни разу не выигрывал больше одного матча.
Эмбер
Юго попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.
На прошлой неделе французский теннисист провалил турнир в Галле, проиграв в первом круге Денису Шаповалову.
Зато в Хертогенбосе Эмбер дошел до полуфинала. Здесь он обыграл Дэна Эванса и Нуну Боржеша, после чего уступил Габриэлю Диалло.
В середине февраля Эмбер защитил титул на турнире в Марселе. С тех пор он выиграл лишь шесть матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.38, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.58.
Прогноз: Сонего здорово провел недавние матчи, тогда как Эмбер в последнее время играет чересчур неубедительно. Вполне вероятно, что итальянец не позволит французу подтвердить статус фаворита.
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Рекомендуемая ставка: победа Сонего за 2.38.