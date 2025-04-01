Ямаль — в Химках, Черчесов вернулся в Казахстан, Синнеру продлили бан, чемпионат Гренады — на российских экранах

Вашему вниманию лучшие неправдивые новости, шутки и мемы из мира спорта в честь 1 апреля.

1 апреля — это время, когда выдуманные новости являются не фейками, а шутками. Именно в этот день их можно спокойно писать, чтобы люди сначала в это поверили, потом задумались, потом пошли проверять информация и только потом вспомнили, что сегодня за день.

Сегодня было множество интересных новостей из мира спорта, которые однозначно бы получили широкую огласку, если бы случились на самом деле.

Ямаль — в Химках

Подмосковные «Химки» в своем телеграм-канале объявили о том, что звезда «Барселоны» Ламин Ямаль посетит матч команды и проведет автограф-сессию.

«В следующее воскресенье перед матчем с "Крыльями Советов" в фойе трибуны C вас будет ждать Ламин Ямаль — молодой талант из "Барселоны" и один из претендентов на Золотой мяч»!

Ямаль — в «Химках» t.me/fchimki97/

Франк Артига лично договорился о визите испанца в Россию, в рамках которого Ямаль дал добро на автограф-сессию для болельщиков «Химок», — говорится в сообщении подмосковного клуба.

Черчесов возглавил сборную Казахстана

В Казахстане еще не забыли о российском специалисте Станиславе Черчесове, который ранее возглавлял местную национальную команду. Так вот, издание Vesti.kz сообщило о его возвращении на этот пост.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Появилась информация о скором возвращении российского специалиста Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана по футболу», — говорится в новости портала.

Яромир Ягр вернулся в сборную Чехии

Пресс-служба сборной Чехии проинформировала о том, что легендарный хоккеист Яромир Ягр вернулся в расположение национальной команды.

Яромир Ягр globallookpress.com

«Великолепное возвращение! Легендарный Яромир Ягр присоединится к сборной на сборах в Карловых Варах. 53-летний нападающий из 'Кладно' в этом году провел в Экстралиге 39 матчей, в которых набрал 16 (5+11) очков. Теперь он снова попытается побороться за место в составе. Сработает ли это?» — говорится в сообщении сборной Чехии.

Дисквалификацию Синнера продлили до конца сезона

Популярный теннисный телеграм-канал «Первая ракетка» сообщил о том, что дисквалификация Янника Синнера была продлена. Судя под комментарием под постом, многие читатели поверили.

«Мы были вынуждены пересмотреть наше решение о трехмесячной дисквалификации первой ракетки мира Янника Синнера.

WADA все еще признает, что Янник Синнер не намеревался нарушать правила, а нарушение последовало в результате халатности членов его окружения. Однако, согласно Кодексу CAS, спортсмен должен нести ответственность за халатность своего окружения.

Янник Синнер globallookpress.com

Было принято решение, что мирное соглашение длительностью в три месяца не в полной мере соответствует нарушению. Дисквалификация Янника закончится вместе с действующим сезоном, он сможет вернуться в тур в начале 2026 года», — написано в источнике.

«СКА-Хабаровск» могут лишить всех очков?

А вот и новости из российских «низов». Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», который освещают Первую российскую лигу сообщил о том, что со «СКА-Хабаровск», который набрал отличный ход, могут снять все очки. Причина у этого достаточно забавная.

«Один из клубов Первой лиги, пострадавший от Александра Гаглоева, который делает разницу в двух последних турах (в Тюмени получил статуэтку лучшего игрока "СКА-Хабаровска", начав победную атаку), инициировал расследование: сколько все же лет "фнловскому Бекхэму"? По паспорту — 34. Но с его физиологическим возрастом это не совпадает.

Обратились в ФНЛ, которая в свою очередь передало дела в КДК. Тот для расследования нанял специально обученных людей. Опросили многих, кто знал Гаглоева в детстве и присутствовал в его становлении как футболиста. Точно установить не удалось, но возраст полузащитника где-то в диапазоне от 38 до 42 лет.

Александр Гаглоев globallookpress.com

На ближайшем заседании КДК, подключив ЭСК, рассмотрит "дело Гаглоева". Как максимум хабаровчанам грозит аннулирование всех результатов (это в 2Д сразу), как минимум — вычтут 4 прямых результативных действия "Бекхэма", а они между прочим принесли команде 5 очков», — гласит источник.

Чемпионат Гренады по футболу — эксклюзивно в Okko!

Okko Спорт официально объявил о том, что с сегодняшнего дня начинает показ поединков чемпионата Гренады.

«Теперь в нашем сервисе можно будет следить не только за играми национальной сборной этой страны, но и за полноценным местным чемпионатом.

Коллаж t.me/okkosport

Покажем первые матчи уже сегодня — есть на что посмотреть перед ЛЧ», — говорится в заявлении телеканала.

Шутка от Губерниева

Комментатор Дмитрий Губерниев в телеграм-канале в своем стиле пошутил над подписчиками, сообщив о якобы своем разговоре с новым главой МОК Кирсти Ковентри.

«Сегодня созвонился с Кирсти Ковентри. Президент МОК поддержала мою кандидатуру на грядущих выборах главы ФЛГР. Будем продолжать общение. Ближайшая встреча с Ковентри в очном формате в Австралии на матче теннисистки Касаткиной», — написал Губерниев.

Одной строкой

Телеграм-канал Goal24 сделал подборку классных фейковых новостей в этот день. Выбирайте сами, какая лучше.

«Барселона» стала банкротом.

Коллаж https://t.me/GOAL24Main/

Юрген Клопп стал главным тренером «Реала».

Коллаж https://t.me/GOAL24Main/

Президент «Реала» Флорентино Перес арестован из-за коррупции.

Коллаж https://t.me/GOAL24Main/

Антони переходит в «Астану». Это самый дорогой трансфер в истории!

Коллаж https://t.me/GOAL24Main/

У «Тоттенхэма» неожиданно появился первый титул.

Коллаж https://t.me/GOAL24Main/

Немного мечтаний для фанатов «Арсенала».

Коллаж https://t.me/GOAL24Main/

Ну и неожиданное решение от Трента Александра-Арнольда.