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    Сонего хватит двух сетов для победы над Эмбером?

    Сонего — Эмбер. Ставка (к. 2.38) и прогноз на турнир в Истборне 25 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Сонего — Эмбер
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    Лоренцо Сонего
    Француз Юго Эмбер сыграет против итальянца Лоренцо Сонего во втором круге турнира ATP 250 в Истборне (Великобритания). Матч пройдет 25 июня, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Сонего — Эмбер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Истборн. Мужчины 25 Июня 2025 года

    Лоренцо Сонего

  • Италия
    •  Лоренцо Сонего 12:00 Уго Умбер

    Уго Умбер

  • Франция
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    Сонего

    Лоренцо в первом раунде на удивление спокойно разобрался с венгром Фабианом Марожаном — 6:2, 6:4.

    На прошлой неделе итальянец прошел один раунд в Галле.

    На немецком «пятисотнике» Сонего выиграл у Яна-Леннарда Штруффа, после чего был очень близок к победе над Сашей Зверевым (6:3, 4:6, 6:7).

    В Штутгарте Сонего проиграл в первом круге французу Кантену Алису.

    Прогнозы на теннис

    После Australian Open, на котором он сенсационно дошел до четвертьфинала, Лоренцо еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Эмбер

    Юго попал в число сеяных и стартует сразу со второго раунда.

    На прошлой неделе французский теннисист провалил турнир в Галле, проиграв в первом круге Денису Шаповалову.

    Зато в Хертогенбосе Эмбер дошел до полуфинала. Здесь он обыграл Дэна Эванса и Нуну Боржеша, после чего уступил Габриэлю Диалло.

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    В середине февраля Эмбер защитил титул на турнире в Марселе. С тех пор он выиграл лишь шесть матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.38, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: Сонего здорово провел недавние матчи, тогда как Эмбер в последнее время играет чересчур неубедительно. Вполне вероятно, что итальянец не позволит французу подтвердить статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: победа Сонего за 2.38.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сонего — Эмбер?

    Матч Сонего — Эмбер состоится 25 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сонего — Эмбер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Сонего.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сонего — Эмбер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Сонего» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сонего — Эмбер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сонего — Эмбер?

    Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.38, победу Эмбера букмекеры предлагают за 1.58.

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    Сонего — Эмбер: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 25.06.202513:00. Сонего хватит двух сетов для победы над Эмбером?
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